Turkin poikkeustila loppui – tilalle entistä tiukempi lainsäädäntö?

Turkki on lopettanut kaksi vuotta kestäneen poikkeustilan. Poikkeustila päättyi puolilta öin paikallista aikaa.

Poikkeustila määrättiin epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen vuonna 2016. Presidentti Recep Tayyip Erdogan julisti hätätilan 20. heinäkuuta 2016 viisi päivää Ankarassa ja Istanbulissa tapahtuneiden veristen yhteenottojen jälkeen. Levottomuuksissa kuoli lähes 250 ihmistä.

Poikkeustilan aikana Turkissa on pidätetty noin 80 000 ihmistä ja jopa lähes 160 000 on erotettu viroistaan. Poikkeustilan aikana on tiettävästi tapahtunut myös ihmisoikeusloukkauksia.

Turkin oppositio pelkää, että poikkeustilan korvaa entistä tiukempi lainsäädäntö, joka mahdollistaa maan opposition tukahduttamisen. Uusi lakiluonnos muun muassa laajentaa mahdollisuutta kieltää mielenosoituksia.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT