Tunnettu brittiläinen muotitalo poltti kymmenien miljoonien edestä vaatteita, jotta niitä ei myytäisi halvalla – Suomessa vaatteet päätyvät alekoreihin

Luksustuotteistaan tunnettu brittiläinen muotitalo Burberry poltti viime vuonna myymättä jääneitä muotituotteitaan melkein 29 miljoonan punnan eli runsaan 32 miljoonan euron edestä.

Asia käy ilmi yrityksen vuosittain julkaisemasta raportista. Tieto on aiheuttanut närää ympäristötietoisissa ihmisissä.

Tuhottujen tuotteiden on joukossa on muun muassa laukkuja, vaatteita ja hajusteita. Erilaisten kauneustuotteiden osuus kokonaisarvosta on yli 10 miljoonaa puntaa eli vajaat 12 miljoonaa euroa.

Burberry perustelee ratkaisua sillä, ettei se halua tuotteitaan myytävän liian halvalla. Jos kuka tahansa voisi myydä yrityksen tuotteita alennuksella, se vähentäisi brändin arvoa.

Suomessa vaatteet myydään alennuksella

Suomessa toimintaperiaate on erilainen. Lähtökohtaisesti kaikki vaatteet pyritään myymään, kertoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki Ylelle.

– Vaatteita voidaan myydä esimerkiksi outlet-myymälöissä tai erilaisissa myyntitapahtumissa. Jotkut vaatevalmistajat eivät halua myydä tuotteitaan alennuksella, mutta ne voivat esimerkiksi lahjoittaa niitä hyväntekeväisyyteen, Mäki kertoo.

Mäen mukaan kehitettävää on edelleen. Suomessakin pohditaan jatkuvasti uusia tapoja kierrättää sekä myymättä jääneitä vaatteita että kuluttajien hylkäämiä vanhoja vaatteita.

Suomi eroaa kansainvälisistä markkinoista siten, että täällä mallistojen kierto on pidempi.

Malli esittelee Burberryn syys- ja talvimallistoa Lontoon muotiviikoilla vuonna 2016. Andrew Cowie / EPA

Tuotteita on poltettu 100 miljoonan edestä

Burberryn tiedottajan mukaan sillä on huolellisia menetelmiä, joilla ylimääräinen tuotanto saadaan pidettyä kurissa. Jos tuotteita pitää heittää pois, se tehdään yrityksen mukaan vastuullisella tavalla.

Kun tuotteita on poltettu, palamisesta syntyvä energia on yrityksen mukaan otettu talteen ympäristöystävällisellä tavalla.

Muotitalo joutui viime vuonna hävittämään suuren lastin vanhaa hajuvettä, kun se allekirjoitti sopimuksen yhdysvaltalaisen kauneusyrityksen Cotyn kanssa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Burberry polttaa myymättä jääneitä tuotteitaan. Viimeisten viiden vuoden aikana se on tuhonnut tuotteitaan yli 90 miljoonan punnan eli yli 100 miljoonan euron edestä.

Muotitalo on jo pitkään käynyt taistelua väärentäjiä vastaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Burberryn liikevaihto on pienessä nousussa. Pääsuunnittelija Riccardo Tisci ilmoitti, että yrityksen vuosittaiset voitot kasvoivat toukokuussa 294 miljoonaan puntaan eli runsaaseen 329 miljoonaan euroon.

Italialainen Riccardo Tisci on toiminut Burberryn pääsuunnittelijana joitakin kuukausia. Etienne Laurent / EPA-EFE

"Pöyristyttävää"

Burberry sanoo ottavansa ympäristöasiat vakavasti. Silti ainakin ympäristöjärjestöt ovat asiasta raivoissaan.

Muun muassa kansainvälisen ympäristöjärjestön Greenpeacen edustaja Kirsten Brodde on ottanut kantaa tapaukseen Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

– Burberry ei arvosta lainkaan omia tuotteitaan, työtänsä tai luonnollisia raaka-aineita, joita se on tuotteissaan käyttänyt, Brodde sanoo.

Britannian liberaalidemokraattien ympäristöasioista vastaavan tiedottajan Tim Farronin mukaan on pöyristyttävää, että Burberry polttaa myymättömiä tuotteitaan.

– Britannian johtavana muotibrändinä heidän pitäisi näyttää mallia kestävässä muodissa, Farron sanoo.

Burberry ei ole ainoa yritys, joka on joutunut kamppailemaan ylimääräisten tuotteiden kanssa. BBC:n mukaan muun muassa sveitsiläislähtöinen Richemont on viimeisten kahden vuoden aikana joutunut ostamaan takaisin 480 miljoonan euron edestä rannekelloja.

Lokakuussa tanskalainen tutkivan journalismin tv-ohjelma sanoi ruotsalaisen vaatejätin H&M:n polttavan vuosittain tonneittain uusia vaatteita.

Aiheesta muualla:

BBC: Burberry burns bags, clothes and perfume worth millions (siirryt toiseen palveluun)

The Guardian: Burberry destroys £28m of stock to guard against counterfeits (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Tanskan TV2: H&M ja muut vaateyhtiöt polttavat tonneittain uusia vaatteita – "Tekopyhyyttä", sivaltaa tutkija

Lähteet: AFP