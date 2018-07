KCNA: Pohjos-Korean johtaja Kim Jong-un kriittisenä rakennustyömaalla

Pohjois-Korean mediassa hallinnon arvosteleminen on harvinaista.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on kritisoinut omaa hallintoaan. Pohjois-Korean valtion virallinen äänitorvi, uutistoimisto (siirryt toiseen palveluun)KCNA kertoo Kimin kiivastuneen rakennustyömaakäynnillään, kun hän tutustui rakenteilla olevaan Orangchon-voimalaitokseen.

Nykyisen johtajan edeltäjä Kim Il-sung antoi käskyn voimalaitoksen rakentamisesta yli 30 vuotta sitten, mutta se ei ole vieläkään valmis. Kimin kerrotaan tulleen henkilökohtaisesti tutustumaan tilanteeseen ja ryhtymään toimenpiteisiin hankkeen edistämiseksi.

Kim arvosteli hallintonsa toimia siitä, että hanke on jätetty paikallishallinnon vastuulle. Hän muistutti, että valmis voimalaitos edistäisi merkittävästi taloutta ja ihmisten toimeentuloa Pohjois-Hamgyongin maakunnassa.

Kimin mukaan hanke on elintärkeä ja kiireellinen maakunnan työllisyyden kannalta. Kim ilmaisi tavoitteeksi, että laitoksen tulee olla valmis ensi vuoden lokakuussa.

Pohjois-Koreassa on muitakin keskeneräisiä hankkeita, muun muassa Phalhyang-padon työmaa. Rakennuskohteesta on vasta 70 prosenttia valmiina, vaikka urakka on ollut käynnissä jo 17 vuotta.

Poikkeuksellista on se, että Pohjois-Korean tiukassa kontrollissa oleva media kertoo hallintoon kohdistuvaa arvostelua.

Verkkouutisten mukaan (siirryt toiseen palveluun)Kim teki aiemmin tässä kuussa vierailut kahteen tekstiilitehtaaseen. Myös niiden aikana viranomaiset joutuivat arvostelun kohteeksi. Kim kritisoi muun muassa tuotantolaitteiden kuntoa ja asiantuntemuksen puutetta.