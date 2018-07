Maastoauton perässä kulkeva sauna on erämiehen paras kaveri: "Mihinkään ei voi kotoa lähteä, jos ei ole sauna mukana"

Kimmo Tuppuraisen keksinnössä on toisella puolella makuusoppi ja keittonurkkaus (vas.) ja toisella puolella sauna.

Kalareissulla päässä muhinut malli on innokkaan erämiehen itsensä kehittelemä ja juuri käyttötarkoitukseen sopiva. Suomalaiset ovat hullaantuneet saunavaunuista.

Suomalainen tykkää saunoa – jopa kesähelteillä. Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) arvion mukaan Suomessa on yli kaksi miljoonaa saunaa. Viime vuosina suosiotaan ovat kasvattaneet myös pyörillä liikkuvat saunat. Maaseudun Tulevaisuuden (siirryt toiseen palveluun)mukaan Siikalatvalla toimiva yritys on alan suurin toimija Suomessa ja yksittäisiä vaunuja on viety myös ulkomaille, lähinnä suomalaista saunaa kaipaavien ulkosuomalaisten toiveista.

Saunavaunujen rakennusluvat vaihtelevat kunnittain ja kaupungeittain. Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)vieraili Kuusankoskella saunavaunussa ja selvitti, että esimerkiksi Helsingin rakennusvalvonnan mukaan pieninkin sauna vaatii rakennusluvan.

Kemiläinen näyttelijä Kimmo Tuppurainen halusi kuitenkin saunavaunun juuri omiin tarpeisiinsa eräreissuille ja koska miehellä riittää kädentaitoja, hän yhdisti asuntovaunun ja saunan.

"Käyn ihan mielelläni vaikka joka päivä saunassa"

Kemin kaupunginteatterin ihmisläheisen työnsä vastapainoksi Kimmo Tuppurainen haluaa rauhoittua luonnossa. Mies käy vuoden kiertokulun mukaan milloin kokemassa mateenkoukkuja, milloin narraamassa makrilleja.

Heinäkuun helteissä Tuppurainen valmistelee Norjaan suuntautuvalle kalareissulle mukaan saunaa, vaikka viime päivät ovat olleet muutenkin ennätyskuumia.

– Minä käyn ihan mielelläni vaikka joka päivä saunassa ja mihinkään ei voi kotoa lähteä, jos ei ole sauna mukana, hän sanoo ja hekottaa makeasti päälle.

Joitain vuosia sitten Tuppurainen rakensi itselleen peräkärrysaunan, mutta tämä uusin versio on siitä kehittyneempi malli.

– Tässä uudessa versiossa on myös asunto. Luonnossa liikkuvalle erämiehelle tämä on mainio, kun tässä voi myös yöpyä.

Yhden miehen mitoilla tehdyssä asunto- ja saunavaunussa mahtuu juuri selkänsä oikaisemaan ja istuma-asennossa myös kokkailemaan.

– Saunapuoltahan voi hyödyntää useampikin ihminen, jos lisämajoituksen hoitaa sitten teltoilla, Tuppurainen miettii.

Vesivanerista rakennettua saunaa voi helposti vetää henkilöautolla.

– Seinät ovat ysimillistä vesivaneria. Se on paitsi kevyt, myös kestävä ja muotonsa pitävä materiaali.

Kati Siponmaa / Yle

Maastomalli Norjan kalastusreissuille

Kimmo Tuppurainen teetti tarkoitusta varten saunavaunulleen jykevän pohjan ja toivoi siihen normaalia peräkärryä korkeampaa maavaraa sekä ylemmäksi nostettuja takavaloja, jotta ne eivät maastoreiteillä kolahtelisi kantoihin. Myös renkaat ovat tavalliseen kärryyn verrattuna kookkaammat ja ne kulkevat hyvin kuoppaisemmassakin maastossa.

– Edellistä saunaa vetelin muutamia vuosia kalareissuilla pitkin Norjaa ja siinä tuli kaikenlaisia parannuksia mieleen. Olisi saunavaunun saanut kaupasta valmiinakin, mutta ne tuppaavat olemaan aika isoja ja ominaisuuksiltaan erämaahan soveltumattomia.

Saunan pikkuruinen kiuas löytyi vene- ja telttasaunoihin kiukaita myyvästä yrityksestä. Siihenkin oman elämänsä Pelle Peloton jätti sormenjälkensä.

– Tein siihen piippusäiliön, josta saa hanasta laskea kerrallaan kahdeksan litraa kiehuvaa vettä käytettäväksi.

– Norjassa siellä Vuonon rannalla on mukava lämmitellä saunaa kalastuksen päätteeksi, erämies myhäilee.