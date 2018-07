''Oli pakko löytää keino purkaa itseään''– Naisten vaatteisiin pukeutuminen toi Marika Tiittiselle voimaa läheisten kuolemien ja talousongelmien keskellä

Setan arvion mukaan Suomessa on noin 50 000 miestransvestiittia. Tarkkaa määrää on kuitenkin vaikea arvioida, koska moni heistä salaa asian.

Tästä on kyse Marika Tiittinen ryhtyi pukeutumaan naiseksi vaikeiden aikojen keskellä.

Transvestiitillä tarkoitetaan henkilöä, joka kokee tarvetta eläytyä vastakkaisen sukupuolen rooliin esimerkiksi pukeutumalla ja meikkaamalla.

Yleinen ennakkoluulo on, että kaikki transvestiitit ovat homoseksuaaleja.

Transvestiitit kutsuvat itseään lyhyemmin tiiteiksi.

Haluatko sää niihin naisten vaatteisiin pukeutua?

Oululainen transvestiitti Marika Tiittinen, 60, vastasi puolisonsa esittämään kysymykseen myöntävästi.

Puoliso aavisti, että jotain oli meneillään, koska asiasta oli puhuttu ennenkin. Tällä kertaa hän oli valmis hyväksymään miehensä elämäntavan ja kysyi asiasta suoraan.

Nyt Tiittinen on pukeutunut vaaleisiin housuihin ja t-paitaan, kuten kuka tahansa nainen. Ulos meneminen naiseksi pukeutuneena ei ollut kuitenkaan ensimmäisellä kerralla helppoa.

– Syöksyin hissiin kuin pesäpalloilija. Menin hissillä äkkiä alakertaan enkä sytyttänyt käytävään valoja. Luikahdin ovesta ulos ja lähdin varovasti kävelemään kohti jalkakäytävää.

Kun Tiittinen pääsi jalkakäytävälle, hän huomasi ettei tilanne ollutkaan niin paha kuin kuvitteli.

Transvestiittiyhdistys Dreamwear Clubin varapuheenjohtaja Anukatariina Solonen kertoo sähköpostitse, että ulkona liikkumiseen liittyy tyypillisesti jännitystä, mutta samalla myös suurta vapauden tunnetta.

– Transvestiitille ensimmäinen meikkaus- ja vaatesessio on usein tajunnan räjäyttävä. Mies voi hätkähtää siitä, kuinka miehisten piirteiden tilalle tuleekin asioita, jotka on aikaisemmin hahmottanut naisellisiksi ja joista on itsessään unelmoinut.

Tiittinen ei osaa tarkalleen sanoa, milloin ja mistä kiinnostus naistenvaatteisiin syntyi. Kuitenkin jo teini-iässä hän kokeili äitinsä vaatteita ja siskonsa meikkejä. Se tuntui hyvältä.

– Siitä se pikkuhiljaa lähti. Välillä oli hiljaisempia kausia naiseksipukeutumisessa. Nyt on muutamia vuosia ollut hyvinkin aktiivista.

Naiseus helpotti vaikeita hetkiä

Tiittisen puoliso sairastui vakavasti 90-luvun lopulla, ja asioiden kasaantuessa Tiittinen turvautui tuttuun apuun.

– Asiat alkoivat surraamaan niin sanotusti vintillä. Oli pakko löytää joku keino, jolla purkaa itseään. Tämä sisäisen naisen esille tuominen osoittautui hyväksi ja toimivaksi keinoksi.

Silloin Tiittisen puoliso sai tietää ensimmäisen kerran miehensä pukeutumisesta naiseksi.

Transvestisuus on ihmisen ominaisuus, vähän kuin vaikkapa vasenkätisyys. Anukatariina Solonen

Hän oli jäänyt rysän päältä kiinni, ja edessä oli vakava keskustelu suhteen tulevaisuudesta, sillä Tiittisen puoliso halusi erota. Asiasta keskusteltuaan he päättivät kuitenkin jatkaa niin, että naisten vaatteet jäisivät kaappiin.

– Mutta eihän sitä voi lopettaa, koska vanha suola rupeaa jossakin vaiheessa janottamaan. Ja niinhän siinä kävi.

Vuonna 2012 Tiittinen tuli lopulta kaapista ulos. Perheenjäsenten kuolemat ja talousongelmat saivat Tiittisen hakemaan jälleen apua naiseksi pukeutumisesta. Tällä kertaa puoliso suhtautui asiaan paremmin.

– Tätä nykyä hän tukee minua ihan hienosti ja olimme muun muassa yhdessä Kainuu Pridessa käymässä. Hän opetti minut myös ompelemaan, Tiittinen kertoo.

Syitä ei tiedetä

Syitä transvestisuuteen ei tiedetä varmasti, mutta useita teorioita löytyy. Tiittinen kertoo, että joidenkin teorioiden mukaan syy löytyy geeneistä kun taas toisten kasvatuksessa tai lapsuuden traumoissa. Hän itse arvelee syyn löytyvän omasta lapsuudestaan, mutta täysin varma hän ei ole asiasta itsekkään.

– Omassa lapsuudessani 60-luvulla kasvatus oli aika ankaraa. Niin sanotusti koivuniemen herraa tuli ja paljon. Se on ehkä saattanut traumatisoida niin, että olen hakenut jonkinlaista turvaa muualta.

Anukatariina Solonen kertoo, että Setan arvion mukaan Suomessa on noin 50 000 miestransvestiittia. Solonen arvelee, että heistä noin parikymmentä on tullut avoimesti kaapista ulos. Tarkkaa määrää on kuitenkin vaikea sanoa, koska kyselyissä ihmiset salaavat asian.

