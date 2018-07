Pienessä pohjoisen saaressa järjestetään festivaali, jossa ei myydä kaljaa eikä esiinny yhtään kaupallista artistia

Tästä on kyse Kajaanissa järjestetään ensimmäiset taidefestivaalit Ärjänsaarella Oulujärvellä.

Taidefestivaalien kokoonkutsujana toimii paikallinen vapaataideryhmä Vaara Kollektiivi.

Kyseessä on ekofestivaalit, jotka ovat täysin roskattomat.

Saarella tullaan näkemään elävää musiikkia, tanssia, paneelikeskusteluja sekä teatteriesityksiä joiden teemana on luonto, Ärjänsaari sekä ilmastonmuutos.

KajaaniOulujärven keskellä sijaitseva Ärjänsaari on heinäkuisena viikonloppuna kokemassa jotain hämärää ja uskomatonta.

Saarella järjestetään festivaalit, mutta ei mitkään tavalliset sellaiset. Ärjässä ei tulla näkemään Cheekin tai Haloo Helsingin kaltaisia perinteisiä artisteja, sillä väkeä on viihdyttämässä luontoon perustuvat esiintyjät ja ekologiset ajatukset.

Alueelle ei tarvitse maksaa muuta kuin venekyyti ja mahdollinen ruokailu yöllä järjestettävään ohjelmaan. Kaljatelttoihin ei tarvise jonottaa, koska niitä ei ole.

Paikalle odotetaan 100–200 vierasta. Se riittää järjestäjille mainiosti. Isompi määrä saattaisi aiheuttaa ruuhkaa.

Retkeilevä taidefestivaali

Ärjän taidefestivaalien toisena tuottajana toimivan Veikko Leinosen mukaan Oulujärvellä sijaitseva saari toimii erinomaisesti tällaiseen käyttötarkoitukseen.

– Tämä kohde tuo jo oman kiehtovan lisänsä, Leinonen kertoo.

Autot, polkupyörät ja taksikyydit eivät auta nälkäistä kulttuuri-ihmistä näille juhlille matkaamisessa, sillä luonnollisesti saarelle pääsee vain vesiteitse.

– Saareen matkustaminen veneellä tuo jo oman tunnelmaansa. Siinä on todellista siirtymäriittiä, Leinonen toteaa naurahtaen.

Ärjänsaareen matkustetaan ainoastaan vesiteitse. Tapahtuman toinen tuottaja Veikko Leinonen uskoo sen olevan miltei yksi performanssi tulevan festivaalin tapahtumissa. Ville Muikkula / Yle

Taidefestivaalien ideana on hyödyntää saaren monipuolista luontoa. Esityksiä tapahtuu niin maalla, järvessä, rannassa ja metsän siimeksessä. Leinosen mukaan esityksiä yhdistävä seikka on antaa huomiota luonnonsuojeluun.

– Ärjän Taidefestivaalit ovat ekofestarit. Tarkoitus on, että vieraat ja artistit ottavat vastuuta olemisestaan, Leinonen kertoo.

Monille perinteiset festarit tarkoittavat hävyttömään siivoon jäävää aluetta, mutta täällä asiaan halutaan kiinnittää huomiota.

– Nämä ovat roskattomat festivaalit. Biojätteet voi käydä heittämässä huusseihin, mutta muuten toimitaan sitten kansallispuistojen periaattein, Leinonen kertoo.

Ekologisuus, luonto ja taide on Leinosen mukaan konsepti, josta voisi muodostua kohde myös maakuntarajojen ulkopuolelta saapuville vieraille.

– Kajaanin luontokohteista Ärjä on ylivoimaisen ainutlaatuinen ja jos tällaisen festivaalin on tarkoitus olla kansallisesti kiinnostava, tästä on hyvä lähteä rakentamaan, Leinonen toteaa.

Voiko näin erilaisilla teemoilla ja arvoilla varustettu festivaali löytää myös yleisönsä hipstereiden parista? Leinosen mukaan se olisi jopa toivottavaa.

– Tästä voisi tulla hipstereiden ja paikallisten oma juttu, sillä monella kajaanilaisella on pitkä suhde tähän saareen. He käyvät joka kesä täällä viettämässä pitkiäkin aikoja.

Metsäpuhetta tuodaan Helsingistä

Entinen Kajaani-yhtiön ja UPM:n lomailusaari on viime vuosina avautunut julkiseen käyttöön ja väkeä Ärjässä riittää jopa arkipäivän helteen keskellä. On perheitä, yksittäisiä matkailijoita ja työporukoita.

