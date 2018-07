Meksikon tuleva hallitus punnitsee huumeiden osittaista laillistamista

Meksikon tuleva presidentti Andrés Manuel López Obrador on luvannut sisäministerilleen Olga Sánchez Corderolle vapaat kädet rauhan palauttamiseksi maahan, uutistoimisto AFP raportoi.

Tämä voi tarkoittaa merkittäviä muutoksia Meksikon huumausainepolitiikkaan, sillä tuleva sisäministeri kannattaa marihuanan laillistamista.

– Kanada on jo laillistanut (marihuanan viihdekäytön) kuten myös lähes puolet Yhdysvaltojen osavaltioista. Mitä me oikein ajattelemme? Miksi me tapamme toisiamme, kun Pohjois-Amerikka ja monet Euroopan maat ovat laillistaneet marihuanan? Cordello pohti aikaisemmin heinäkuussa yhdysvaltalaisen radiokanavan haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Meksiko on yksi maailman suurimmista huumausaineiden tuottaja- ja läpikulkumaista. Arviolta 200 000 ihmistä on kuollut tai kadonnut sen jälkeen, kun Meksikon hallitus julisti vuonna 2006 sodan järjestäytynyttä huumausainerikollisuutta vastaan.

Tuleva sisäministeri aikoo jättää Meksikon kongressille lakiesityksen siirtymäkauden oikusjärjestelmästä. Uudessa järjestelmässä rikollisille luvattaisiin lievempiä tuomioita vastineeksi yhteistyöstä rikosten selvittämisessä, Cordello kertoi alkuviikosta.

Maahan myös perustetuttaisiin erilaisia totuuskomissioista selvittämään kadonneiden ihmisten kohtaloita.

Meksikon seuraava presidentti López Obrador ja uusi hallitus astuvat virkaan jouluussa. Toistaiseksi tuleva presidentti ei ole ottanut julkisesti kantaa huumausaineiden laillistamisen puolesta. Hän on kuitenkin ehdottanut mahdollisuutta armahtaa esimerkiksi unikkoa viljeleviä maatyöläisiä osana rauhanprosessia.