– Transvestisuus on ihmisen ominaisuus, vähän kuin vaikkapa vasenkätisyys.

Solosen mukaan se antaa esimerkiksi mahdollisuuden olla kahta asiaa yhtä aikaa.

– Joku voisi sanoa, että siinä poimitaan rusinat sen toisen sukupuolen elämän pullasta. Toisaalta se auttaa transvestiittiä näkemään asioita perusmiestä laajemmasta näkökulmasta.

"Siinäpähän huutelevat"

Arkena Tiittinen sipaisee huulilleen huulikiiltoa ja kasvoilleen hieman puuteria. Paljoa ei tarvita. Sen Tiittinen on oppinut meikkaamisesta.

– Kunhan on jotakin, niin ei ole ihan alaston olo. Se tuo sitä naiseutta, että on edes jotakin laitettuna.

Transvestisuus on Tiittiselle suuri voimavara niin arkena kuin vaikeissakin elämäntilanteissa. Viikonloppuisin pukeutuminen edes kotioloissa antaa Tiittiselle virtaa tulevaan viikkoon.

– Se, että saan tuoda esiin sisäistä feminiinistä puolta on ihan hirveän voimaannuttavaa. Ne ovat isoja asioita, että saa olla sitä mitä haluaa olla tai mitä on.

Nykyään Tiittinen liikkuu naiseksi pukeutuneena myös julkisesti. Ihmisten reaktiot ovat pääasiassa neutraaleja, mutta Tiittinen on kuullut myös piikitteleviä kommentteja laitapuolen kulkijoilta sekä pikku pojilta.

Uhkaaviin tilanteisiin Tiittinen ei ole kuitenkaan koskaan joutunut. Hänen mukaansa Oulun kokoisessa kaupungissa oppii välttämään mahdolliset vaaranpaikat. Tiittinen kiertää mieluummin korttelin kuin kulkee huutelijoiden ohitse

– Ääntähän maailmaan mahtuu. Siinäpähän huutelevat.

Hiuksiin ja rintoihin kannattaa panostaa

Rohkeutta on Tiittisen mukaan tullut sitä mukaan kun varmuus meikkaamisesta ja omasta tyylistä on kasvanut. Tyylinsähän on löytänyt seuraamalla, miten hänen ikäisensä naiset pukeutuvat.

– Käytän aikuisten naisen vaatteita. En käytä röyhelö- tai pallomekkoja, ne ovat pikkutyttöjen vaatteita.

Tiittisen mukaan vaatteita löytyy ihan tavallisista liikkeistä, mutta kenkiä on sen sijaan vaikeampi löytää. Netti on kuitenkin pullollaan kauppoja, joista löytyy asusteita myös transvestiiteille.

Uskon, että asenteet pikkuhiljaa pehmenevät. Marika Tiittinen

Tiittinen kehottaa kuitenkin satsaamaan kahteen jokaiselle naiselle tärkeään asiaan: hiuksiin ja rintoihin.

– Kunnon silikonit maksavat rahaa. Niitäkin saa jostain Kiinasta muutamalla kympillä, mutta ne on sitten kiinatuotteita. Näihin kannattaa satsata, Tiittinen naurahtaa ja taputtaa irtorintojaan.

Meikkaamisen Tiittinen on opetellut itse. Oikeat meikkivoidesävyt ja huulipunat ovat löytyneet kokeilemalla. Tiittisen tavoite on sulautua muiden naisten joukkoon. Solosen mukaan tämä on yleistä transvestiittien keskuudessa.

– Transvestiitilla on usein unelma siitä, että hän menisi läpi naisena – naisena kohteleminen on heistä monille ylipäätään äärettömän tärkeää ja mieltä kutkuttavaa, Solonen kertoo.

Ennakkoluulot vaikuttavat ihmisten asenteisiin

Tiittisen mukaan yleisin harhaluulo transvestiiteista on, että he kaikki ovat homoseksuaaleja. Sukupuolen ilmaisu ja seksuaaliset mielihalut ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Solosen mukaan tätä käsitystä ylläpitää myös viihdeteollisuus, joka sotkee homokulttuurin drag-ilmiön transvestismiin.

Jotkut pitävät transvestismia myös edelleen mielisairautena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos poisti transvestismin sairausluokituksesta vasta vuonna 2011, mikä vaikuttaa sekä Solosen että Tiittisen mukaan edelleen ihmisten käsityksiin.

– Tulevassa kansainvälisessä tautiluokituksessa kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvät tilat on poistettu mielenterveyden häiriöiden luokasta, Solonen kertoo.

Transvestiitille ensimmäinen meikkaus- ja vaatesessio on usein tajunnan räjäyttävä. Anukatariina Solonen

Monille transvestismin ja transsukupuolisuuden ero on epäselvä. Toisin kuin transvestiitti transsukupuolinen kokee, että hänen sukupuoli-identiteettinsä ei vastaa hänen biologista sukupuoltaan.

Osa sekoittaa mukaan myös transvestisen fetismin. Tämä tarkoittaa tilaa, jossa toisen sukupuolen esimerkiksi vaatteiden pito aiheuttaa seksuaalista kiihkoa. Solosen mukaan tätä ilmenee joillain transvestiiteilla, mutta ei läheskään kaikilla. Tiittisen mukaan joidenkin ennakkoluulot ovat tiukassa, mutta sitä on turha jäädä murehtimaan.

– Uskon, että asenteet pikkuhiljaa pehmenevät ja muuttuvat sallivimmiksi, koska tästä tulee arkipäiväisempää, Tiittinen sanoo.

