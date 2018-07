Helle on auton stressitesti – hoitamaton pikkuvika saattaa jättää autoilijan tien varteen

Yrittäjä Arto Suontausta on poiminut helteen väsyttämiä autoja tien poskesta koko viikon.

Kolmenkymmenen asteen helle on autolle yhtä kuormittavaa kuin kolmenkymmenen asteen pakkanen. Yrittäjä Arto Suontaustan korjaamon pihalle Hämeenlinnassa on muutamassa päivässä hinattu toistakymmentä autoa. Helle tuo esiin hoitamattomat pikkuviat.

– Autojen sähköjärjestelmät ovat nyt todella kovilla. Jos akussa on ollut pientä vikaa, niin nyt se voi jättää tien varteen. Ilmastointijärjestelmät ja kompressorit ovat kovilla, ja sen seurauksena niiden laakeriviat tulevat esiin, kertoo Suontausta.

Auton lämpömittaria kannattaa seurata. Tien varteen jääneiden autojen diagnoosit ovat samanlaisia.

– Jäähdytinnesteet ovat tulleet ulos, sähköongelmat katkaisevat matkan tai kompressori on leikannut kiinni. Eikä ole merkistä tai vuosimallista kiinni, vaan nämä ovat kaikkien murheita, kertoo Arto Suontausta.

Huollot ajallaan

Ilmastointijärjestelmä kannattaa huoltaa ennen helteitä, eikä vasta sitten, kun se ei enää puhalla kylmää. Määräaikaishuollon vinkeistä kannattaa ottaa koppi.

– Ilmastointijärjestelmän huolto kannattaa tehdä parin vuoden välein. Aika paljon pystyy itsekin tekemään, kunhan perehtyy kunnolla. Jarruremonttikin on mahdollinen, mutta sähköinen käsijarru voi tehdä sen, ettei sitä pysty tekemään ilman tietokoneita, kertoo Suontausta.

Autoa vaihtaessa kannattaa kiinnittää huomio huoltohistoriaan. On tärkeää, että huoltokirjasta löytyvät leimat ja että remontit on ajallaan tehty. Suomalaiset autonomistajat voi jakaa kahteen joukkoon.

– Joidenkin kanssa kuunnellaan ääniä, joita ei oikein edes kuulukaan. Toisen kanssa täytyy ihmetellä kuinka auto on edes saatu liikkeelle. Kun auton korjauslasku on yhtä iso kuin auton arvo, voi kyllä jo miettiä kuinka järkevää se on, sanoo Arto Suontausta.