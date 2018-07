Kerrostalon rappukäytävästä löytyi nainen, joka kuoli vammoihinsa – syytetty mielentilatutkimukseen

Lohjalla entisen vaimonsa tappannut mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tapauksesta välituomion. Vasta mielentilatutkimuksen jälkeen käräjäoikeus ratkaisee sen, mihin rikokseen mies on syyllistynyt.

61-vuotias mies ja uhri ovat olleet naimisissa, mutta heidän avioliittonsa on päättynyt eroon kuluvan vuoden aikana.

Nainen löytyi huhtikuussa Lohjan Salmenmäentiellä sijaitsevan kerrostalon rappukäytävästä vakavasti loukkaantuneena. Rapusta oli kuulunut avunhuutoa ja ulkopuoliset olivat soittaneet hätäkeskukseen. Nainen kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.

Tekovälineenä rikoksessa on käytetty asetta, johon epäillyllä on ollut voimassa oleva hallussapitolupa. Rikoksesta epäillyllä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Rikoksesta tuomittu mies otettiin kiinni samassa rapussa sijaitsevasta asunnosta.