Vaasan sateenkaariväeltä on puuttunut vuosia kasvot – nyt pride on palaamassa kaupunkiin ja Saana Lind, 29, haluaa fiilistellä sitä julkisesti

Vaasan edellisestä pride-tapahtumasta on vierähtänyt jo 15 vuotta. Vaasan Setan uusi puheenjohtaja Saana Lind haluaa, että jatkossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt näkyvät ja kuuluvat kaupungissa paremmin.

Pohjanmaalle tarvitaan näkyvyyttä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, sanoo Saana Lind. Työ syrjinnän ja homovihan kitkemiseksi alueella on edelleen kesken.

Siksi Vaasaan tarvitaan pride-tapahtuma ja siksi alueen sateenkaariväki tarvitsee kasvot. Vaasan Setan uusi puheenjohtaja Saana Lind, 29, antaa kasvonsa käyttöön mielellään.

– Minulle sopii olla esillä puhumassa näistä asioista, Lind sanoo.

– Mutta kaikille täällä ei.

Syynä on varovaisuus. Osa Vaasan Setan aktiiveista kokee edelleen, että heidän ei kannata esiintyä julkisuudessa omilla kasvoillaan tai omalla nimellään. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on Lindin mukaan edelleen riski joutua vihakampanjan tai jopa väkivallan uhriksi.

Tästä syystä myös Vaasan Setan toiminta on pitkään ollut hieman sisäänpäin kääntynyttä.

Näkyvyydellä on normalisoiva voima

Viime syksynä Vaasan Setan puheenjohtajaksi valittu Lind näkee, että julkisuudessa esiintyvä ja aktiivinen keulahahmo voi olla alku hyvien asioiden kierteelle.

Kun sateenkaariväellä on näkyvä keulahahmo, yhdistyksen toimintaan liittyy enemmän ihmisiä. Kun toiminnassa on enemmän ihmisiä, toiminta on näkyvämpää. Näkyvä toiminta taas muistuttaa valtaväestöä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta.

Esimerkiksi pride on Lindin mukaan tärkeä työkalu juuri näkyvyyden lisäämisessä.

– Saamme lisättyä tietoisuutta siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on kaikissa ihmisryhmissä. Nuorissa, vanhoissa, vammaisissa, maahanmuuttajissa.

Asenteet esimerkiksi homoja kohtaan muuttuvat osin hitaasti. Lind kuitenkin luottaa näkyvyyden lisäksi myös esimerkiksi koulutuksen voimaan.

– Nuoret saavat jo koulussa aivan erilaista opetusta näistä asioista kuin vanhemmat sukupolvet.

Pride kesäkuussa 2019

Edellisen kerran Vaasassa juhlittiin pridea vuonna 2003, jolloin sen järjesti juuri Vaasan Seta. Tämän jälkeen yhdistys on järjestänyt kaupungissa lähinnä bileitä.

– Nyt mukana on kuitenkin uutta porukkaa ja pridea lähtee järjestämään innokaita ihmisiä.

Pride järjestetään Vaasassa kesäkuussa 2019. Lindin mukaan luvassa on ainakin perinteinen pride-kulkue sekä toivottavasti myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia.

Tulevaisuudessa yhdistys pyrkii järjestämään priden lisäksi myös toivottuja vertaistukiryhmiä.

Pohjanmaalla pride on järjestetty viime vuonna Uudessakaarlepyyssä ja vuonna 2014 Pietarsaaressa. Kokkolan ensimmäinen pride keräsi kesäkuussa parituhatta osallistujaa.