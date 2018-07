Poliisi huolestui aseista, joita kuka tahansa saa kaupasta: "Huumerikolliset pitävät jalkajousia valmiiksi ladattuina ovenpielessä"

Poliisi on huolissaan jalkajousista, joita löytyy niin sanottujen vaarallisten henkilöiden hallusta. Tilanteet tulevat virkavallalle eteen varsinkin kotietsintöjen yhteydessä.

Valmiiksi ladattuja jalkajousia tulee poliisille vastaan säännöllisesti esimerkiksi Päijät-Hämeessä.

– Vaarallisiksi luokiteltavat henkilöt, erityisesti huumerikolliset, pitävät jalkajousia ladattuina ovenpielessä. Se on iso riski poliisin turvallisuudelle. Joudumme tekemään kotietsinnät aina vähintään kahden partion voimin. Uhasta on myös varoitettu henkilökuntaamme, kertoo Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki.

Tärkeä keskustelun avaus, pitäisikö säännöksiä tiukentaa.Jalkajousia on poliisin luokittelemilla vaarallisilla henkilöillä.Kotona säilytettäessä laillinen.Uutisesta ei ilmene,että hallussapito yleisellä paikalla ja alaikäiselle myyminen ilman huoltajan suostumusta on rangaistavaa — Ilkka Koskimäki (@ilkkakoskimki) 18. heinäkuuta 2018

Yle kertoi keskiviikkona, kuinka jalkajousia voi hankkia helposti halpamarketeista ja netistä. Niiden ostamiseen ei tarvita erillistä lupaa. Ainoa rajoite on 18 vuoden ikä, mutta alaikäinenkin voi hankkia varsi- eli jalkajousen vanhempiensa luvalla. Jalkajousella on ammuttu muun muassa rauhoitettuja lintuja, vaikka sillä saisi tähdätä vain maalitauluun.

Varsi- eli jalkajousi muistetaan myös huomattavasti vakavammista asiayhteyksistä, kuten niin sanotusta Mika Murasen tapauksesta. Muranen surmasi Kotkassa kaksi ihmistä jalkajousella vuonna 1994. Jalkajousi oli surma-aseena myös Porissa kesällä 2007, kun nuori mies ampui asunnossaan kaksi naista.

Jalkajousi on yksi niistä välineistä, joilla rikolliset uhkaavat poliisia. Poliisihallituksessa jalkajousia pidetään huolestuttavana ilmiönä poliisin työturvallisuuden kannalta, mutta se ei koko Suomea ajatellen nouse esille yksittäisenä uhkailuvälineenä. Ongelma vaikuttaa siis olevan erityinen Päijät-Hämeessä.

– Poliisia uhkaillaan jalkajousten lisäksi muun muassa luvallisilla ja luvattomilla aseilla, astaloilla, kirveellä, vesurilla, teräaseella ja keittiöveitsellä. Ihmiset ovat tässä asiassa valitettavasti loputtoman kekseliäitä, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen.

Mielestäni vaaralliseksi katsotulta henkilöltä pitäisi voida ottaa akuutissa tilanteessa jalkajousi kokonaan pois. Ilkka Koskimäki

Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki pitää osin ongelmallisena sitä, että jalkajousia on niin helppo hankkia netistä ja halpamarketeista. Jalkajousien myyjien itsesääntelyn tulisi toimia kunnolla.

– Käytännössä myyjän tulee muistuttaa ostajaa, ettei jalkajousta saa Suomessa käyttää metsästykseen, eikä sitä saa myydä alaikäisille ilman vanhempien suostumusta.

Halpakauppaketju Kärkkäinen on yksi jalkajousien myyjistä. Kärkkäisen edustaja kertoi aiemmin Ylelle, että jalkajousten ohjekirjoissa ja paketeissa kerrotaan niiden olevan kiellettyjä metsästyksessä.

Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki. Juha-Petri Koponen / Yle

Uhkailua ja voimankäyttöä virkavaltaa kohtaan

Vastustus poliisia kohtaan on lisääntynyt. Vuoteen 1999 verrattuna uhkailu- ja voimankäyttötapaukset ovat kaksinkertaistuneet.

Poliisihallituksen mukaan jo joka neljännessä voimankäyttötilanteessa kansalainen on varustautunut poliisia kohtaan ampuma-, terä- tai lyömäaseella. Poliisilla on voimankäyttötilanteita 1 000 – 1 500 kertaa vuodessa: näistä siis 200–300 on tapauksia, joissa vastapuolella on käytössään jonkintyyppinen ase.

Poliisi itse käyttää ampuma-asetta vuodessa vajaat 40 kertaa vuodessa. Huomioitavaa on, että poliisin aseenkäytöksi lasketaan jo aseenkäytöllä uhkaaminen tai aseella uhkaaminen. Noin kymmenen kertaa vuodessa poliisi ampuu laukauksia, joista suurin osa on varoituslaukauksia.

Henkilöä kohti poliisi ampuu yksittäisiä kertoja vuodessa – joinakin vuosina ei lainkaan.

Poliisi voimaton jalkajousen haltuunotossa?

Jalkajousista huolestunut Hämeen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki toivoo, että virkavalta pystyisi ottamaan nykyistä paremmin jalkajouset haltuun uhkaavissa tilanteissa.

– Mielestäni vaaralliseksi katsotulta henkilöltä pitäisi voida ottaa akuutissa tilanteessa jalkajousi kokonaan pois. Henkilö saattaa olla poliisin kotihälytystehtävässä vaikka kannabispsykoosissa. Silloin ei jalkajousen lyhytaikainen muutaman päivän haltuunotto riitä.

Nyt poliisi voi ottaa jalkajousen haltuunsa vain 14 vuorokaudeksi, mikäli tapaukseen ei liity suoraan rikosta.

Ruutukaappauksessa nähtävillä markkinoilla olevia jalkajousia. Yle

Järjestyslaki kieltää jalkajousen kanssa liikkumisen yleisellä paikalla. Sen sijaan jalkajousta saa säilyttää kotona, mikä on poliisin suorittamisessa kotihälytystehtävissä ylimääräinen riski työturvallisuuden kannalta.

Hämeen poliisipäällikkö ei suoraan ota kantaa, pitäisikö jalkajousten helppoa saatavuutta rajoittaa nykyisestä.

– Aina olisi toki mahdollista tehdä jalkajousten hankinta luvanvaraiseksi. Mutta kyllähän ylimääräiset lupaprosessit lisäävät työtä, miettii Ilkka Koskimäki.