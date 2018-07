Brittipoppari voitti BBC:n – Yleisradioyhtiö maksoi tuntuvat korvaukset pedofiliauutisoinnista

Sir Cliff Richard, 77, sai keskiviikkona selkävoiton maailman kuuluisimmista yleisradioyhtiöstä, Britannian BBC:stä.

Lontoolainen oikeusistuin tuomitsi BBC:n maksamaan poplaulaja Cliff Richardille 210 000 puntaa eli 235 000 euroa. BBC oli kuvannut helikopterien avulla, kun poliisi vuonna 2014 teki kotietsinnän Richardin kotiin osana isoa pedofiliatutkintaa.

Richard syyttii BBC:tä maineensa lokaamisesta. Häntä vastaan ei lopulta koskaan nostettu syytettä.

BBC harkitsee jatkotoimia

BBC kertoi harkitsevansa valituksen tekemistä seuraavaan oikeusasteeseen.

Se katsoo, että oikeuden linjauksella on vakavia vaikutuksia lehdistön toimintaan, sillä tuomarin mukaan jopa Richardin nimen mainitseminen epäiltynä oli laitonta.

Poliisi sen sijaan myönsi toimineensa tutkinnassa virheellisesti.

Oikeuteen asti virkavalta ei joutunut vaan South Yorkshiren poliisipiiri suostui maksamaan maailmankuululle popparille sovitteluratkaisuna 400 000 puntaa eli lähes 450 000 euroa.

Onnen kyyneleet

Hempeistä rakkauslauluista tunnetuksi tullut Cliff Richard herkistyi kyyneliin tuomarin nuijankopautuksen jälkeen ja halaili kannattajiaan, jotka eivät koskaan olleet hylänneet yhtä maan tunnetuinta popparia.

Cliff Richard on ensimmäinen brittimuusikko, joka on lyöty ritariksi. Miljoonia levyjä myynyt Richard on saanut käyttää etuliitettä "Sir" jo vuodesta 1995 asti.