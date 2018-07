Pakistanilainen tekoälytutkija jäljitti valeuutisia Aalto-yliopistolla –Tuloksia hyödynnetään huomisissa Pakistanin vaaleissa

Pakistanissa äänestetään keskiviikkona yleis- ja aluevaaleissa. Vaalituloksella on merkitystä sekä alueellisesti että kansainvälisesti, sillä Pakistanin väestö on maailman kuudenneksi suurin ja maa kuuluu yhdeksän ydinasevaltion joukkoon.

Sitä voittoa Pakistanissa muistellaan vieläkin. Kun Pakistan ylsi vuonna 1992 kriketin maailmancupin voittoon, joukkueen kapteeni oli nyt 65-vuotias Imran Khan.

Huomenna Khan – jonka lempinimi Kapteeni jäi elämään – tavoittelee toista suurta voittoa. Hän kamppailee PTI-puolueineen yleis- ja aluevaalien voitosta ja samalla pääministerin paikasta.

Suomessa asuva pakistanilaistutkija Suleiman Khan kuuluu Kapteenin vankkoihin kannattajiin. Hän vastaa puhelimeen kuumassa pääkaupungissa Islamabadissa ja paljastaa oman valintansa avoimesti. Ääni menee Imran Khanille.

– Hän tuo muutosta. Pakistan on nyt tienhaarassa sen suhteen, millä tahdilla kehitymme: tapahtuuko se nopeasti vai viekö se enemmän aikaa.

Helsingin yliopistolla tekoälytutkijana toimiva Khan on palannut Pakistaniin kesälomalle ja vaalityövapaaehtoiseksi PTI:n riveihin.

– Tunnelma vaalien alla on hyvä, ihmisiä on kaduilla. Vaaleista väitellään ja keskustellaan. Vaalitilaisuuksissa on piknikin tai festivaalin tunnelma, perheet, lapset ja isovanhemmat ovat mukana. Pakistan on nähnyt aikoja, jolloin vaalit eivät kiinnostaneet. Nyt muutoksen merkkejä on ilmassa. Ihmiset jopa pukeutuvat oman puolueensa väreihin.

Vaalikampanjointi on värikästä ja näkyvää. Yksi pääpuolueista PPP kampanjoi Karachissa. PPP on vaikutusvaltaisen Bhutton poliitikkosuvun hallinnassa. Rehan Khan / EPA

Kansainvälinen ryhmä tutki valeuutisia Aalto-yliopistolla

Oma osansa muutokseen on Suleiman Khanin mukaan sosiaalisella medialla. Ihmiset ymmärtävät paremmin, mitä on tapahtumassa. Vaalit ovat kaikkialla, valitsitpa parhaaseen katseluaikaan minkä kanavan tahansa, keskusteluja ja väittelyjä riittää, kertoo Khan. Hän uskoo vakuuttavaan vaalivoittoon.

Valeuutiset ja vaikutusyritykset kuuluvat vaalikamppailuun kaikkialla maailmassa eikä Pakistan ole tästä sivussa. Valeuutisia voidaan tutkijan mielestä kitkeä ainakin kahdella tavalla. Niihin tekoälytutkija Suleiman Khan on perehtynyt Suomessa ja työpaikassaan Helsingin yliopistolla. Aalto-yliopistolla hän kirjoitti ryhmineen kirjan internetistä ja valeuutisista.

– Etiikka ja normit muuttuvat, tämä sopii myös Pakistaniin. Ihmisiä on koulutettava tunnistamaan valheita ja vääriä uutisia. Toinen keino on teknologian ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen, miten voidaan jäljittää ja sulkea valeuutisten lähteitä.

Aalto-yliopistolta saatua oppia hyödynnetään myös PTI-puolueen vaalityössä.

Pakistanin WhatsApp kampanjoi valeuutisia vastaan

Suleiman Khanin mukaan valeuutisia levitetään Pakistanissa tahallisesti ja järjestäytyneesti. Hän antaa esimerkin: kilpailevan puolueen edustaja väitti saaneensa aikaan viisi miljoonaa työpaikkaa, mutta todellinen luku jäi alle viidentuhannen. Tarina levisi, koska perättömän väitteen oli esittänyt merkittävä poliitikko.

– Työpaikkaväitettä alettiin kuitenkin tutkia. Viimein väitteen esittäjät myönsivät sen vääräksi.

Vertailun vuoksi, pakistanilaisia on yli 200 miljoonaa.

