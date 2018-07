C More ja MTV3 vaihtavat omistajaa – Telia ostaa Bonnier Broadcastingin

Kaupasta on puhuttu jo pitkään.

Telia Company ostaa ruotsalaiselta Bonnier AB:lta Bonnier Broadcastingin. Se taas omistaa suomalaisen MTV3:n, ruotsalaisen TV4:n ja maksu-tv C Moren.

Suomessa Bonnier Broadcasting koostuu MTV Oy:stä ja sille uutissisältöjä tuottavasta Mediahub Helsinki Oy:stä. Ruotsissa kauppaan kuuluvat emoyhtiön lisäksi brändit TV4 ja C More. Kauppaan sisältyvät kaikki TV4:n kanavat ja TV4 Play sekä C Moren suoratoistopalvelu ja sen useat maksu-tv-kanavat.

Suomessa Bonnier Broadcastingilla on noin 250 työntekijää. Yhteensä sillä on noin 1 200 työntekijää.

Kauppahinta on käteisellä maksettuna 9,2 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 888 miljoonaa euroa.

Telian tiedotteen mukaan osto on luonnollinen tapa täydentää yhtiön ydinliiketoimintaa. Telia Companyn toimitusjohtaja Johan Dennelind sanoo, että Telia kunnioittaa yrityskaupassa muodostuvaa uutta rooliaan mediatalon uutena omistajana.

– Meillä on selkeä näkemys siitä, kuinka ylläpidämme toiminnan journalistista riippumattomuutta jatkossakin, Dennelind toteaa Telian tiedotteessa.

Kaupasta on huhuttu jo pitkään. Teleoperaattori Telia vahvisti jo toukokuun lopulla käyvänsä neuvotteluja ostosta.

Kauppa edellyttää vielä vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sitä odotetaan vuoden 2019 loppupuolella.

Telia kertoi vain muutama päivä sitten ostavansa tanskalaiselta TDC-operaattorilta sen norjalaiset toiminnot.

