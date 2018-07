Naistenviikko syntyi pyhimysten muistopäivien ympärille – nykyään Nadja kelpaa nimipäiväkalenteriin, Jenny ei

Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on meneillään naisten viikko. Tiistaista 17. heinäkuuta lähtien kalenterissa on vain naisten nimiä ensi viikon keskiviikkoon asti.

Viikonlopun sääennuste sopii vanhaan kansanuskomukseen, jonka mukaan naistenviikolla sataa aina.

– Tänään olevaan Margareetan päivään liittyy sanonta, että ”Reetta pissii pirahuttaa”. On ajateltu, että koska naiset ovat kovia itkemään, sade liittyy naistenviikkoon. Naistenviikko on ollut myös perinteistä heinäntekoaikaa. Silloin on ollut hirveän tärkeää, onko ollut poutaa vai sataako, ja sadetta on pelätty, kertoi Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala Ylen aamu-tv:n haastattelussa perjantaina.

Naistenviikko syntyi alun perin kristillisten pyhimysten muistopäivien ympärille. Keskiajan Suomessa samalle heinäkuun viikolle sattuivat Jeesuksen oppilaan Maria Magdaleenan sekä marttyyreina kuolleiden Pyhän Kristiinan ja Pyhän Margaretan päivät.

– Vähitellen viikon tyhjille päiville vain sattui tulemaan lisää naistennimiä, Saarelma-Paukkala kertoi.

Seitsenpäiväinen naistenviikosta tuli vuoden 1950 nimipäiväuudistuksessa, kun miehennimi Rieti sai kenkää heinäkuun 18. päivältä ja Riikka sai päivän kokonaan itselleen. Suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa naistenviikko on edelleen kuusipäiväinen.

Jennyn sijaan Jenni

Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on tällä hetkellä yli 120 000 etunimeä.

Nimipäivän saamisen ehtona on ollut vuoden 2010 uudistuksesta lähtien, että nimi on annettu vähintään 500 lapselle ensimmäiseksi etunimeksi uudistusta edeltäneen 50 vuoden aikana.

– Läheskään kaikkia nimiä ei kuitenkaan oteta mukaan, vaan valinnassa katsotaan, että nimi sopii suomalaiseen nimistöön. Esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Alex x-kirjaimella ja Jenny y:llä ei ole otettu, koska meillä on jo Aleksi ja Jenni, Saarelma-Paukkala sanoi.

Vaikka ulkomaisperäiset nimet yleistyvät Suomessa jatkuvasti, vain harva niistä on yltänyt kalenteriin pääsemiseksi vaadittuun 500 nimenkantajan rajaan. Esimerkiksi Nadja pääsi nimipäiväkalenteriin vasta vuonna 2015.

Seuraava nimipäiväkalenterin uudistus koittaa vuonna 2020. Elokuussa julkistetaan, mitkä nimet saavat silloin oman päivänsä.

