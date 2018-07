Kone ei kommentoi huhuja yhdistymisestä Thyssenkruppin kanssa – kova kilpailu ja nousseet raaka-ainekustannukset rasitteena Kiinassa

Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone kertoi tänään torstaina huhti-kesäkuun tuloksestaan. Vaikka Kiina on yhtiölle kannattava myyntialue kakkoskvartaalia ovat rasittaneet vuoden takaista korkeammat raaka-ainekustannukset ja Kiinan hintapaine. Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin mukaan Kone on pystynyt nostamaan hintoja Kiinassa, missä myös raaka-ainekustannukset, muun muassa teräksen hinta, ovat nousseet.

– Olemme markkinajohtaja ja ollaan kasvettu selvästi markkinoita nopeammin, sanoo Ehrnrooth.

Koneen liikevoitto oli 280,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vertailujaksolla oli 335,8 miljoonaa euroa. Pudotusta on 16,5 prosenttia. Liikevaihto supistui vertailukaudella 2 337,2 miljoonasta 2 330,6 miljoonaan. Saadut tilaukset kuitenkin kasvoivat vertailukaudella 3,0 prosenttia. Liikevoittomarginaali on laskenut runsaat pari prosenttiyksikköä.

Toimitusjohtaja sanoo, että tuloskehitykseen ei voi olla tyytyväinen, mutta tilausten kasvu, parempi hinnoittelu ja eri toimenpiteet mitä yhtiö on tehnyt ”vievät meitä selvästi parempaan suuntaan”.

Loppuvuoden markkinoiden Kone odottaa kehittyvän suunnilleen samalla tavalla kuin ensimmäiset puoli vuotta. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on pientä kasvua ja Aasian ja Tyynenmeren alueella hyvää kasvua, kuten esimerkiksi Intiassa. Tärkeällä markkinalla Kiinassa näkymät ovat vakaat.

Protektionismilla jotain vaikutusta

Kone on globaali toimija kymmenissä maissa. Kiinassa tehdään paljon bisnestä, kuten myös Yhdysvalloissa. Meneillään olevalla protektionismin aallolla sekä Yhdysvaltain ja Kiinan – kahden maailman suurimman talousmahdin – teräs- ja alumiinitulleja koskevalla nokittelulla ei Ehrnroothin mukaan ole merkittävää vaikutusta Koneen liiketoimintoihin maailmalla. Teräs- ja alumiinitullit koskevat myös EU:ta.

Vaikutusta on, mutta kuinka paljon, sitä on toimitusjohtajan mukaan vaikea arvioida. On myös huomionarvoista, että huomattava osa Koneen liiketoiminnasta globaalisti ja Yhdysvalloissa on palveluja, jotka tuotetaan paikan päällä, joten niitä teräkselle ja alumiinille asetetut tullit eivät koske. Kone tuo tosin Yhdysvaltoihin jonkin verran komponentteja ja tuotteita sekä ostaa paikallista terästä.

– Jonkin verran sillä on vaikutusta, mutta vielä ei ole edes ihan selvä, mikä se vaikutus on, Ehrnrooth sanoo.

Pörssiyhtiö ei kommentoi markkinahuhuja

Markkinoilla vellovaan huhuun ja saksalaisen Handelsblattin artikkeliin Koneen ja saksalaisen Thyssenkruppin hissitoimintojen mahdollisesta yhdistämisestä Ehrnrooth ei ota kantaa.

– En kommentoi markkinahuhuja, konsolidointi [resurssien keskittäminen] voisi olla meille hyödyllistä ja kiinnostavaa, mutta erilaisia pelureita markkinoilla on paljon.