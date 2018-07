VR:llä ongelmia helteen kanssa – ilmastoinnit hyytyvät ja veturit ylikuumenevat

Junat myöhästelevät vetureiden ylikuumenemisen takia. Pahimmillaan esimerkiksi ohjaamon lämpötila on noussut yli 40 asteen.

VR joutuu päivittäin ottamaan liikenteestä sivuun vaunuja, joiden ilmastointi on helteen takia hyytynyt. Myös matkustajia on pyydetty kesken matkan siirtymään viileämpiin osastoihin, jos junasta on sellaisia löytynyt.

Jokaisella liikenteessä olevalla junavaunulla on oma ilmastointijärjestelmänsä. VR:n liikennetiedotuksen päällikkö Martti Uusinarkaus vertaa laitteita auton ilmastointiin: juna ottaa auton lailla jäähdytyksen ilmasta.

– Jos ulkona on 30 astetta, jäähdytys ei toimi enää yhtä tehokkaasti kuin viileämmällä kelillä. Siinä perussyy siihen, miksi vaunut eivät välttämättä pysy riittävän viileinä.

Ilmastointilaitteet käyvät kovilla kierroksilla, kun juna kulkee Helsingistä Rovaniemelle ja kohta saman matkan takaisin tasaisessa helteessä.

– Suomessa on harvinaista, että koko pitkän matkan on oikeastaan sama lämpötila, eikä missään viileyttä, joka vähän tasoittaisi. Silloin ilmastointi saattaa alkaa yskiä, Uusinarkaus sanoo.

Osa vaunuista kuitenkin on pysynyt riittävän viileinä. Uusinarkaus ei osaa sanoa miksi lämpötiloissa voi olla isoja heittoja.

– Siinäpä se. Esimerkiksi ylä- ja alakerran vaunuissa voi olla täysin identtinen ja yhtä uusi ilmastointijärjestelmä. Silti toinen jaksaa ja toinen hyytyy. Näillä lämpötiloilla järjestelmät vaan ovat totuttua kovemmilla, Uusinarkaus miettii.

Vetureiden ylikuumeneminen myöhästyttänyt junia

Jäähdytysjärjestelmien temppuilu on aiheuttanut vetureiden ylikuumentumista varsinkin tavaraliikenteessä. Myöhästymisiltä ei ole vältytty, kun juna on joutunut pysähtymään ja odottamaan veturin viilentymistä.

Martti Uusinarkauksen mukaan lämpötilojen kohoamiseen reagoidaan matalalla kynnyksellä. Kyse on varotoimenpiteestä. Ylikuumeneminen ei tee junasta jarrutonta eikä vaikuta ohjauselektroniikkaan, mutta veturin suojalaitteet estävät ajamisen.

Äskettäin Itä-Suomen reitillä myöhästyminen venyi useaksi tunniksi, kun matkustajajunan kompressori ylikuumeni, ja veturin tilalle jouduttiin vaihtamaan kokonaan uusi.

Veturi on myös jouduttu vaihtamaan, kun ohjaamon lämpötila nousi yli 40 asteen.

Kuljettajan tukalat oltavat voivat olla jo turvallisuusriski.

– Työssä pitää pystyä olemaan tarkkana. Emme ota riskiä, jos kuljettajalla on epämukava olo, Uusinarkaus painottaa.

VR:n liikennetiedotuksen päällikkö Martti Uusinarkaus kehottaa junamatkustajia juomaan riittävästi ja pukeutumaan sään mukaan. Hän rohkaisee ottamaan yhteyttä junan henkilökuntaan, jos olo alkaa tuntua tukalalta.

– Tarkkailemme varsinkin iäkkäämpiä ja hyvin nuoria matkustajia. Jos ilmastointi ei toimi kunnolla ja lämpötila vaunussa nousee, yritämme ohjata viileämpään paikkaan istumaan.

Kiskot lämpenevät helteellä

Auringon porotus saa myös kiskot kuumenemaan. Metalli laajenee lämmetessään, mikä on otettu huomioon ratainfran rakentamisessa. Lämpölaajentuminen on Uusinarkauksen mukaan Suomessa harvinaista, mutta kuitenkin ilmiö, jota seurataan ja johon varaudutaan.

– Lähinnä sitä on nähtävissä vanhoilla pistoraiteilla tai joillakin ratapihojen raiteilla, Uusinarkaus sanoo.

Oma riskinsä on myös helteen aikaansaama kuivuus. Viimeksi toukokuussa 2018 Tampereella sattui kaksi junan aikaansaamaa siltapaloa.

– Tavarajunissa on massiivisia jarrulosseja. Ne iskevät jarrutettaessa pyöriin kiinni. Kun metalli on metallia vasten, kipinät voivat sinkoilla.

– Matkustajajunien jarrut ovat erilaiset, eivätkä oikeastaan kipinöi, Uusinarkaus kertoo.

Tampereen siltapalojen jälkeen on laadittu ohjeistus, jonka mukaan tavarajunien on vältettävä silloilla jarruttamista. Hätätilanne tietysti on asia erikseen.