Tekoälytutkija Suleiman Khan kertoo luonnollisesti mieluusti kilpailijoiden toimista. Puhtoinen ei ole somemyllyssä kuitenkaan yksikään puolue. Toisen pääpuolueen Muslimiliigan ehdokkaat ovat syyttäneet Imran Khanin joukkoja likaisesta vaalikampanjasta.

Päämäärättömämpää valeuutisten levittämistä tapahtuu Khanin mukaan esimerkiksi WhatsApp-pikaviestipalvelussa. Siellä poliittisia vastustajia on helppo mustamaalata.

Palvelu aloitti vaalien alla kampanjan valeuutisten paikallistamiseksi. Pakistanissa tunnetaan lukuisia tapauksia, joissa raivostunut väkijoukko on rusikoinut hengiltä kohteensa perättömän huhumyllyn perusteella.

WhatsAppin ryhtiliikkeeseen ovat osasyynä Pakistanin naapurimaasta Intiasta kantautuneet uutiset, joiden mukaan parikymmentä ihmistä on saanut surmansa aiheettoman somekohun seurauksena.

Tätä nykyä sovellus muun muassa ilmoittaa käyttäjälle, onko viesti alkuperäinen vai edelleen lähetetty.

Pakistanin entinen pääministeri Nawaz Sharif pidätettiin Lahoressa heinäkuussa. Hän on syyttänyt hallitusta vehkeilystä puoluettaan Muslimiliigaa vastaan. Aamir Qureshi / AFP

Pakistan tienhaarassa – instituutioita vahvistettava

Mielipidetiedustelujen perusteella PTI saattaa Kapteenin johdolla tehdä sen, mihin rahkeet eivät edellisissä vaaleissa riittäneet, eli nousta pääministeripuolueeksi.

Mikä sitten on se muutos, jonka PTI voisi tuoda?

– Pakistanin ongelmat ovat kehittyvien maiden ongelmia. Kyse on hallinnosta ja sen heikkoudesta. Emme saa voimavarojamme käyttöön, koska instituutiot ovat hataria. Kun instituutiot ovat kunnossa, voimme hyödyntää ihmisten osaamista. Nämä kaksi asiaa on Pakistanissa pantava toimeen ja tähän PTI pyrkii.

Osaamista tarvitaan, sillä Pakistanin tulevankin hallituksen haasteet ovat valtaisia. Koulutusta on kohennettava. Joka kolmas kansalainen on lukutaidoton. Erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamista pitää yllä ampumavälikohtauksessa haavoittunut rauhannobelisti Malala Yousafzai.

Myös infrastruktuurin ongelmat ovat suuria. Kesät ovat tukahduttavan kuumia ja sähkö- ja vesikatkot yleisiä. Vaaleihin vaikuttaa lämpötilakin, joka on Pakistanissa nyt 30–40 astetta. Osa äänestäjistä saattaa jäädä kotiin läkähdyttävän helteen vuoksi.

Lisäksi nopea väestönkasvu kuluttaa maan voimavaroja. Pakistanin väestö on viisinkertaistunut 1960-luvulta lähtien eikä syntyvyydessä näy hidastumisen merkkejä.

Vaikka ongelmat tiedostetaan ja niiden kirjo on laaja, PTI:n johtajan visioissa häämöttää kansalaisistaan huolehtiva yhteiskunta, joka ottaa mallia Skandinaviasta, selvittää Suleiman Khan.

–Imran Khan on maininnut Suomen ja Ruotsin kampanjapuheissaan pariin otteeseen. Valtion instituutiot ovat toimivia, ja ne ovat ihmisiä varten. Tähän suuntaan myös Pakistania halutaan kehittää.

Armeija määrää poliitiikkojen marssitahdin?

Pakistanin yhteiskuntaa määrittelee vahvasti vaikutusvaltaisen armeijan ja muiden instituutioiden suhde. Yli 70 vuotta sotilasvallan alla on edelleen nykyhetkeen vaikuttava perintö. Armeija on ilmoittanut, ettei se puutu vaaleihin. Toisaalta sotilaille on annettu laajat oikeudet äänestyspaikoilla.

Osa puolueista vastustaa sotilaiden läsnäoloa, koska armeijalle on luovutettu oikeudellista valtaa. PTI on kuitenkin nykylinjauksen kannalla. Pakistanilaistutkija Suleiman Khan muotoilee asian näin:

– Armeija on merkittävä valtion instituutio. Vaaleista vastaa siviileiden ja tuomareiden kansallinen vaalikomissio, jonka tavoitteena on varmistaa vapaat ja reilut vaalit. Armeijan tärkeänä tehtävänä on varmistaa turvallisuutta äänestyspaikalla ja tukea paikoin heikkoa vaaliorganisaatiota.

