Kulmuni: Oulaskankaan synnytysten perustelujen on pädettävä myös Länsi-Pohjan poikkeusluvasta päätettäessä

Synnytysten jatkuminen poikkeusluvalla on kriittisessä vaiheessa myös Meri-Lapissa ja Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Sairaalalle on myönnetty synnytysten poikkeuslupa tämän vuoden loppuun saakka ja se on hakenut uutta poikkeuslupaa.

Keskustan torniolainen kansanedustaja Katri Kulmuni arvelee, että Oulaskankaan synnytyksille myönnetty poikkeuslupa ei vaikuta suoraan Länsi-Pohjan hakemaan poikkeuslupaan. Kulmunin mielestä Oulaskankaan päätöksen perustelut kuitenkin vastaavat Länsi-Pohjan hakemuksen perusteluja ja niiden pitäisi päteä myös päätettäessä Länsi-Pohjan poikkeusluvasta.

– Siellä yhtenä perusteena on pitkät välimatkat. Meillähän on Kemissä itse asiassa pitempi välimatka niin Ouluun kuin Rovaniemelle synnyttämään. Sikäli on erittäin tärkeää, että meillä jatkossa on synnäri Kemissä, Kulmuni sanoo.

Ministeriön suhtautuminen on ollut nihkeää

Kulmuni kuitenkin toteaa, että Länsi-Pohjan synnytysten jatkuminen on vielä kovan työn takana. Tilannetta mutkistaa Meri-Lappiin perustettu sote-yhteisyritys Mehiläisen kanssa.

– Ministeriön suhtautuminen luvan myöntämiseen yhteisyritykselle on ollut aika nihkeää. Mutta ainakin Oulaskankaan perustelujen pitäisi toimia myös Kemin kohdalla.

Kesäkuun puolessa välissä merilappilaiset kävivät tapaamassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) Länsi-Pohjan synnytysten poikkeusluvan puolesta. Tuolloin ministeri vetosi synnyttäjien vähäiseen määrään mutta esiin nousi alueella perustettu sote-yhteisyritys Mehiläisen kanssa.

Viime vuonna Saarikko lupasi Meri-Lapin synnytyksille kahden vuoden jatkoajan, jos alueella ei perusteta yhteisyritystä. Meri-Lapin sote-yhteisyritys on kuitenkin perustettu ja se sisältää valtaosan Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnasta, myös synnytykset.

Oulaskankaalla on ollut ongelmia – Länsi-Pohjassa ei

Oulaskankaan synnytyksille myönnettiin poikkeuslupa, vaikka vain muutama kuukausi sitten korkein hallinto-oikeus määräsi Oulaskankaan synnytykset lopetettavaksi potilasturvallisuussyistä.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa vastaavia ongelmia ei ole ollut.

– Meillä Kemissä laatu on ollut aina korkeampi keskussairaalatasolla. Meidän ainoa ongelma on ollut se, että meillä syntyy liian vähän lapsia, Kulmuni sanoo.

Myös Oulaskankaalla synnytysten määrä alittaa tuhannen synnyttäjän rajan.

– Juridisten samojen perusteiden pitäisi toimia molemmissa paikoissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt uuden analyysin edessä, kun tuottajana on yhteisyritys, Kulmuni sanoo.

Kulmuni arvioi, että Länsi-Pohjan synnytysten poikkeusluvasta päätetään elo-syyskuussa.

Synnytysten jatkumisesta voi tulla Meri-Lapissa vuosia kestävä oikeustaistelu. Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei myönnä poikkeuslupaa synnytysten jatkamiselle, voi sairaanhoitopiiri riitauttaa asian.