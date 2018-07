Lehmät pinteessä helteillä: Maito ehtyy eikä lisääntyminen onnistu – "Ei sonni jaksa rehkiä"

Metsän siimeksessä on viileää. Sakea kärpäsparvi surraa ympärillä, mutta puiden varjossa lekottelevia lehmiä niiden hyörinä ei haittaa. Leuat jauhavat tasaisesti, häntä heilahtaa. Huljalan Tupalan tilan kyytöt viettävät siestaa.

Tukalina hellepäivinä lehmät eivät juuri puiden varjosta poistu. Isäntä Mika Hämäläisen mukaan ne laiduntavat avoimella maalla öisin ja varhain aamulla, päivän kuumimmat hetket lauma viettää varjossa.

Hollolan Hämeenkoskella sijaitsevan tilan itäsuomenkarja laiduntaa perinteisillä metsälaitumilla, joten varjopaikkoja on tarjolla runsaasti.

Hämäläinen itse ei ehdi varjossa köllötellä, sillä helteellä naudat juovat tavallista enemmän. Lehmä voi hellepäivänä juoda jopa 100 litraa vettä.

– Isäntää tietysti huolettaa se, että elämillä on varmasti juomavettä. Onneksi lehmät ilmoittavat kovaan ääneen, jos vesi on loppumassa.

Veden riittävyys tarkistetaan useaan kertaan päivän aikana. Tupalan kyytöillä on mahdollisuus viilentyä myös luonnonvesissä, sillä metsälaidunten halki virtaa vuolas puro.

Kylmä kylpy kelpaa myös kyyttöjen pidempi karvaisille lajitovereille.

Kastelukannulla vettä lehmien niskaan

Ratia Ranchin emolehmät ja vasikat hörppivät helteellä hetkessä saavillisen vettä. Johanna Ratia

Askolassa Ratia Ranchilla ylämaankarja on kokoontunut juomasammion ääreen. Emät ja vasikat ryystävät antaumuksella ja pian osa eläimistä siirtyy läheisen ojan pohjalle.

Tilan emäntä Johanna Ratia kertoo, että jo jalkojen kastelu viilentää lehmän oloa. Lisähelpotusta tukalaan oloon tuo emännän kastelukannu.

– Vien lehmille vesiä isolla kärryllä ja otan siitä vettä kastelukannuun. Kastelen jokaisen lehmän, osin oman mielenrauhani vuoksi. Tärkeintä kuitenkin on, että lehmät pääsevät varjoon ja vettä riittää juotavaksi.

Ylämaankarja on pitkäkarvainen rotu, joka on sopeutunut elämään ulkona ympäri vuoden. Eläimillä on kaksinkertainen karvapeite ja paksu nahka. Johanna Ratian mukaan lehmien olo voi käydä helteessä tukalaksi, vaikka kesäkarva onkin talvikarvaa kevyempi.

– Lehmät tiputtavat keväällä suuren osan valtavasta karvapeitteestään eli se ohentuu kesäksi huomattavasti. Paksu nahka taas auttaa lämmönsäätelyssä.

Monilla tiloilla päivärutiinit on helteen vuoksi heitetty päälaelleen. Lehmät viettävät päivät navetassa ja ulkoilevat vasta yön viileydessä.

Lisäksi tilalliset ovat kehitelleet toinen toistaan kekseliäämpiä viilennyskeinoja. Maaseudun tulevaisuus muun muassa esittelee kasvinsuojeluruiskusta rakennetun lehmäsuihkun. (siirryt toiseen palveluun)

Helle hyydyttää sonnien halut

Lämpö on naudalle paljon suurempi stressi kuin kylmä. Eläinlääkäri Kaisa Kotamäki sanoo, että lehmät tuottavat helteellä vähemmän maitoa.

Maidontuotanto vähenee, sillä helle vähentää lehmien ruokahalua. Hyvin lypsävän lehmän päivittäinen maidontuotanto voi vähentyä jopa 4-5 kiloa.

Sekä Huljalan Tupalassa että Ratia Ranchilla kasvatetaan lihakarjaa, joten helteiden vaikutus näkyy niiden tuotannossa viiveellä. Laura Hämäläinen sanoo, että kuuman kesän jäljiltä vasikoita syntyy vähemmän.

– Jos astutusaikaan on helteitä, tiinehtyminen on huonompaa. Astuminen on sonnille työläämpää helteessä.

Johanna Ratia kasvattaa ylämaankarjaa Askolassa. Johanna Ratia

Myös Ratia Ranchilla on huomattu sama asia. Emolehmätiloilla on juuri nyt astutusaika eli sonni saa olla vapaasti lehmien keskellä ja tehdä tehtävänsä. Helteellä se ei kuitenkaan ole helppoa.

– Ei sonni jaksa rehkiä, jos on ihan tajuttoman kuuma. Helle tosin vaikuttaa myös siihen, että lehmät eivät tule niin hyvin kiimaan, joten sonnit ovat jopa kiitollisia hetken helteestä. Ne voivat olla edes hetken vähän rennommin, sanoo Johanna Ratia.

Kaikki kaipaavat jo sadetta

Lehmät liikkuvat helteellä vähemmän ja ovat muutenkin raukeampia. Edes ympärillä pörräävät kärpäset eivät riko hellepäivän rauhaa Tupalan tilan metsälaitumella.

– Lehmillä on pitkä häntä ja sitä käytetään. Jos pistäviä hyönteisiä on paljon, lehmät ovat rauhattomia, mutta tänä suvena hyttysiä, mäkäräisiä ja paarmoja on ollut aika vähän.

Laura ja Mika Hämäläisen lehmät pääsevät hellettä pakoon puiden alle. Juha-Petri Koponen / Yle

Ylämaankarjaa kasvattava Johanna Ratia sanoo, että yksi helteen aiheuttama huoli on nurmen niukkuus. Tilalla onkin jouduttu turvautumaan lisäruokintaan.

– Kun on kuumaa ja kuivaa, nurmi kasvaa huonosti ja laitumet ovat huonossa kunnossa. Olemme joutuneet syöttämään lehmille heinää paaleista.

Sateet ilahduttaisivat myös lehmiä. Johanna Ratian mukaan alkukesän hellejakson jälkeen oli ilahduttavaa seurata lehmien riemua, kun sadetta vihdoin saatiin.

– Yksikään lehmä ei mennyt suojaan, kun alkoi sataa.