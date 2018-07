Libya vastustaa EU:n kaavailemia siirtolaiskeskuksia

Libya ei halua maaperälleen EU:n suunnittelemia siirtolaiskeskuksia. Unionin tarjoamat taloudelliset houkuttimet eivät tule muuttamaan tätä, Libyan pääministeri Fayez al-Sarraj sanoo.

– Olemme täysin sitä vastaan, että Eurooppa virallisesti haluaa meidän majoittavan laittomia siirtolaisia, joita EU ei halua ottaa sisään, al-Sarraj linjasi saksalaisen Bild-lehden haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

EU haluaisi perustaa Afrikan pohjoisrannikolle siirtolaiskeskuksia, jotka tunnistaisivat turvapaikanhakijat ja käsittelisivät heidän hakemuksensa. Turvapaikkaan oikeutetut ihmiset siirrettäisiin näistä keskuksista EU-maihin vapaaehtoisuuden pohjalta. Järjestelmällä pyritään vähentämään Välimeren ihmissalakuljetusta.

Libya on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä kauttakulkumaista Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille ja pakolaisille. YK:n Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan 78 913 siirtolaista (siirryt toiseen palveluun)on tänä vuonna yrittänyt ylittää Välimeren. Heistä 1 490 on menehtynyt matkalla.

