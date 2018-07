Huutaako pakastin helteellä tai jäikö sytkäri autoon? Nämä esineet eivät kestä hyvin kuumuutta

Suomessa pitkään jatkunut helle ja kuumuus voivat olla haitaksi kodinkoneille, elektroniikkalaitteille, autoille ja myös esimerkiksi silmälaseille. Helle ylikuumentaa pienlaitteiden lisäksi myös isompia koneita: Yle kertoi torstaina, että VR:llä on ongelmia helteen kanssa. Veturit ylikuumenevat ja vaunujen ilmastoinnin kanssa on ollut ongelmia. Pahimmillaan esimerkiksi ohjaamon lämpötila on noussut yli 40 asteeseen.

Kokosimme listan arjen laitteista ja esineistä, jotka herkästi kärsivät helteistä.

Puhelimet ja tabletit ylikuumenevat

Puhelin tai tabletti unohtuu herkästi esimerkiksi auton kojelaudalle. Auton sisälämpötila voi nousta jopa 50–60 asteeseen jolloin laitteet ylikuumentuvat. Tänä päivänä monissa laitteissa on kuitenkin ylikuumenemissuoja, jonka ansiosta laite sammuttaa itse itsensä liian kuumassa.

Esimerkiksi Applen laitteet toimivat parhaiten 0–35 celsiusasteen lämpötiloissa (siirryt toiseen palveluun). Liika kuumuus saattaa vaurioittaa akkua jopa pysyvästi. Myös akun lataaminen korkeassa lämpötilassa voi vaurioittaa sitä entisestään. Oulun iHelp -huollosta kerrotaan, että puhelimien reagointi lämpötiloihin vaihtelee hyvin paljon merkkikohtaisesti. Akku voi siis kuumentua helteellä ja puhelin kannattaa viedä varjoon. Jos laite ylikuumenee, se kannattaa sammuttaa heti.

Aamulehti testasi (siirryt toiseen palveluun)Samsung Galaxy S7 Edgen ja iPhone 6S:n toimintaa sen jälkeen, kun ne asetettiin 35 asteen helteessä kuumenneelle peltilevylle. iPhone hyytyi kuumassa jo viidessä minuutissa.

Aurinko- ja silmälasien pinnoite ei kestä kuumaa

Myöskään silmä- tai aurinkolaseja ei kannata jättää autoon. Voimakas auringonvalo voi vaurioittaa linssejä ja muovipinnoitetta. Se voi myös taivuttaa muovisankoja.

Kodinkoneet ja kylmälaitteet tiukilla

Kylmälaitteet rikkoontuvat helteellä tavallista helpommin. Huonossa kunnossa oleva ja vanha kylmälaite ei välttämättä jaksa kesähelteessä ja voi ylikuumentua. Jos kone käy koko ajan liian kuumana, se vähentää myös sen käyttöikää.

– Jos laite koko ajan hyrskyttää eikä jaksa pitää kylmää, se on lopun edellä ja myös paloturvallisuusriski. Kompressorin lämpötila nousee korkeaksi, sanoo torniolainen kodinkonekorjaaja Timo Smeds.

Kylmälaitteita voi auttaa helteillä hyvällä tuuletuksella ja ilmankierrolla. Kodinkoneista jääkaapit ja pakastimet ovat usein aika ahtaissa tiloissa, joten ilmankiertoa voi itse parantaa vetämällä laitteita hieman ulos tiiviistä tiloista.

OP Vakuutuksesta kerrotaan, että helteet eivät näy vahinkopiikkinä tilastoissa. Sen sijaan lämpimän jakson jälkeiset ukkoset rikkovat usein laitteita. Jos kuitenkin helle rikkoo esimerkiksi pakastimen ja sulattaa marjat, se on vakuutusyhtiön mukaan korvattavissa.

– Jos on vaikka lomalla poissa kotoaan ja vanha pakastin menee rikki, mustikat valuvat parketille ja siihen tulee jälki, niin tämmöinen on kokonaisuudessaan korvattava, sanoo johtaja Kristian Hiljander OP Vakuutuksesta

Auto hyytyy helteellä

Helteellä koetuksella on erityisesti auton akku ja sähköjärjestelmät. Yle kertoi torstaina kuinka Hämeenlinnassa on muutamassa päivässä hinattu korjaamon pihalle toistakymmentä autoa. Helle tuo esiin hoitamattomat viat.

Talven ja kesän äärimmäiset lämpötilavaihtelut rasittavat auton akkua (siirryt toiseen palveluun) käynnistäessä. Autojen lisälaitteet syövät usein paljon enemmän sähköä kuin akun laturi ehtii lyhyiden ajomatkojen aikana ladata. Kesähelteillä ilmastointia käytetään ahkerasti, mikä osaltaan lyhentää akun käyttöikää. Kesälomareissua varten akun kunto kannattaa tarkastaa: Mitä vanhempi akku, sitä herkemmin se simahtaa.

Myös esimerkiksi huoltamaton ilmastointi voi kuluttaa akkua enemmän. Ilmastointi kannattaisi huoltaa ennen helteitä, eikä vasta kun se ei puhalla enää kylmää. Myös auton lämpömittaria on syytä tarkkailla.

Tarkkana kaasun kanssa

Sytkäri tai kaasupullo unohtuvat helposti aurinkoon grillauksen jälkeen. Nestekaasua käytetään paljon kesällä ja sen kanssa tulee aina olla varovainen. Kaasupulloa tulisi aina säilyttää varjoisassa ja hyvin tuulettuvassa paikassa. Jos pullo lämpenee yli 50 asteeseen, sen varoventtiili saattaa laueta ja kaasua vuotaa ulos.

Myöskään sytytintä ei tule säilyttää suorassa auringonpaisteessa tai auton kojelaudalla.