Ravintolaketju vaihtoi tarjoilijat "viihdyttäjiksi", jotka tulevat tuttavallisesti pöytään istumaan – Keskustele: millaista palvelua sinä haluat ravintolassa?

Peruspalvelun, peruskivan ja perustuotteiden aika on ohi, uskoo ketjupäällikkö Pekka Lavikainen SOK ravitsemuskaupan ketjuohjauksesta. Niinpä Amarillo-ravintoloissa on annettu henkilökunnalle uusi rooli entertainereina; viihdyttäjinä.

Käytännössä entertainerin työ kattaa tarjoilijan perustaitojen lisäksi myös viihdyttäjän taitojen hallitsemista. Sen lisäksi, että tarjoilija osaa kertoa tuotteista kattavasti, hän tulee myös vähän enemmän iholle, kertoo Lavikainen työnimikkeestä.

– Entertainer voi tulla istumaan pöytään, siihen samalle tasolle, eikä pönötä siinä jäykkänä vieressä. Voidaan tulla jutustelemaan. Baarista löytyy flipperi, johon voi haastaa entertainerin pelaamaan sitten asioinnin päätteeksi. Ollaan kuin kaveri tulisi kylään.

Tarjoilijan nimikkeen vaihtaminen on osa uudistusta, jonka ravintolaketjun seitsemän ravintolaa ovat jo käyneet läpi. Konseptiuudistus tehdään syksyn aikana esimerkiksi Lahdessa. Lisäksi Osuuskauppa Hämeenmaa avaa uudenlaisen Amarillo-ravintolan Hämeenlinnaan viimeistään ensi keväänä.

Lavikaisen mukaan sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet palautteiden mukaan tyytyväisiä.

– Uskomme, että positiivisuus tarttuu. Ollaan rohkeasti positiivisia ja iholla. Se on meidän juttu, että ollaan pikkaisen korostetustikin siinä mukana, sanoo Lavikainen.

PAM: Tärkeää on tietää, mihin ryhtyy

Yli kymmenen vuotta erilaisissa ravintoloissa työskennellyt Ansu Laine sanoo tarjoilijan työn olevan varsin kiireistä. Ei ole itsestäänselvää, että tarjoilijalla on aikaa istuskella vapaamuotoisemmin pöydässä.

– Ammattitaitoisella tarjoilijalla on pelisilmää. Hän osaa lukea asiakasta. Joku asiakas toivoo pientä rupatteluhetkeä, kun taas toinen haluaa vain kertoa oman tilauksensa. Hyvä tarjoilija tunnistaa, millaista palvelua asiakas haluaa, sanoo Laine.

Yrityksillä on kova kilpailu asiakkaista. Uusilla toimintatavoilla pyritään erottumaan muista, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin Hämeen ja Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Ulla Immonen.

Entertainer on sen verran uusi nimike, ettei ainakaan Immosen korviin ole vielä kantautunut kokemuksia uudesta työnkuvasta.

– Onhan tarjoilijan työhön ennenkin kuulunut asiakkaiden tarjoilusta huolehtiminen ja se, että kysellään, onko kaikki hyvin. Tärkeää on tietää työsopimusta tehdessä, mikä on työn sisältö: kuinka paljon työ on tarjoilijan tehtävää ja mitä se muu tehtävän vaatima työ on?

Immonen muistuttaa, että tarjoilijat ovat aiemminkin saattaneet esimerkiksi musisoida ravintolassa tarjoilijan työn ohessa.

– Nimike voi olla moninainen, mutta mitä se työ sitten on, mitä työtehtävä pitää sisällään, ratkaisee palkkauksen.

– Ravintola-alaa kehitetään jatkuvasti ja ihmiset käyttävät enemmän ravintolapalveluita. Miksei tarjoilija voisi olla myös viihdyttäjä ja enemmän siinä asiakkaiden ravintolakokemuksessa mukana?

Tiina Karjalainen / Yle

"Pitää tarjota muutakin kuin jäykkää peruspalvelua"

PAMin aluepäällikön Ulla Immosen mukaan elämyksellisyys houkuttelee näinä päivinä. Ravintolassa käyminen on kokemus, ei pelkästään ruokahetki.

Amarillossa uskotaan, että ihmiset, työntekijät, ovat tärkein osa, kun asiakkaille luodaan kokemusta.

– Pitää tarjota muutakin kuin jäykkää peruspalvelua. Pitää olla viihdyttävä tai äärimmäisen asiantunteva. Sellaisia äärimmäisiä puolia – perustaso on mielestäni kuoleman laakso. En usko, että tulevaisuudessa peruspalvelu, perustuotteet tai peruskiva olisivat kannattavaa bisnestä, sanoo ketjupäällikkö Lavikainen.

