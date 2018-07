Poliisin takaa-ajotilanteet johtavat kuolemaan ani harvoin, tyypillinen pakenija on rattijuoppo – "Näitäkin on, jotka hakevat jännitystä"

Poliisilla on vuosittain noin 250 takaa-ajotehtävää. Tilanteet ovat poliisille erittäin haastavia.

Tästä on kyse Suomessa tapahtuu vuosittain noin 250 poliisin takaa-ajotilannetta. Tyypillisesti pakenija on rattijuoppo, joka ei välttämättä huomaa, että poliisi on perässä.

Sivulliset menehtyvät tai loukkaantuvat takaa-ajojen yhteydessä erittäin harvoin.

Takaa-ajo johtaa pakenijan tai poliisin kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen muutamia kertoja vuodessa.

Mäntyharjulla tapahtui torstaina murheellinen onnettomuus, kun poliisia pakeneva epäilty rattijuoppo törmäsi kahteen autoon. Nokkakolarissa menehtyi kaksi vastaantulevassa autossa ollutta ihmistä ja päihtynyt kuljettaja, jonka ajoneuvo syttyi tuleen.

Tapaus on erittäin harvinainen, sillä sivulliset loukkaantuvat poliisin takaa-ajotilanteiden yhteydessä vain harvoin. Poliisihallituksen liikenteestä vastaava poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen ei edes muista viimeistä kuolemantapausta.

– Joitakin loukkaantumistapauksia on vuosittain. Yleensähän nämä tapahtuvat sellaisiin vuorokaudenaikoihin ja sen tyyppisillä tieosuuksilla, ettei muun liikenteen määrä ole hirveän vilkasta, Holopainen toteaa.

Holopainen arvioi, että poliisin takaa-ajotilanteita on vuosittain noin 250. Tarkkaa määrää on vaikeaa sanoa, sillä poliisin tietoihin voidaan merkitä 10 metrin tai toisaalta 10 kilometrin takaa-ajo. Poliisin mukaan määrä on pysynyt viime vuodet suurin piirtein samana.

Pakenevan ajoneuvon seuraaminen johtaa Holopaisen mukaan pakenijan tai virkamiehen kuolemaan muutamia kertoja vuodessa. Vakavia loukkaantumisia tapahtuu hiukan enemmän.

Jos tilanne vaatii, voidaan ajoneuvolla myös puskea tai kiilata pois tieltä. Samppa Holopainen

Tyypillisesti poliisi joutuu lähtemään rattijuopon perään. Voi myös olla, että kuljettaja on juuri tehnyt jonkin rikoksen.

– Suurin osa on tapauksia, joissa päihtynyt kuljettaja ei tajua, että poliisi on perässä, ja pysähtyy sitten aikanaan. Sitten on harvinaisempia tilanteita, joissa joudutaan jopa kiilaamaan auto tieltä pois.

Silloin tällöin ratin takana istuu ihminen, joka hakee tilanteesta vain adrenaliinia.

– Näitäkin on, jotka hakevat jännitystä. He ovat vain halunneet ajaa poliisia karkuun ja katsoa, mitä tapahtuu.

"Piikkimatto on käytössä viikoittain"

Takaa-ajot ovat poliisille erittäin vaativia tehtäviä, sanoo poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen. Edellä kaahaava kuljettaja voi olla aseistettu ja syyllistynyt muihin rikoksiin.

Vauhdikkaassa tilanteessakin poliisi pyrkii varmistamaan sekä ulkopuolisten, pakenijan että poliisin turvallisuudesta. Valtaosa tilanteista päättyy ilman suurempia haavereita.

– Hyvin usein kuljettaja ajautuu liikennetilanteeseen, josta ei pääse enää eteenpäin. Siinä vaiheessa henkilö saadaan otettua kiinni.

Poliisi joutuu käyttämään piikkimattoa vuosittain. Petri Lassheikki / Yle

Poliisi voi hidastaa pakenijan matkaa piikkimatolla. Holopaisen mukaan poliisi valitsee keinot sen mukaan, miten vaarallista pakenijan käyttäytyminen on, ja mitä syitä tämän pysäyttämiseen on.

– Piikkimattoa käytetään viikoittain. Ei se niin poikkeuksellista ole. Jos tilanne vaatii, voidaan ajoneuvolla myös puskea tai kiilata pois tieltä, Holopainen toteaa.

Holopaisen mukaan kesällä takaa-ajoja on hieman enemmän kuin muina vuodenaikoina. Kesällä liikenteessä on myös moottoripyöräilijöitä, joiden ajonopeus ei aina pysy aisoissa.

– Jos ajetaan kovaa ylinopeutta ja tiedetään, että seurauksena on ajo-oikeuden menetys, houkutus lähteä pakoon nousee, sanoo Holopainen.