Analyysi: Taivas tummeni ja jokin muuttui Washingtonissa

Salamat halkoivat äkisti tummunutta taivasta. Ukkonen räjähti säestämään kaatosadetta, joka huuhtoi pois viikkoja kestäneen helteen.

Samaan aikaan presidentti Donald Trump tuli kameroiden eteen. Hänen ensimmäinen esiintymisensä Helsingin katastrofin jälkeen tapahtui valikoidun toimittajaryhmän edessä.

Videomateriaali lähti levitykseen viiveellä. Valkoinen talo halusi varmistaa, ettei Trump puhu ohi suunsa.

Trump teki parhaansa vaimentaakseen poliittista myrskyä, jonka hän on synnyttänyt Washingtonissa. Hän selitti sotkeutuneensa sanoissaan Helsingissä ja uskovansa nyt omien turvallisuuspalvelujensa raportteihin Venäjän vaalihäirinnästä. 2016 presidentinvaalin lopputulokseen sillä ei kuitenkaan Trumpin mukaan ollut vaikutusta eikä hänen oma kampanjansa ollut venäläisten vietävissä.

Puheenparsi oli muuttunut vuorokauden sisällä, mikä on tyypillistä Trumpille. Presidentti kuitenkin vaikutti tavallista epävarmemmalta.

Hän piti Helsingin tapaamista menestyksenä, mutta ei kuulostanut siltä, että edes itse uskoisi siihen. Asiantuntijat Washingtonissa pitävät Helsinkiä Trumpin pohjanoteerauksena, joka leimaa hänen presidenttikauttaan tästä eteenpäin.

Trumpilla on ollut vähän puolustajia Yhdysvalloissa. Yleinen arvio on hänen menneen liian pitkälle, kun hän sanoi uskovansa Vladimir Putinin vakuutteluihin asiassa, jonka Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat yksiselitteisesti todenneet päinvastaiseksi. Konservatiivienkin suuttumus on vaikuttanut aidolta.

Se muistuttaa syksystä 2005, jolloin George W. Bushin poliittinen alamäki alkoi hirmumyrsky Katrinasta.

Bush oli tuolloin pari päivää autuaan tietämätön Yhdysvaltain pahimmasta luonnonkatastrofista. Siihen saakka uskollisena pysytelleet republikaanit päästivät turhaumansa ulos ja käänsivät Bushille selkänsä.

Ensin Fox News muuttui yllättäen kriittiseksi raportoidessaan Bushin laiminlyövästä asenteesta hirmumyrskyn pelastustöihin. Kongressin republikaanien ryhmänjohtajat arvostelivat Bushia epäsuorasti - aivan kuten Paul Ryan ja Mitch McConnell nyt Trumpia. Arvostelu muuttui avoimeksi. Lopulta myös republikaanien uskontosiipi jätti Bushin.

Bush hylättiin reilu vuosi ennen kongressivaaleja. Hän oli kolme vuotta Valkoisessa talossa hissukseen. Suhteet omaan puolueeseen olivat enää muodollisen ystävälliset.

Onko republikaanien Trump-suuttumuksenkin taustalla nyt jotain syvempää?

En tiedä vastausta. Tiedän vain, että sitä pohtii nyt moni Washingtonissa.

Erikoistutkija Robert Mueller pyysi tiistaina immuniteettia viidelle todistajalle tutkimuksissaan Trumpin vaalikampanjan ja venäläisten mahdollisista yhteyksistä. On mahdollista, että sillä rintamalla räjähtää lähiaikoina jotain silmille. Republikaanit ovat saattaneet muuttaa strategiaansa, koska laskevat häviävänsä Trumpin takia marraskuun vaaleissa.

Yhtä lailla mahdollista on, että mitään ratkaisevaa ei ole vielä tapahtunut.

Sen verran paha tilanne on, että jokin muuttuu. Se jokin voi tapahtua kongressissa, missä on jo alettu vaatia uusia pakotetoimia Venäjälle. Kongressi pystyy päättämään pakotteista ilman Trumpia.

Pakotteiden lisäksi kongressin odotetaan myöntävän rahaa vaaleihin liittyvän tietoturvallisuuden lisäämiseen.

