Apulanta syyttää Emma-gaalaa bändin sorsimisesta, vaikka on pokannut monta pystiä

Emma-gaala saa kritiikkiä artisteilta. Popeda kieltäytyi viime Emma-gaalassa astumasta lavalle, koska ei saanut esiintyä lavalla livenä. Arvostelijoiden kuoroon on liittynyt heinolalainen Apulanta.

Apulanta on menestynyt hyvin Emma-gaalassa. Pystejä se on pokannut viisi. Yhtye on saanut Emman vuoden rock-albumista vuosina 2007, 2008 ja 2012. Vuoden DVD-Emma napsahti 2006. Vuonna 2011 yhtye palkittiin Erikois-Emmalla. Apulanta on ollut ehdolla vuoden yhtyeeksi 1996, 1997 ja 1998.

Ylen tavoittama Apulanta Oy:n toimitusjohtaja ja rumpali Simo Santapukki korostaa, että Emma-kritiikki kohdistuu yhtyeen alkuvuosiin.

– Emma-pystejä alkoi tulla vasta myöhemmin. Jos katsoo musakenttää ylipäätään, niin kyllähän usein kirkkain palkinto menee jollekin toiselle kuin se kuuluisi. Mutta en halua vinkua ja ruikuttaa tästä asiasta, koska se ei kuulu toimintatapoihini.

Apulannan laulaja Toni Wirtanen arvostelee Emma-gaalaa yhteistyökumppaninsa Veikkauksen X-julkaisussa (siirryt toiseen palveluun). Tekstin voi ymmärtää niin, ettei palkintoja olisi tullut ja yhtye olisi sivuutettu.

– Alun perin meille uskoteltiin Emma-gaalasta, että kyllä täällä saa kaikki palkintoja, tämä on tasa-arvoinen gaala. Massiivisella teinisukseella ja ylivoimaisilla myyntiluvuilla kehen tahansa nähden ei ikinä saatu mitään.

Kyllähän näistä palkinnoista näkee, että Emmojen ammattituomaristo on Apulannan menestyksen ja merkityksen kotimaiselle musiikille huomioinut. Antti Kotilainen

Sipe Santapukkia närästää Emma-gaalan tapa tyytyä playback-esityksiin varsinaisessa juhlassa. Popeda on avautunut playback-asiasta muun muassa Soundissa (siirryt toiseen palveluun) ja Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun). Popeda perui esiintymisensä Emma-gaalassa, koska ei halunnut astua lavalle taustanauhojen kanssa.

Emma-gaalan järjestäjäpuolelta ei hätkähdetä Apulannan kritiikkiä. Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen sanoo, että palkinnot ja palkittavat herättävät aina keskustelua.

– Kyllähän näistä palkinnoista näkee, että Emmojen ammattituomaristo on Apulannan menestyksen ja merkityksen kotimaiselle musiikille huomioinut, toteaa Kotilainen.

Punkkareista piinkoviksi bisnesmiehiksi

Apulanta järjestää oman gaalansa vastaiskuna Emmalle syksyllä. Santapukin mukaan vieraiksi gaalaan tulee Apulannalle tärkeitä ystäviä, jotka ovat auttaneet yhtyettä henkilökohtaisesti.

– On ruokaa ja juomaa. Pukeudutaan ykkösiin. Kuullaan puheita. Esitetään musiikkia ilman taustanauhoja.

Ulkopuolisia päästetään paikalle vain hyvin rajallisesti.

Apulanta puhuu itsestään vaatimattomasti omakustannebändinä, vaikka Apulanta Oy pyörittää miljoonabisnestä. Nyt yhtye on ollut näyttävästi esillä Porin asuntomessuilla: Toni Wirtanen on sisustanut kirjastohuoneen ja Simo Santapukki lastenhuoneen.

Wirtanen on solminut markkinointiyhteistyösopimuksen Heinolan kaupungin kanssa, josta esimerkiksi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kirjoittanut. Wirtanen pääsi ostamaan osana sopimusta haluamansa rantatontin Heinolalta Simo Santapukin naapurista. Wirtanen on viime vuosilta tuttu muun muassa television cover-musiikkiohjelmasta Vain elämää.

Apulannan menestyksekkäästä liiketoiminnasta on kirjoittanut esimerkiksi Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun). Yhtye on vaurastunut musiikin lisäksi arvopaperikaupoilla ja kiinteistöbisneksellä. Apulannalla on Lahdessa kahvila ja museo, jotka kulkevat nimellä Apulandia.