Aseista innostunut opiskelija Siperiasta vai salainen agentti? Yhdysvalloissa pidätetyn Maria Butinan tarina kuohuttaa

Aselobbari Maria Butina puhui Moskovassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa vuonna 2013. Viime vuodet hän on asunut Yhdysvalloissa. AFP / Lehtikuva

Venäläinen Maria Butina poseeraa sosiaalisessa mediassa lukuisissa kuvissa ase kädessään. Hänet on nähty samoissa kuvissa monien amerikkalaispoliitikkojen kanssa.

Mutta onko hän Venäjän agentti? Sitä Yhdysvalloissa selvitetään nyt kuumeisesti.

29-vuotias Maria Butina pidätettiin viikonloppuna Yhdysvalloissa. Hänen epäillään yrittäneen lobata luvatta Venäjän asiaa amerikkalaisille poliitikoille.

Syyttäjät epäilevät (siirryt toiseen palveluun) Butinan soluttautuneen Yhdysvaltojen aselobbaajien piireihin. Amerikkalaismedioiden mukaan kyse on vaikutusvaltaisesta kivääriyhdistys NRA:sta, jolla on läheiset suhteet republikaanipuolueeseen.

Butina on osallistunut lukuisiin NRA:n tapahtumiin ja pyrkinyt verkostoitumaan vaikutusvaltaisten ihmisten kanssa. Hänen epäillään pyrkineen edistämään näin Venäjän etuja republikaanipuolueessa, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Butina ei ollut rekisteröitynyt oikeusministeriölle, kuten vieraan vallan puolesta vaikuttavan pitäisi lain mukaan tehdä.

Venäjä on luvannut auttaa Butinaa

Butina on itse kiistänyt syytteet asianajajansa välityksellä. Asianajajan mukaan hän on (siirryt toiseen palveluun) tavallinen kansainvälisen politiikan opiskelija, joka halusi edistää uraansa.

Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Anatoli Antonov ilmoitti tiistaina Venäjän tekevän kaiken mahdollisen, jotta hänet vapautettaisiin pian, kertoi uutistoimisto Tass (siirryt toiseen palveluun).

Tapaus nousi julkisuuteen hyvin herkkään aikaan.

Yhdysvalloissa tutkitaan Venäjän epäiltyä vaikuttamista presidentinvaaleihin vuonna 2016. Perjantaina erikoistutkija Robert Mueller nosti syytteet 12 Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n agentiksi epäiltyä venäläistä vastaan.

Keskustelu ryöpsähti entisestään, kun presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että hän uskoo asiassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia enemmän kuin Yhdysvaltain viranomaisia. Trump korjasi lausuntoaan myöhemmin.

Opiskelija poseerasi useiden amerikkalaispoliitikkojen kanssa

Maria Butinalla on värikäs tausta. Hän on alun perin kotoisin Barnaulin kaupungista Etelä-Siperiasta ja muutti Moskovaan parikymppisenä. Butina on itse kertonut kasvaneensa jo nuorena aseiden ympäröimänä, sillä hänen isänsä harrasti metsästystä.

Butinan työskenteli nuorena huonekalukauppiaana, mutta oli myös poliittisesti aktiivinen Venäjällä. Hän oli ehdokkaana valtapuolue Yhtenäisen Venäjän nuorisosiiven riveistä ja oli mukana perustamassa aselobbausjärjestöä.

Elokuussa 2016 hän sai Yhdysvaltoihin opiskelijaviisumin. Hän opiskeli Washingtonin Amerikkalaisessa yliopistossa.

Tässä vaiheessa hän oli ehtinyt matkustella Yhdysvalloissa jo vuosia kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n tilaisuuksissa.

Maria Butina pidätettiin sunnuntaina. Häntä on määrä kuulla oikeudessa keskiviikkona. Chris Delmas / AFP

Butina reissasi NRA:n tilaisuuksissa

Syytekirjelmän mukaan Butinan epäillään toimineen korkea-arvoisen venäläisviranomaisen ohjauksessa.

Yhdysvaltain ja Venäjän medioiden mukaan kyseessä on todennäköisesti entinen senaattori ja Venäjän keskuspankin varajohtaja Aleksandr Toršin. Hänet asetettiin Yhdysvaltain pakotelistalle huhtikuussa.

The New York Timesin mukaan Butina tutustui Toršiniin venäläisten asepiirien kautta. Molemmat ajoivat yksityishenkilöille laajempia oikeuksia omistaa aseita.

Toršin palkkasi Butinan avustajakseen vuonna 2011.

Toršin ja Butina ovat Yhdysvaltain kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n elinikäisiä jäseniä. Kaksikko matkusti vuosien varrella useisiin NRA:n tilaisuuksiin ja tapasi yhdysvaltalaispoliitikkoja.

Toršin tiedetään tavanneen Yhdysvaltain presidentiksi myöhemmin nousseen Donald Trumpin vuosia sitten. Vuonna 2015 myös Butina pääsi eräässä julkisessa tilaisuudessa kysymään Trumpilta tämän mielipidettä Venäjään kohdistuvista pakotteista.

Pyrkivät luomaan kontakteja republikaaneihin

Yhdysvaltoihin muutettuaan Butina jatkoi tiivistä yhteydenpitoa Toršinin kanssa, vaikka oli maassa opiskelijaviisumilla. Toršin puolestaan oli jatkuvasti yhteydessä Venäjän viranomaisiin.

Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)kaksikko pyrki vaikuttamaan republikaaneihin, jotta puolueessa suhtauduttaisiin Venäjään myönteisemmin. Butina oli antanut ymmärtää syyskuussa 2016 haluavansa luoda hyvät suhteet Yhdysvaltain uuden presidentin hallintoon palkattavien kanssa.

Syytekirjelmän mukaan kaksi yhdysvaltalaista auttoi Butinaa poliittisten kontaktien luomisessa. Heitä vastaan ei ole nostettu syytteitä.

Jos Butina todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa vuosien vankeustuomio.

