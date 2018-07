Terveystarkastajat ihmeissään – monet äidit ja isät antavat lastensa uida sinilevän seassa myrkytysriskistä huolimatta: ''Eilen uimme koko päivän''

Merivesi näyttää kirkkaalta Haminan Pitkillähiekoilla. Sinilevää ei pysty erottamaan, mutta ilmoitustaulussa on lappu, joka kertoo vaarasta.

Moni luottaa virallisten varoitusten sijaan omiin havaintoihinsa. Pientä levämäärää ei aina edes pidetä kovin kummoisena riskinä. Hellettä paetaan veteen (siirryt toiseen palveluun)– myös sinilevän saastuttamaan.

Perheensä kanssa Haminaan lomailemaan tullut Teemu Salo antoi kahdelle lapselleen uintiluvan.

– Eilen olimme koko päivän uimassa. Kyllä me siinä jotain palleroita huomasimme, mutta emme me siitä sen enempää välittäneet. Ei sitä niin hirveästi näyttänyt olevan. Jos vesi näyttää ihan surkealta puurolta, niin ei sinne sitten viitsi mennä, Salo sanoo.

Hän tuntee sinilevän vaarat, mutta perhe on välttynyt oireilta.

– Vaikeahan se on olla menemättä, kun olemme tänne tulleet. Olemme aikaisemminkin uineet järvissä, joissa on sinilevää ollut. Luulisi, että se lähtee pois, kun käy suihkussa.

Emme ehtineet oikein keskustella, kun lapset lähtivät juoksemaan tuonne. Tiina Pelkonen

Myös kolmen poikansa kanssa Haminassa lomaileva vantaalainen Tiina Pelkonen luottaa peseytymiseen.

– Lapset saavat leikkiä vedessä hetken verran, kun sovittiin että tänne tullaan.

Pelkonen on lukenut sinilevän myrkyistä ja oireista, mutta kuvailee tietämystään pintatiedoksi.

– Olen ajatellut järjen mukaan, että kannattaa vältellä vedessä olemista, jos sinilevää on esiintynyt. En anna lupaa uimiseen, mutta en pidä sitä niin pahana, jos vedessä istuu tai juoksentelee. Nyt näyttää siltä, ettei rannassa ole kauheita lauttoja. Yhtä vaarallistahan se varmaan on, jos se on väritöntä. Sillä tasolla tietoni on. Emme ehtineet oikein keskustella, kun lapset lähtivät juoksemaan tuonne.

Sinilevätilanne vuosikymmenen pahin

Suomen merialueilla on tällä hetkellä poikkeuksellisen laajoja sinileväkukintoja. Ilmiön taustalla on veden suuri fosforipitoisuus. Levätilanne on vuosikymmenen pahin. Sinilevää on tavallista enemmän myös järvissä (siirryt toiseen palveluun).

Sinilevälle voi altistua ihon, nielemisen ja hengittämisen kautta. Sinileväisessä vedessä uimista ei suositella eikä sitä ei tule käyttää löyly-, pesu, eikä kasteluvetenä. Levälle voi altistua myös esimerkiksi vesihiihdossa tai muissa urheilulajeissa, joissa syntyy vesihöyryä.

Tavallisimmin sinilevä aiheuttaa iho- tai silmäoireita. Myös flunssaa muistuttavat oireet ovat tyypillisiä. Osa sinilevistä sisältää hermo- ja maksamyrkkyjä, ja vakavimmillaan levä voi kuitenkin jopa vaurioittaa sisäelimiä.

Haminassa terveystarkastajat ovat erityisen huolissaan perheistä, jotka antavat lastensa uida sinilevävedessä. Lapset ovat aikuisia alttiimpia saamaan oireita, eikä sinileväisessä vedessä uimista suositella etenkään heille edes suihkukäynnin kanssa.

– Ihmisten suhtautuminen varoituksiin on kovin vaihtelevaa. Osa on ehdottomasti sitä mieltä, että etenkään lapset eivät sinileväiseen veteen mene, mutta toiset sitten sukeltelevat ja uivat siellä. Tiedossamme on, että koirille on tullut sinilevämyrkytyksiä tänä kesänä. Sama riski on lapsilla, jos levävettä joutuu suuhun. He ovat suurinta riskiryhmää, terveystarkastaja Tuula Tikerpuu toteaa.

Sinilevää Tuusulanjärvellä Tuusulassa 11. heinäkuuta Jussi Nukari / Lehtikuva

Terveystarkastajat kiertävät yleisiä rantoja uimakaudella säännöllisesti ja ottavat vedestä näytteitä. Tuloksista ilmoitetaan rannoilla ja kaupungin verkkosivuilla. Kaikki eivät ota varoituksia tosissaan.

– Viime viikolla varoituskylttejä oli revitty pois ilmeisesti sen vuoksi, että välillä vesi on kirkasta. Varoituksia pidetään sitten turhina. Se on todella ikävää, sillä meidän tehtävämme on varoittaa ihmisiä. Emme voi kieltää uimista keneltäkään, Tikerpuu sanoo.

