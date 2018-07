Hukkuminen ei näytä elokuvalta – näin voit muodostaa pelastusketjun

Veden varassa hädässä oleva ei yleensä huuda, vaan voi olla hyvinkin hiljaa.

– Ensinnäkin hukkuminen ei näytä hukkumiselta. Puhutaan hiljaisesta hukkumisesta, eikä se välttämättä ole sellaista elokuvamaista, kertoo hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Anne Hiltunen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

Hukkumiseen ei siis välttämättä liity räiskettä ja huutamista. Se voi tapahtua hyvinkin hiljaa ja huomaamatta. Yhtä hukkumistapaa ei kuitenkaan ole, vaan se on hyvin monimuotoinen tapahtuma.

Yksi tunnusmerkistö on se, että näkee ihmisen kädet nousevan hapuillen kuin näkymättömiä tikapuita ylöspäin kiiveten. Pää uppoaa välillä veden alle ja pää on kääntynyt taaksepäin.

Anne Hiltunen listaa ohjeet siitä, mitä tällöin pitää tehdä:

Jos näkee tällaisen, pitää kysyä, onko kaikki hyvin

Jos ei saa vastausta, pitää siihen puuttua heti ja lähteä pelastamaan ihmistä

Hälytä! Kun lähtee pelastamaan, niin pelastus pitää tehdä näkyväksi. Siitä pitää kertoa muille rannalla oleville apuvoimien saamiseksi ja hälytyksen tekemiseksi

Sitten rauhoitellaan pelastettavaa ja rauhoitutaan itsekin

Ei koskaan ilman apuvälinettä. Otetaan siis mukaan mikä tahansa kelluttava esine. Se voi olla ämpäri, jopa vain iso muovipullo tai vaikka laudanpätkä.

Apuväline on tärkeä. Se voi auttaa, ettet saata itseäsi vaaraan

Hukkuvalla on yllättävän suuret voimat. Hän haluaa happea ja ylöspäin ja hukkuvalla, pienelläkin lapsella on yllättävän kovat voimat tuossa tilanteessa

Apuväline ojennetaan pelastettavalle edestä. Se toimii ns. puskurina pelastettavan ja pelastajan välissä

Jos apuvälinettä ei ole, niin hukkuvaa pyritään lähestymään aina takaapäin

Pelastettavaa voi rauhoittaa napakoilla käskyillä ja komennoilla

Hengitystiet aina pintaan niin, että uhri olisi selällään

Rannalla olisi aina hyvä soittaa 112:een, jotta ammattilaiset voisivat tehdä arvion jatkohoidosta

Pelastusketjun voi muodostaa kuka tahansa

– Me puhumme vaakaköydestä sellaisella ajatuksella, että muodostetaan ihmisistä ketju. Tavallaan muodostetaan ihmisköysi rannan haravoimiseksi jaloilla ja hukkuneen löytämiseksi, Anne Hiltunen selittää.

Ketjun muodostamista rajoittaa se, että siinä mennään lyhyimmän mukaan ja niin, että syvimmällä oleva on kaulaa myöden rivissä.

Hiltusen ohjeen mukaan ketjun tekijät menevät rivimuodostelmaan, pidetään kädet yhdessä ja jalat lähekkäin niin, että saadaan koko alue jaloilla tutkittua tarkasti.

– Tässä on kaksi systeemiä. Mennään joko rannan suuntaisesti niin, että ensimmäinen on polvia myöten vedessä ja viimeinen kaulaa myöden. Toinen tapa on mennä rannalta pois syvemmälle päin ja kääntyä sitten takaisin uudelle alueelle.

Anne Hiltunen muistuttaa tässä kohtaa, että pitää huolehtia myös pelastajien turvallisuudesta.

– Mennään aina sen pienimmän mukaan, turvallisuudesta huolehtien.

Kaikesta huolimatta: Nautitaan näistä ilmoista

Anne Hiltunen ei osaa arvioida, kuinka hyvällä tolalla pelastustaidot yleensä ottaen ovat. Pelastamisen perusasiat kuuluvat opetussuunnitelmaan, joten periaatteessa asioiden pitäisi olla hyvällä tolalla.

Jos haluaa tietoa pelastamisesta, niin sitä löytyy Viisaasti Vesillä -kampanjan (siirryt toiseen palveluun) sivuilta tai Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (siirryt toiseen palveluun) sivuilta.

– Tai sitten ottaa yhteyttä paikalliseen uimahalliin ja kysyy kursseista, Anne Hiltunen vinkkaa.

Samalla hän kuitenkin kehottaa ihmisiä nauttimaan näistä ilmoista.

– Ei sitä vettä kannata pelätä, vaan kunnioittaa. Uidaan rannan suuntaisesti, jotta on lyhyt matka siihen kun jalat yltää pohjaan. Ja mielellään niin, että siellä on joku kaveri mukana hädän varalta.

– Ja jos mennään veneellä, niin muistetaan ne liivit. Ne eivät paljoa rannalla auta.

Kuluvan vuoden aikana on hukkunut 41 ihmistä (siirryt toiseen palveluun). Heistä uidessa on hukkunut 12 ja pelkästään tämän heinäkuun aikana on hukkunut 13 ihmistä. Koko vuonna hukkuneista 35 on miehiä.