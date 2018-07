Harvinainen video: Saimme poikkeusluvan lentää dronella yleensä kielletyllä alueella

Tampere–Pirkkalan lentoasema on suljettu kuukauden remontin takia. Yleensä lentoaseman läheisyydessä ei saa kuvata.

Kauko-ohjattavan lennokin eli dronen lennättämistä on rajoitettu esimerkiksi lentokenttien ja ydinvoimaloiden lähellä, ettei niistä aiheudu vaaratilanteita.

Tampereella aukeni harvinainen tilaisuus torstaina lennättää dronea lentokentällä. Saimme kirjallisen poikkeusluvan lennonjohdolta lennättämiseen, koska Tampere-Pirkkalan lentoasema on suljettuna 17.7.–12.8. remontin takia.

Yle Tampereen mediatoimittaja Jani Aarnio kuvasi dronella, miltä lentokentän alue näyttää yläilmoista.

Lentoasemalla uusitaan esimerkiksi kokonainen kiitotie, mikä tarkoittaa isoa remonttia. Kiitotien alla kulkee paljon sähkö- ja telekaapeleita, joita uusitaan kymmenen kilometrin verran. Asvalttia remonttiin menee niin paljon, että sillä voisi päällystää monikaistaisen moottoritien molempiin suuntiin 20 kilometrin matkalta.

Yleensä lentoaseman alueella kopterin lennättäminen on kielletty.

– Dronea saa lennättää lentoaseman lähialueilla korkeintaan 50 metrissä. Viittä kilometriä lähempänä kiitotietä tarvitaan aina lennonjohdon lupa, vaikka lentäisi alle 50 metrissä, Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola sanoo.

Dronet ovat yleistyneet nopeasti. Suomessa on yhä enemmän kauko-ohjattavia lennokkeja eli droneja. Ammattikäytössä näitä on jo lähes 2 700. Harrastajien käytössä laitteita voi olla jopa kymmeniä kertoja enemmän kuin ammattikäytössä.

Droneista tullut lisää ongelmia

Samalla myös koptereihin liittyvät epäkohdat ovat lisääntyneet. Yle kertoi torstaina, että droneista aiheutuvat ilmatilaloukkaukset ja läheltä piti -tilanteet ovat roimassa nousussa Suomessa.

Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola sanoo, että tämä johtuu määrän laitteiden kasvusta.

– Tapausten määrän kasvu heijastelee oletettavasti suoraan käytössä olevien laitteiden suurta kasvua. Trafi on tehnyt valtavan määrän työtä turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi, mutta aina on valitettavasti niitä, joita ei tunnu kiinnostavan. Toki joukossa on silkkaa välinpitämättömyyttä ja tahallisuuttakin, Hannola sanoo.

Kesäkuun alkuun mennessä miehittämättömän lennokin tekemiä ilmatilaloukkauksia oli Suomessa raportoitu 24. Koko viime vuonna vastaavia ilmoituksia oli 17, eli kasvu on ollut nopeaa.

Läheltä piti -tilanteita oli tilastojen mukaan tänä vuonna kesäkuun alkuun mennessä 15. Tämä on yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Läheltä piti -tilanne tarkoittaa esimerkiksi kopterin tulemista niin lähelle, että miehitetyn ilma-aluksen turvallisuus on vaarantunut.

– Dronet ovat verrattain pieniä, joten yleensä siinä vaiheessa kun ne havaitaan ilmassa, ne ovat jo lähellä. Valitettavasti ilmatilaloukkaukset tulevat yleensä tietoon läheltä piti -tilanteiden kautta, Hannola sanoo.

Esimerkiksi viime vuonna lennokki aiheutti läheltä piti -tilanteen Pirkkalassa, kun se melkein törmäsi lääkärihelikopteriin. Lääkärihelikopteri havaitsi kauko-ohjattavan kamerakopterin 400 metrin korkeudessa.

