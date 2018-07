Urbaani katutaidekin voi inspiroitua luonnosta – katso video Nuuksioon juuri avatusta näyttelystä

Luonto ei ole välttämättä se paikka, josta kuvittelisi löytävänsä graffiteja. Nyt näiden kahden symbioosi on mahdollista todistaa Nuuksion kansallispuistossa sijaitsevalla Suomen luontokeskus Haltian tapahtumakentällä. Sinne on koottu kolmentoista graffititaiteilijan teoksia, jotka ovat luonnon inspiroimia. Yhteensä teoksia on kolmisenkymmentä.

Yksi näyttelyn taiteilijoista, taiteilijanimeltään MION, kertoo, ettei hän näe luonnon ja urbaanin katutaiteen välillä kuilua.

– Luontosuhteeni on läheinen ja se on inspiraation lähteeni. Mielestäni luonto on joka paikassa. Kaupungeissakin, vaikkakin vähän eri muodossa.

Nuuksiossa on esillä kaikkiaan lähes kolmekymmentä teosta yli kymmeneltä katutaiteilijalta. Tero Ylioja / Yle

Näyttelyyn tehdyt työt on tehty muovipintaisilla levyille, jotka ovat koostumukseltaan hieman huokoisia. Kyseessä ei siis ole graffititaiteilijoille perinteinen pinta, kuten puu tai betoni. MION kertoo, että pintamateriaalilla on paljon merkitystä.

– Eri materiaalit käyttäytyvät eri tavalla ja se laittaa sopeutumaan. Parhaimmillaan se inspiroi ja tuo teokseen uusia ulottuvuuksia.

MION kuitenkin jatkaa kiittelemällä näyttelyssä käytettävää muovipintaa. Se mahdollistaa erityisen tarkkoja ja yksityiskohtaisia töitä.

Omissa töissään MION käyttää usein keskipisteenä suuria objekteja, joissa orgaaniset muodot yhdistyvät elottomaan materiaan. Työnsä hän suunnittelee paperille ja maalaa vapaalla kädellä käyttäen vain spraymaaleja.

– Kaikki on puhdasta käsityötä, hän summaa.

Luontoteemaiset graffititeokset ovat nähtävillä marraskuuhun saakka Haltian tapahtumakentällä näyttelylipun hinnalla. Sen päätteeksi niitä on mahdollista ostaa myös kotiinsa.