"Suuret joukkoliikenneterminaalit voivat lisätä rikoksia alueella" – väkivaltarikokset silti vähentyneet Helsingissä ja Vantaalla

Kun suhteutetaan rikoksien määrä asukkaiden määrään, nähdään rikoksien vähentyneet selvästi sekä Vantaalla että Helsingissä. Espoossa rikoksien määrä asukasmäärään nähden on pysynyt samalla tasolla.

Vantaalla ja Helsingissä väkivaltaisten rikosten absoluuttinen määrä on vähentynyt viime vuosina, kun puolestaan Espoossa niiden määrä on kasvanut. Tiedot perustuvat poliisin tilastoihin henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.

Yle Huvudstadsregionen keräämien tietojen mukaan koko pääkaupunkiseudun alueella väkivaltainen rikollisuus on vähentynyt viimeisen seitsemän vuoden aikana. Tämän linkin takaa voit katsoa (siirryt toiseen palveluun)interaktiiviselta kartalta, miten tilanne on muuttunut eri alueilla.

Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla väkivaltarikoksien määrä oli vuonna 2011 noin 10 500 rikosta. Viime vuonna määrä oli laskenut reiluun 8 300 rikokseen.

– On harhaanjohtavaa tehdä päätelmiä, jotka perustuvat absoluuttisiin lukuihin, koska alueen rikokset lisääntyvät, jos asukkaiden määrä alueella kasvaa, sanoo suunnittelija Petri Danielsson Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Pääkaupunkiseudun väestö on kasvanut tasaisesti viimeisten seitsemän vuoden aikana.

Baarit ja joukkoliikenteen solmukohdat lisäävät väkivaltarikoksia

Danielssonin mukaan on vaikea arvioida, mistä väkivaltarikoksien määrän muutos johtuu ja mitä seurauksia sillä on ollut.

Hän huomauttaa, että mitä enemmän alueella liikkuu ihmisiä, sitä enemmän siellä yleensä tapahtuu myös rikoksia.

– Esimerkiksi uudet suuret joukkoliikenneterminaalit voivat merkittävästi lisätä rikosten määrää, sanoo Danielsson.

Myös alkoholin kulutuksen ja väkivaltarikoksien välillä on Danielssonin mukaan yhteys. Rikollisuus lisääntyy alueilla, joilla on paljon yökerhoja ja baareja.

Poliisipartiointi ehkäisee rikoksia

Jos vilkas yöelämä lisää rikoksia, näkyvä poliisipartiointi puolestaan laskee väkivaltarikoksien määrää.

– On näyttöä siitä, että poliisin näkyminen katukuvassa ehkäisee tehokkaasti rikollisuutta, sanoo Danielsson.

Toinen vaikuttava tekijä on Danielssonin mukaan alueiden sosioekonominen rakenne. Mitä enemmän alueella on alhaisen tulotason ihmisiä, sitä enemmän siellä yleensä on myös rikoksia.