Tällä viikolla paikalla on myös eri alojen taiteilijoita. Teatteritaiteilija Hanna-Kaisa Tiainen seisoo ja tarkkailee luontoa näyttelijä Marja Salon kanssa. Käynnissä on Metsäpuheita-esityksen demottaminen.

– Esitys tulee sisältämään ainakin metsänhoitoa ja aiheeseen littyviä puheita, Tiainen kertoo puiden keskeltä.

Esitys tehdään tilaustyönä koko festivaalin koollekutsujana toimivalle Vaara Kollektiiville. Tiaisen mukaan kainuulaiset olivat kuulleet hänen ja Salon suunnittelemasta teemasta ja heinäkuun puolessa välissä he istuivatkin jo matkalla kohti Oulujärven hiekkarantoja.

Teatteritaiteilija Hanna-Kaisa Tiainen ja näyttelijä Marja Salo ovat saapuneet Ärjään esittämään Metsäpuheita-esityksen. Saari on sijaintinsa puolesta kaksikkolle ainutlaatuinen. Ville Muikkula / Yle

Helsingistä saapunut kaksikko pitää Ärjän ympäristöä taiteelle ainutlaatuisena näyttämönä.

– Olin todella hämmästynyt, kun matkustimme junalla, autolla ja veneellä tänne. En olisi uskonut, kuinka upea paikka tämä määränpää on, Salo kertoo ihastuneena.

– Ei tällaista esiintymispaikkaa ainakaan aiemmin ole ollut.

Kiinnostavimpia festivaaleja viime vuosina ovat olleet pienemmät festarit, jotka ovat jossain yllättävässä paikassa Hanna-Kaisa Tiainen

Suomalaisen festarikentän vakionimet ovat saaneet rinnalleen erikoisempia ja pienempiä kilpailijoita, joista Tiainen nostaa erinomaiseksi esimerkiksi Hailuodossa järjestettävän saarifestivaalin Bättre Folkin.

– Kiinnostavimpia festivaaleja viime vuosina ovat olleet pienemmät festarit, jotka ovat jossain yllättävässä paikassa, Tiainen kertoo.

Noususta laskuun

Veikko Leinonen osoittaa tiheästä metsästä alueen vanhoja rakennuksia. Oulujärven Riviveralla nautitaan taiteesta heinäkuun helteiden keskellä myöhään.

– Festarin huipentaa auringonlaskusta auringonnousuun lauantain ja sunnuntain välisenä yönä esitettävä saarta kiertävä Ärjän Yö-esitys, Leinonen kertoo.

Esityksessä saaressa matkustetaan yli viiden kilometrin matka Ärjän luonnossa ja matkalle osuu mitä ihmeellisempiä kohtaamisia. Kokonaisuudessaan esitys päättyy vasta aamulla neljältä.

Veikko Leinonen toivoo, että Ärjän Taidefestivaaleista muodostuisi matkakohde niin paikallisille kuin ulkopaikkakunnalta saapuville ihmisille. Ville Muikkula / Yle

Kuljemme Leinosen kanssa Ärjän Yön tulevaa reittiä, jossa maisemat vaihtelevat vuorotellen metsän ja lähes merimäisen Oulujärven dyynien välillä. Leinonen korostaa, että saari on erinomainen näyttämö festivaalien teemaan liittyen.

– Festareiden alaotsikko on "ekologista esittävää taidetta Ärjänsaaressa Oulujärvellä". Se tarkoittaa, että esitykset liittyvät tavalla tai toisella tällaisiin ekologisiin teemoihin ja ilmastonmuutokseen, Leinonen kertoo

Ärjän esitykset ja erilaiset keskustelutilaisuudet halutaan asiasta kiinnostuville mielekkääksi perinteeksi.

– Tämä voisi olla keskusteluareena, johon alan ihmiset saapuisivat mielellään vuosittain. Täällä voidaan käydä läpi konkreettisesti, mitä ilmastonmuutos ja ekologiset haasteet tuovat tullessaan, Leinonen sanoo.

On todella mielenkiintoista kutsua katsojat liittymään tähän ilmapiiriin mukaan Kaja Mærk Egeberg

Aihe on Leinoselle henkilökohtaisesti tärkeä.

