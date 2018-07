Matkailuala saisi 200 miljoonaa euroa lisää, mutta koululaisten kesälomien siirto vaatisi melkoisen muutosmyllyn – miten kävisi oppimistulosten?

Tästä on kyse Koululaisten kesälomien myöhentämisestä on keskusteltu keväästä alkaen. Matkailualalle lomien siirtyminen enemmän elokuun puolelle olisi merkittävä piristysruiske. Opetusalalla emmitään, sillä oppimistuloksien ei haluta heikentyvän.

Koululaisten kesälomien alkamisen siirto kahdella viikolla toisi työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yli 200 miljoonan lisämatkailutulot ja loisi 1 300 työpaikkaa.

Matkailuyritysten näkökulmasta lomian alkaminen vasta viikon 24 lopussa eli kesäkuun puolivälissä vaikuttaisi siis hyvin merkittävältä muutokselta.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan lomakauden ulottaminen elokuun loppupuolelle toisi monta etua.

– Erityisesti se on Suomi-kuvan kannalta tosi iso juttu. Tällä hetkellä jo tosi moni matkailutoimija joutuu elokuussa olemaan arkipäiviä kiinni. Kun eurooppalainen lomakausi on elokuussa, niin täällä ovat turistit ihmeissään, että mikä maa tämä on, kun on 25 astetta lämmintä ja joka paikka on kiinni, Seppälä sanoo.

Särkänniemen toimitusjohtajan mielestä myös koululaisille, opiskelijoille ja opettajille heinä-elokuu olisi paras aika ladata akkuja ihan ilmojenkin puolesta.

Matkailualan on arvioitu olevan nopeimmin kasvava elinkeino Suomessa. Noin 14 miljardin euron matkailukysynnästä 75 prosenttia syntyy kotimaanmatkailusta. Lapsiperheiden loma-ajoilla on paljon merkitystä tässä yhtälössä.

Opettajat empivät koko koulutusjärjestelmän mullistamista

Vuonna 2005 selvitti tätä aika ajoin esiin nousevaa aloitetta lomien siirrosta. Silloin tuloksena oli, että nykykäytäntöön ei ole syytä puuttua.

Moni asia on sen jälkeen kuitenkin koulutusjärjestelmässäkin muuttunut. Opettajien ammattijärjestö OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen on sitä mieltä, että lomia voidaan myöhentää. Mutta se vaatii ehdottamasti selvityksen muutoksen vaikutuksista oppimisen edellytyksiin.

– Opettajien piirissä ei ole ollut laajaa keskustelua aiheesta, mutta lomien siirrolla ei saa olla oppimista heikentevää vaikutusta. Kuitenkin koko lukuvuosi olisi mietittävä uudelleen, Petri Kääriäinen sanoo.

Kevätlukukausi on jo nyt pitkä ja kesäloman myöhentäminen tarkoittaisi lisätaukoa huhtikuun tienoille. Mitä muutos tarkoittaisi ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden aikatauluille, on selvittämättä.

Muutos keikauttaisi koko suomalaisen koulutusjärjetelmän uuteen asentoon. OAJ:n Petri Kääriäinen kaavailisi aluksi määräaikaista kokeilua, jonka aikana vaikutukset tulisivat esiin.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) veti SuomiAreenassa koululaisten kesälomia käsitelleen keskustelun. Markku Sandell / Yle

Lukuvuotta ei haluta pidentää

Tällä hetkellä koululaisten lukuvuosi kestää 190 päivää. Eurooppalaisessa vertailussa se on verraten lyhyt.

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euro ei halua tuoda keskieurooppalaista mallia meille.

– Minulla on muutamia serkkuja Brysselissä ja kuulin heiltä kauhutarinoita, miten asiat voidaan järjestää toisin eli Keski-Euroopan päässä, niin missään nimessä ei pidä lähteä siihen malliin mukaan.

Lomien siirron myötä monelle nuorelle uskotaan avautuvan paremmat kesätyömahdollisuudet.

Koululaisten pitkiä lomia ei kukaan työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) vetämässä paneelikeskustelussa halunnut lyhentää. Siirto myöhemmäksi sen sijaan sai melko runsaan kannatuksen SuomiAreenan tilaisuudessa yleisön päästessä äänestämään.

Epäileviin kuului OAJ:n Petri Kääriäisen ohella Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. Hänen mukaansa perusongelmaan lomien siirtokaan ei tuo ratkaisua. Pienten koululaisten vanhemmilla ei ole mahdollisuutta lomailla lastensa kanssa koko kesää.

Ministeri Lintiläkään ei halua viedä asiaa sen enempää eteenpäin ilman opetusalan vaikutusten selvittämistä. Hän toisti tänään taas tutun asian. Kun Suomi lomailee heinäkuussa, Euroopan unionissa Brysselissä paiskitaan töitä.

Myös vientialoilla työskentelevät ovat siirtäneet lomiaan elokuulle muun Euroopan lomaillessa tuolloin. Lapsiperheissä tämä tarkoittaa, että vanhempien ja lasten lomat menevät eri tahtiin.

