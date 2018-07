Turpeennostossa huippukesä – työmailla huhkitaan pitkiä päiviä: "Sitten mennään nukkumaan, kun väsyttää"

Seinäjoen Kurjennevalla turpeennosto on täydessä vauhdissa jo aamuvarhaisella. Mauno Katila on ollut ajossa koko yön. Turvetta kuskataan Kurjennevalta EPV Energia Oy:n Seinäjoen voimalaitokselle.

Turvetyömailla painetaan nyt pitkää päivää, ja Katilankin työvuoro jatkuu vielä.

– Sitten mennään nukkumaan, kun väsyttää.

Kuluvasta kesästä on tulossa turpeennoston huippukesä. Kentille päästiin koko maassa jo toukokuun ensimmäisellä viikolla ja pouta jatkui kesäkuulle saakka. Heinäkuussa tahti on jatkunut edelleen kiivaana.

Ennätyskesä

Huonojen kesien jälkeen turvetta saadaan nyt varastoonkin, sanoo seinäjokelainen turveyrittäjä Risto Lautamaja.

– En muista, että olisi näin kuivaa kesää ollut ja kyllä turvetta on sitten kasallekin saatu. Kyllä tämä on ennätyskesä, toteaa Lautamaja ja silmäilee tyytyväisenä korkeita turveaumoja Kurjennevalla.

Risto Lautamaja on ollut alalla 46 vuotta. Hänen yrityksellään Etelä-Pohjanmaan Turve Oy:llä on tuotannossa viisi suota, yhteensä noin 200 hehtaaria.

Monet turvetuottajat ovat tähän mennessä jo tuplanneet viime vuoden tuotantomäärät. Lautamajan tuotantoalueilla on turvetta nostettu jo liki kolminkertainen määrä viime kesään verrattuna.

Myös Suomen suurimman turvetuottajan Vapon nostomäärät ovat olleet tänä kesänä suuria ja turpeen laatu hyvää.

– Ehdottomasti ykköskesä on käsillä. Tulipaloriski on tosin ollut suuri ja olemme pitäneet Vapon tuotantoalueilla tiukat rajat. Jos tuuli on yltynyt viiteen metriin sekunnissa, työt on keskeytetty, kertoo Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen.

Etelä-Pohjanmaan Turve Oy on nostanut tänä kesänä turvetta jo kolminkertaisesti viime kesän koko tuotantoon verrattuna, myhäilee yrittäjä Risto Lautamaja. Hän aloitti turvetyöt vuonna 1972. Anna Wikman/Yle

Rutikuivaa

Rutikuivien soiden suuri tulipaloriski onkin liki ainut asia, joka turpeennostoa on tänä kesänä hillinnyt. Risto Lautamajan turvesuolle palokunta on jouduttu kutsumaan yhden kerran.

– Keruukoneessa ilmeisesti laakeri kuumeni ja sytytti palon ja aiheutti kovan savun. Siinä muutama hehtaari suon pintaa savusi. Sammutusväelle se oli tietysti kova urakka, mutta varsinaisia vahinkoja siitä ei tullut kuin koneen verran, kertoo Lautamaja.

Kuivuus on ollut tänä kesänä sitä luokkaa, että turvetyömaalla kaikki ovat joutuneet olemaan valppaina koko ajan.

– Kun yksikin kipinä voi sytyttää palon, niin jatkuvasti pitää silmäillä ympärille, sanoo Esko Saarijärvi, joka keruuvaunua vetäen taituroi traktorinsa turveauman päälle.

Vaikka homma vaikuttaa vaaralliselta ja vaikealta, ei se sitä ole, vakuuttaa Saarijärvi.

Työvoimapula

Turvetyömailla kokeneiden ja osaavien työntekijöiden arvo tunnetaan, sillä ammattitaitoista työvoimaa ei ole läheskään joka paikassa kausitöihin tarjolla. Bioenergia ry:n mukaan tälle kaudelle on jopa 300 – 500 kausityöntekijän pula.

Vapon Ahti Martikainen sanoo työvoimapulan koettelevan enemmän Itä- ja Keski-Suomea kuin pohjalaismaakuntia, jotka tuottavat arviolta puolet koko maan turpeesta.

– Pohjalaismaakunnat ovat maatalousvaltaisia maakuntia, joissa on luonnostaan sekä väkeä että myös koneita.

No, Risto tuli kotoa kysymään, että löytyykö täältä miehiä töihin... Niko Puntanen

Eteläpohjalainen Risto Lautamaja ei ole työvoimapulasta kärsinyt.

– Meillä on sellaisia vanhoja työntekijöitä, jotka ovat olleet täällä jo yli 20 vuoden ajan. Nyt jo heidän lapsiaan ja lapsenlapsiaankin on täällä kesätöissä.

Nuorimmasta päästä Kurjennevan työmaalla on 19-vuotias Niko Puntanen. Hän on nyt jo kolmatta kesää Lautamajan palkkalistoilla. Vaikka nuori mies on valmistunut toiseen ammattiin, turvekenttä kutsui tänäkin kesänä. Palkkaus on yksi vetovoimatekijä, mutta muitakin on, virnistää Puntanen:

– No, Risto tuli kotoa kysymään, että löytyykö täältä miehiä töihin...

Turpeennostoa Seinäjoen Kurjennevalla heinäkuussa 2018. Anna Wikman/Yle

Varastoja täyteen

Risto Lautamaja ei lähde arvailemaan, kuinka pitkään turpeennosto tänä kesänä vielä jatkuu.

– Se on yhtä kuin sään ennustamista, ja sään ennustajaksi en rupea. Joka tapauksessa tahti hidastuu, kun elo-syyskuussa ilman kosteus lyhentää päiviä.

Kesän tähänastinen tuotanto takaa jo sen, että varastoja saadaan täytettyä. Se on Lautamajan mukaan tärkeää, koska vuosikymmenien kokemuksella hän tietää, että huonoja kesiä voi olla taas piankin edessä. Muistissa on esimerkiksi kesä 1974, jolloin turpeennosto loppui kokonaan juhannuksena alkaneisiin sateisiin.

– Sateisina kesinä kuiviketurpeesta on ollut pulaa.

Vapolla on huomattu, että kuivike- ja kasvuturpeiden kysyntä on kasvussa, kun taas energiaturpeen kysyntä on hieman hiipunut.

– Kuivike- ja kasvuturpeet nostetaan suon pintakerroksista. Energiaturve tulee sieltä syvemmistä, maatuneista kerroksista.

Kiistelty ala

Ahti Martikainen uskoo, että turvetuotanto jatkuu Suomessa vuosikymmenien kuluttuakin, mutta helppoa turvealalla ei ole.

– Meiltäkin on poistunut tuotannosta vuosittain 1500 – 2000 hehtaaria suota ja tilalle on saatu vain muutamia satoja hehtaareja uutta tuotantoalaa.

Pitkän uran turveyrittäjänä tehnyt Risto Lautamaja tietää, että turvetuotanto on kiistelty tuotannonala. Vastakkain ovat luontoarvot ja taloudelliset arvot, ja siinä välissä yrittäjäkin on joutunut tasapainoilemaan.

– Niin olen ajatellut, että kyllä joka pitäjään joutaisi jäädä edes yksi luonnontilainen suo, että ihmiset tietäisivät mitä se on.