– Olin tekemässä muutamia vuosia sitten Talvivaara-dokumenttiteatteriesitystä. Silloin kahlasin läpi silloista suomenkielistä resurssi-, ilmastomuutos- ja ympäristökirjallisuutta. Materiaalista sai aika synkeän kuvan, Leinonen kertoo.

Ilmastonmuutos huolestuttaa.

– Meillä ihmisillä on uudelleenrakennusprojekti edessä, sillä vielä tulee kiihtymään monien asioiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt.

Kopiot juhlivat yössä

Yhtenä esimerkkinä toimivat Ärjän helteisellä rannalla makoileva kaksikko. Näyttelijät ovat peittäneet itsensä valkoiseen sukkahousukankaaseen ja piirtäneet mustalla tussilla siihen omat kehonpiirteensä.

– Tämä on kopio meistä, mutta samalla se on erilainen. Kopiosta ei koskaan saa samanlaista ja me leikimme sillä ajatuksella., kertoo Kaja Mærk Egeberg.

He ovat kehittäneet esitystä varten sukkahousukankaaseen pukeutuneet otukset.

– Heillä on sama iho ja samat piirteet kuin meillä. Asun tarkoitus on leikkiä toisella itsetietoisuudellamme, toisessa mahdollisessa maailmassa, Egeberg kertoo ja jatkaa.

Egebergin työparin Mari Pitkäsen mukaan asu antaa ihmiselle täysin uusia mahdollisuuksia.

– Tämä mahdollistaa toisenlaisen itseymmärryksen ja aikakäsitteen. Olemme kuin unesta, Pitkänen kertoo.

Kaja Mærk Egeberg ja Mari Pitkänen esiintyvät festivaaleilla omina kopioinaan. Omat piirteet on tallennettu sukkahousukankaaseen tusseilla. Ville Muikkula / Yle

Esityksessä hahmot seikkailevat toisessa ulottuvuudesta, jossa eletään tulevaisuudessa, nykyhetkessä tai menneisyydessä.

– Emme ole vielä ihan varmoja, Egeberg toteaa

Hän hymyilee vienosti.

Kaksikon esiintymisaika on todella liikkuva, sillä heidän performanssinsa kestää koko Ärjän Yö-kierroksen ajan. Tämä ei ole Egebergille ja Pitkäselle uusi asia.

– Auringontervehdyksiä olen tehnyt jossain rituaaleissa tai karnevaaleilla, Egeberg muistelee.

Pieni kuhina riittää

Kun yhdistetään erikoinen taide ja vaikeasti saavutettavissa oleva sijainti niin todennäköisesti esityksiä tulee seuraamaan tiivis joukko. Veikko Leinosen mukaan juuri tätä taidefestivaaleilla jopa haetaankin.

– Se haarukka voisi olla 200–400 ihmistä. Silloin kaikki toimii täällä hyvin ja se luo hyvän pienen kuhinan, muttei mitään suurta ruuhkaa, Leinonen toteaa.

Ärjän Taidefestivaalien näyttämönä toimivat saaren eri paikat. Istumapaikkoina saattaa toimia esimerkiksi hiekkadyyni. Ville Muikkula / Yle

Ensimmäistä kertaa järjestettävät festivaalit voi hänen mukaansa jopa laajentua.

– Tulevaisuudessa tämä voisi kestää perjantaista sunnuntaihin ja ohjelmakin voisi olla laajempi, Leinonen kertoo, samalla rauhoittaen, että ensimmäiset festivaalit otetaan rauhallisesti.

Säätiedotukset lupaavat taidefestivaaleille lämpimiä, mutta sateisia iltoja, mutta saaren sijainnin ja marginaalin sisällön kannalta väkeä itse esityksiin voi tulla reilusti tai muutamia yksittäisiä ihmisiä. Tämä ei huoleta esiintyjiä.

– Ehkä festarin ideaankin kuuluu ettei tänne halutakaan hirveästi massoja paikalle, Hanna-Kaisa Tiainen pohtii.

Festareiden esiintyjänä hänelle kelpaa pienikin yleisö.

– Jos meidän pitäisi yhtäkkiä esiintyä 500 henkilölle, niin sitten saattaisi vähän jännittää, Tiainen lisää.

Kaja Mærk Egeberg odottaa enemmän lauantailta erityistä kokemusta festivaalivieraille.

– On todella mielenkiintoista kutsua katsojat liittymään tähän ilmapiiriin mukaan, Egeberg kertoo.