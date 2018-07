Toimittajalta: Mitä tulikaan sanotuksi, haluatko kuulla uudestaan? Trumpin korjatut selitykset Helsingin neuvotteluista

Presidentti Donald Trumpin mielestä Yhdysvaltojen suhteet Venäjään muuttuivat neljässä tunnissa, kun hän keskusteli presidentti Putinin kanssa Helsingissä. Muutos on se, että johtavat republikaanit kokoavat rivejään häntä vastaan, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pohti tiistaina Valkoisessa talossa viikon mittaisen Euroopan-matkansa tuloksia. Hän oli palannut kotimaahansa vain muutamaa tuntia aiemmin.

– Suhteet Natoon: Mahtavaa! Nyt jäsenmaat hoitavat maksunsa.

– Suhteet Britanniaan: Pääministeri May on mahtava. Kuningatar on inspiroiva!

– Suhteet Saksaan: Ei maininnut.

– Suhteet Venäjään: Piti sanoa, että hyväksyn tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta vuoden 2016 vaaleihin. Minulla on täysi luottamus maamme tiedusteluelimiin. Sattui vain kahden kirjaimen virhe, jota media ei tajunnut.

Samalla asiasisältö kääntyi päälaelleen, Trump selitti. Tarkoitus oli Trumpin mukaan sanoa, ettei hän nähnyt mitään syytä, miksi Venäjä EI olisi sekaantunut presidentinvaaleihin.

Amerikkalaiset ovat olleet tyrmistyneitä Trumpin lausunnoista Helsingin huippukokouksessa. Tätä ymmärtääkseen on hyvä kuvitella itsensä yhdysvaltalaiseksi televisionkatsojaksi ja jopa Trumpin kannattajaksi.

Näin se menee: Kaukana Atlantin takana jossain paikassa nimeltä Helsinki presidentti Trump ilmoittaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin vieressä, että hän luottaa Venäjän presidentin sanaan enemmän kuin Yhdysvaltojen omiin tiedusteluelimiin.

Presidentin edessä Helsingissä istuvat eturivissä Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton. Tosin heidän ilmeitään ei näytetty.

Kun aamu valkeni Yhdysvalloissa ja Trumpin kannattajat nappasivat auki ainoan oikean tv-kanavan, konservatiivisen Foxin, heidän silmilleen pelmahti jotain ennennäkemätöntä.

Trumpin pää-äänenkannattaja Fox oli liittynyt (siirryt toiseen palveluun) presidentin tyrmistyneiden arvostelijoiden joukkoon.

"Epäuskottavaa." "Presidentti heitti juuri Yhdysvallat bussin alle." "Vieraalla maaperällä voisit ainakin kehua vihollista vähemmän."

Foxin uutis- ja bisneskanavien juontajat tuomitsivat presidentin kilvan tiistain aamuohjelmissa.

Donald Trump tapasi kongressin jäseniä 17. heinäkuuta Valkoisessa talossa Euroopan matkansa jälkeen. Michael Reynolds / EPA

Lähes tarkalleen vuosi sitten, kun kirjoitin viimeisen analyysini Washingtonista Yhdysvaltain kirjeenvaihtajakauteni päätteeksi, aloitin sen näin: "Donald Trumpin kannattajat uskovat presidenttinsä olevan todellisissa vaikeuksissa vasta silloin, kun heidät pääasiallinen tietolähteensä, konservatiivinen tv-kanava Fox sen kertoo."

Nyt ollaan tässä tilanteessa. Foxin toimittajien ulostulo oli ensimmäinen laaja kritiikki Trumpia kohtaan.

Sen kuulivat ne ihmiset, joiden mielestä itärannikon liberaali media on vain valeuutisten tehdas, joka tukee "kieroa Hillary Clintonia". Siksi Trumpin kannattajat pitävät Foxia auki aamusta iltaan kuullakseen oman totuutensa ja haastattelut, joita Trump säännöllisesti Foxille myöntää.

Vielä ei voi sanoa, oliko Foxin avoin kritiikki satunnainen pyrskähdys vai muuttuiko jotain journalistisessa linjassa pysyvämmin. Se riippuu presidentin toiminnasta.

Trumpin tiistaiset lausunnot Valkoisessa talossa eivät tälläkään kertaa menneet suunnitelmien mukaan. Hän jätti lukematta lausuntoonsa kirjoitetun rivin.

New York Timesille työskentelevä valokuvaaja ikuisti Trumpin paperit, (siirryt toiseen palveluun) joissa hän oli sutannut yli käänteentekevän lauseen.

Se koski kahtatoista Venäjän tiedustelijaksi epäiltyä venäläistä, joita vastaan nostettiin syyte viime viikolla. Heitä epäillään hakkeroinnista demokraattipuolueen ja Yhdysvaltain vaaliviranomaisten koneille sekä sosiaalisen median kampanjoinnista, jolla pyrittiin vaikuttamaan vaalin tulokseen.

Trump jätti lukematta lauseen, jonka mukaan "jokainen asiaan sekaantunut on tuotava oikeuteen".

Presidentti Trump oli viivannut yli osan hänelle kirjoitetuista korjauksia. Michael Reynolds / EPA

Venäläisten hakkerien luovutuspyyntö on ollut Yhdysvalloissa vahvasti esillä viime perjantaista lähtien, kun apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein syytteistä ilmoitti.

Mitä tuli sanottua, haluatko kuulla vielä uudestaan?

Ulkoministeri Mike Pompeo saapuu kongressin eteen ensi viikon keskiviikkona kertomaan oman versionsa, mistä presidentit Helsingissä puhuivat.

