"30 asteen helteet ovat tuoneet jopa tietynlaisen ostohysterian" – trooppinen kesä on tyhjentänyt kaupan kuplavesihyllyjä

Tyhjä vesihylly on heinäkuun helteillä tuttu näky monessa marketissa. Meeri Niinistö / Yle

Helteiden nostattama kuplavesien suosio on yllättänyt panimot. Ajoittain vesihyllyt ovat ammottaneet tyhjyyttä, mutta panimoista luvataan, että juomaa riittää myös loppukesän kuumille.

Heinäkuussa Hartwallin tehtaalla Lahdessa on kesälomakausi, mutta koneet pyörivät täydellä höyryllä. Työntekijät ovat tyytyväisiä, sillä nyt tuotteille riittää kysyntää: ihmiset janoavat juomaa.

Hartwallin tehtaalta lähteekin tällaisena hellepäivänä muutamia miljoonia litroja maailmalle.

Erityisesti kuplavesien suosio on tänä kesänä noussut huimasti. Suurin syy on jopa trooppisiksi kutsutut lämpötilat. Hellepäiviä on tämän kevään ja kesän aikana kertynyt nelisenkymmentä.

Hartwallin lisäksi kiirettä on pitänyt Sinebrychoffin ja Olvin tehtailla. Olvin myyntijohtaja Ilkka Auvola kuvailee kesän kuplavesimenekkiä täysin poikkeukselliseksi. Helteet ovat saaneet kuluttajat hamstraamaan vesiä suuriakin määriä.

– En ole tällaista koskaan nähnyt. 30 asteen helteet ovat tuoneet jopa tietynlaisen ostohysterian. Kun seuraan ihmisiä, niin heillä on ostoskärryt täynnä vesiä. Kaupan hyllyistä on tuotteet loppuneet kaikilta panimoilta. Tämä on ollut poikkeuksellista.

Orimattilan K-Supermarketissa vesihyllyllä on käynyt kuhina: puolet hyllyistä ammottaakin tyhjyyttään.

– Varmasti monella muullakin on ollut ongelmia, että tavaraa ei tahdo saada. Tämä viikko on ensimmäinen, kun on vähän hankala tilanne, sanoo teollisten tuotteiden vastaava Minna Järvinen.

Orimattilan K-supermarketissa on jouduttu myymään eioo:ta. Meeri Niinistö / Yle

Helteinen toukokuu tyhjensi varastot – nyt tuotanto otetaan kiinni

Vesien suosio on ollut niin suurta, että panimoilla on ollut ajoittain vaikeuksia toimittaa kauppoihin ja ravintoloihin tarpeeksi tavaraa. Helteinen toukokuu tyhjensi varastoja ja panimoilla on ollut kesän aikana kiire toimittaa tarvittava määrä kuplavesiä myyntiin.

– Joitakin yksittäisiä pakkauskokoja ei välttämättä saa. Toimitukset saattavat olla myöhemmin perillä, kuin mitä alun perin oli suunniteltu. Joitakin yksittäisiä tuotteita on poikki, mutta oikein hyvin on pysytty perässä, kertoo Hartwallin myyntijohtaja Seppo Salkoharju.

Olvin myyntijohtaja Auvolan mukaan kuuma toukokuu tyhjensi osittain vesivarastot, minkä takia Olvin tehtaalla on ollut hieman tuotannollisia ongelmia. Jotkin tuotteet loppuivat hetkellisesti tyystin.

– Helteet ajoivat varastot alas, ja nyt ajamme niitä kiinni. Kuluttaja tulee saamaan tuotteensa, sanoo Auvola.

Panimoilta vakuutetaan, että kuluttaja saa janojuomansa, vaikka helteet jatkuisivatkin viikkoja, kuten ennusteissa on luvattu.

– Jos nämä jatkuvat määrättömän pitkään, niin saattaa tulla yksittäisissä tuotteissa, että riittävätkö raaka-aineet, korkit ja pulloaihiot, mutta tällä hetkellä ei ole mitään sellaista näköpiirissä.

Hartwallin tehtaalla tehdään jatkuvasti uusia arvioita siitä, mitä tuotteita tehtaalla tulisi juuri näillä helteillä valmistaa. Meeri Niinistö / Yle

Terveysinto ja media antoivat kuplavesibuumille siivet

Kaiken kaikkiaan vedenmyynnin menekkiä on panimoiden mukaan lisännyt tänä vuonna kolme tekijää: helteet, terveysbuumi, ja se, että mediat ovat muistutelleet vedenjuonnin tärkeystä ja tarvittavien suolojen saannista.

Kuluttajat ovat terveystietoisia ja seuraavat etikettejä. Panimoilla on huomattu, että erityisesti funktionaalisten vesien – jotka sisältävät esimerkiksi magnesiumia, suoloja tai kaliumia – myynti on noussut.

Helsingin Sanomat uutisoi alkuviikosta, että suosituissa terveys- ja vitamiinijuomissa piilee myös riski (siirryt toiseen palveluun). Tutkijan mukaan suomalaisten hampaat ovat alkaneet kärsiä eroosiosta niiden lisääntyneen käytön myötä.

– Vedet ovat terveellisempi vaihtoehto kuin moni muu juoma. Kaikessa pitää olla kohtuus, huomauttaa Hartwallin myyntijohtaja Salkoharju.