Pakistan on hapuillut kohti demokratiaa edellisistä vuoden 2013 vaaleista lähtien. Tuolloin nyt vankilassa korruptiosyytteistä istuva entinen pääministeri Nawaz Sharif nousi valtaan. (siirryt toiseen palveluun) Kyseessä oli ensimmäinen rauhanomainen vallansiirto vaikutusvaltaisen armeijan maassa.

Sharif pidätettiin Lahoressa aiemmin heinäkuussa hänen ollessaan palaamassa kotimaahansa. Hän pitää pidätystä vehkeilynä puolueensa Muslimiliigan vaalimenestyksen tärvelemiseksi.

Sharifin mukaan esimerkiksi mediaa painostetaan kirjoittamaan myönteisesti PTI:stä. Monet Muslimiliigan kannattajat väittävät armeijan tiedustelupalvelun pyrkivän pakottamaan heitä Khanin kannattajiksi. Myös vaalivilppiä pelätään jälleen.

Vaaleista odotetaan muodostuvan PTI:n ja Muslimiliigan kamppailu.

Krikettitähti Imran Khanin PTI-puolueen odotetaan vetoavan erityisesti nuoriin äänestäjiin. Ensimmäisen kerran vaaliuurnille pääsee 19 miljoonaa äänestäjää. Rahat Dar / EPA

Talous kasvussa – väkivalta vakauden uhkana

Talous kuuluu moniongelmaisen Pakistanin harvoihin valonpilkahduksiin. Talouskasvu on vahvinta vuosikymmeneen, mutta korruptio ja verotuksen tehottomuus jäytävät yhteiskuntaa. Tranparencyn Internationalin korruptioindeksissä Pakistan (siirryt toiseen palveluun)oli jälkipäässä, 180 valtion joukossa sijalla 117. Veroja maksaa arviolta prosentti väestöstä.

Pakistanin vaalit Pakistanissa äänestetään 25.7. yleis- ja maakuntavaaleissa. 272 paikan parlamentti valitaan viideksi vuodeksi. Äänioikeutettuja on 105 miljoonaa. Vaalien pääpuolueita ovat populistinen, krikettitähti Imran Khanin vuonna 1996 perustama Pakistan Tehreek-I-Insaf PTI-puolue, jota kutsutaan myös Oikeuspuolueeksi, nykyinen hallitseva puolue Pakistanin Muslimiliiga (PML-N) ja keskusta-vasemmistolainen Pakistan People's Party PPP, jossa on poliitikkoja maineikkaasta Bhutton suvusta kolmessa sukupolvessa. Kaikkiaan puolueita on kolmisenkymmentä. Kolmannes Pakistanin väestöstä on lukutaidotonta. Pakistan ja Intia ovat kiistelleet Kashmirin raja-alueen hallinnasta vuosikymmenet. Pakistanilla on vaikutusta myös naapurimaan Afganistanin epävakauteen. Pakistania on syytetty taleban-verkoston jäsenten suojelemisesta.

Pakistanin valuutta rupia on devalvoitu kolme kertaa marraskuun jälkeen ja maa saattaa joutua jälleen hakemaan pelastusohjelmaa Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä. Edellisestä velkakriisistä on vain pari vuotta.

Pakistanin vakauttaminen edellyttää myös ääriryhmien suitsimista. Vaalirauhaa on häiritty väkivalloin kampanjakuukausien aikana. Eteläisessä Balochistanissa, Pakistanin köyhimmässä ja epävakaimmassa maakunnassa Isisin pommi-iskussa kuoli heinäkuun puolivälissä 149 ihmistä. Kyseessä on Pakistanin historian toiseksi tuhoisin militanttien itsemurhaisku.

Väkivaltaisuuksien uhka on läsnä myös vaalipäivänä. Ensimmäisiä vaalituloksia odotetaan keskiviikko-iltana.

Vaalien ja kesäloman jälkeen Helsingin yliopiston tutkija Khan palaa jälleen toiseen kotimaahansa, missä hän seuraa mieluusti myös täkäläistä poliittista keskustelua.

– Suomessa keskustelu on aikuismaista. Erityisesti siinä, miten politiikot ja puoluejohtajat puhuvat toisilleen, on Pakistanissa vielä toivomisen varaa.