Kirkaskin vesi voi olla myrkyllistä

Tikerpuu kahlaa näytepurkin kanssa mereen, ja täyttää sen pitkän kepin avulla vedellä. Vihreät, tikkumaiset levähiput erottuvat näytteestä hyvin.

– Tämä on se haastavin tilanne, kun levä ei ole selvästi näkyvää, mutta sitä kuitenkin vedessä on, Tikerpuu huokaa.

Levätilanne vaihtelee rannikolla nopeasti muuttuvien sääolosuhteiden, kuten tuulen ja lämpötilan mukaan. Aamupäivällä ranta voi olla levän peitossa, ja iltapäivällä lautat voivat olla tiessään – tai toisinpäin. Veden uimakelpoisuuden arvioinnissa ei kuitenkaan voi luottaa näköhavaintoihin.

Sinilevähiput erottuvat näytepullossa hyvin. Juulia Tillaeus / Yle

– Sinilevän myrkyt eivät häviä vedestä minnekään, vaikka tuuli sekoittaisi sen veteen.

Osa ihmisistä on sinilevän haitoista huolissaan, eikä mene itse tai päästä lapsiaan uimaan leväiseen veteen. Myös muiden lapset saattavat aiheuttaa huolta. Haminan terveysviranomaisille on tullut ulkopuolisilta ilmoituksia lapsiperheistä, jotka eivät välitä levävaroituksista.

– Pari päivää sitten näin, kun pienet lapset olivat uimassa, vaikka rannalla oli oikein tiivistä levää. Se oli kuin lyijymönjää. Tuli sellainen olo, että tekisi mieli puuttua tilanteeseen. Mutta olihan heilläkin vanhemmat mukana siinä. Jokainen tietysti valitsee itse, haminalainen Anna-Liisa Suntio pohtii.

Tietoa tarvitaan

Sinilevätilanteesta ja sen vaaroista kaivataan lisää tietoa. Moni rannalle tulleista perheistä kääntyi takaisin kuultuaan kirkkaannäköisen veden leväpitoisuudesta.

– Olen nuoresta saakka välttänyt sinilevää, mutta aikaisemmin luulin, että siitä voi tulla ainoastaan iho-oireita. Hiljattain kuulin, että seuraukset voivat olla paljon vakavampia, jos vettä hörppää vahingossa. Moni varmasti ottaa sinilevän vähän turhan kevyesti, Anna-Liisa Suntio toteaa.

Sinilevänäytteitä otetaan Pitkillähiekoilla uimakaudella viikottain. Juulia Tillaeus / Yle

Suntio suhtautuu erityisen vakavasti tyttärensä uimaveden laatuun.

– Olen ylisuojelevainen äiti. Lapseni on kanssani samaa mieltä siitä, että veteen ei mennä, jos siellä on levää. Silloin tyydytään suihkuun. Mitään riskejä ei oteta.

Sari Salmi saapui tyttärensä ja tämän kaksivuotiaan pojan kanssa Pitkillehiekoille katsomaan levätilannetta.

– Pakenimme tänne valtavaa sinilevämassaa omasta mökkirannastamme Virolahdelta, että pieni Alvarkin pääsisi mereen uimaan. Hän ei nyt sinne mene. Ei levästä turhaan varoitella.

Salmen perheessä ollaan lasten suhteen erityisen varovaisia.

– Lapset, ja heidän terveytensä ja turvallisuutensa, tulevat ennen kaikkea. Varustauduimme sinilevän varalle ostamalla mökillemme reilun kokoisen uima-altaan. Se on makealla vedellä täytetty, ja siinä on turvallista polskia.

Näin tunnistat sinilevän Jos vedessä on runsaasti levää, sitä voi sekoittaa tikulla. Sinilevä hajoaa veden sekaan. Jos levä jää tikkuun roikkumaan, se on todennäköisesti jotain muuta levää. Mikäli levää ei ole selkeästi havaittavissa, vettä voi ottaa kirkkaaseen lasipurkkiin ja antaa sen seisoa hetken aikaa. Vedessä on todennäköisesti sinilevää, jos purkin pintaan alkaa kertyä kalvoa tai vedessä on vihreitä levätikkuja näkyvissä. Lähde: Terveystarkastaja Tuula Tikerpuu

Ensi kesänä levästä kerrotaan kasvokkain

Haminan kaupunki on herännyt lisätiedon tarpeeseen, ja suunnittelee lisäävänsä sinilevätiedotusta ensi vuonna.

– Meillä on ollut mielessä, että ensi vuonna voisimme perustaa alkukesästä rannalle konkreettisen pisteen, jossa voisimme jakaa tietoa sinilevästä. Tarkoitus olisi myös kääntää varoitukset venäjän ja englannin kielille, Tikerpuu kertoo.