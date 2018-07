Naiset puuttuivat nuorten vaarallisiin uimahyppyihin sillalta – Aikuisten reaktiot herättivät ihmetystä

Tampereen seudulla asuvat Kaisa Äijälä ja Maria Lindgren törmäsivät maanantaina vaaralliseen näkyyn.

Tampereen Vuoreksen lähellä on Särkijärven silta, jonka tasanteelta nuoret ovat hyppineet monena kesänä. Sillan katutason korkeus on noin 13 metriä veden pinnasta. Sillalta hyppiminen on kielletty.

Äijälä ja Lindgren näkivät, kuinka ainakin seitsemän nuorta hyppi sillalta. Naiset soittivat hätäkeskukseen ja poliisi tuli paikalle.

Tämä ei auttanut. Poliisien mentyä meno jatkui naisten mukaan samanlaisena.

Särkijärven silta. Petri Aaltonen / Yle

Turhautunut Kaisa Äijälä jakoi videon hypyistä suosittuun Roskalava Tampere -Facebook-ryhmään. Video on kuvattu niin kaukaa, ettei nuoria erota. Hän halusi, että vanhemmat tietävät, mitä nuoret tekevät.

– Mitäpä ne teidän pikkukullannupputeinarit tekee? No tietenkin itsemurhahyppyjä sillalta josta hyppiminen on ehdottomasti kielletty. Tampere, Särkijärven silta, Lahdesjärven puoli. Poliisi kävi, mutta homma jatkui sen jälkeen entiseen tahtiin. Ilmeisesti jonkun pitää tappaa ensin itsensä tai halvaantua ennen kuin alkaa järki pakottaa korvien välissä, Äijälä kirjoitti.

Aikuisten reaktiot yllättivät

Videota on katsottu yli 22 000 kertaa ja päivitykseen on tullut paljon kommentteja. Eniten Äijälää ihmetytti, miten osa aikuisista suhtautui. Tällaisia kommentteja kirjoituksiin tuli:

– Tekevät yhteiskunnalle palveluksen. Antaa pomppia vaan.

– Antakaa niiden elää. Moni muukin asia on vaarallista, mutta niitäkin tehdään.

– Antaa lapsosten hyppiä ja sattuu jos sattuu.

Keskusteluun saapui myös nuoria, jotka olivat omien sanojensa mukaan hyppäämässä. Osan käytös oli uhmakasta.

– Yksi pojista laittoi äsken viestiä, että kuulemma haastaa minut oikeuteen videon kuvauksesta, Kaisa Äijälä kertoo.

Poliisin tiedossa

Ongelma on poliisin tiedossa. Hätäkeskus on välittänyt aiheeseen liittyviä tehtäviä poliisille tänä kesänä kaksi kertaa, komisario Tero Halmela kertoo.

Hyppäämisen vaaroista on kertonut myös Aamulehti. (siirryt toiseen palveluun)

Sillasta kertovan Rakennuslehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) siltapaikalla veden syvyys on 0–17 metriä. Sillassa on varauduttu ratikan rakentamiseen ja perustuksissa on otettu huomioon sillan leventäminen tulevaisuudessa.

Näkymä sillalta Särkijärvelle. Petri Aaltonen / Yle

Kaisa Äijälä sai palautetta sukeltajalta, jonka mukaan rannan ja siltapilarin välissä olisi paljon metalli- ja muuta rakennusromua. Syvyyttäkään ei olisi paljon. Osa keskustelijoista oli silti sitä mieltä, että sukeltaminen on turvallista.

Yle ei tavoittanut Tampereen kaupungin sillasta vastaavia kertomaan, kuinka vaarallinen sillanpohja on.

– Poliisilla ei ole tietoa siitä, millainen sillan alla oleva pohja on. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että vastaavan kaltaisissa epävirallisissa hyppypaikoissa ei voi olla koskaan täysin varma siitä, onko hyppääminen turvallista. Näin ollen hyppääjä tekee hyppäämisen omalla vastuullaan ja riskillään. Vesi on elementtinä varsin kova ja korkealta tehty epäonnistunut hyppy veteen voi johtaa vammautumiseen, komisario Halmela muistuttaa.

Poliisi toivoo, etteivät nuoret ottaisi tarpeettomia riskejä, vaikka laki ei sinänsä kiellä hyppimistä sillalta.

– Mikäli hyppääjä hypyllään aiheuttaa toiselle vaaraa, voi kyseessä olla rikosnimikkeenä vaaran aiheuttaminen. Jos hyppäämisellä aiheutetaan toiselle seurauksia, voi kyseeseen tulla esimerkiksi vammantuottamus, komisario Halmela sanoo.

Yksi vanhemmista otti yhteyttä

Äijälän ja Lindgrenin huolestuminen tuotti myös tulosta.

– Eräs vanhempi ottikin eilen yhteyttä ja sanoi, ettei ole ollut tietoinen asiasta ja on nyt keskustellut omien poikiensa kanssa.