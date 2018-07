Telia osti MTV:n, miten käy formuloiden? "Urheilu on tärkeää, mutta tärkeämpiä ovat kansalliset sisällöt", sanoo toimitusjohtaja

Suomalaisella MTV:llä, tuttavallisemmin Pöllölaaksolla, on nyt uusi isäntä.

Pohjoismainen operaattorijätti Telia kertoi tänään ostavansa ruotsalaisen Bonnierin televisioliiketoiminnat. Yle tapasi Tukholmassa Telian toimitusjohtaja Johan Dennelindin ja kysyi, mitä tämä ajattelee yhtiön Suomen liiketoiminnoista.

Telia maksaa Bonnierille hieman alle 900 miljoonaa euroa paketista, jossa Maikkari näyttää olevan tällä hetkellä heikoin lenkki.

Suurimman osan Bonnier Broadcastingin yli 700 miljoonan euron liikevaihdosta tekee ruotsalainen TV4. Se on kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa.

Maksutelevisiopalvelu C More kasvaa, mutta ei kannata. Telian julkaisemien tietojen mukaan käänne parempaan on kuitenkin tapahtunut.

Kauppaan kuuluivat myös MTV ja sille uutisia tuottava Mediahub. Tämä osa ei kasva eikä kannata. Viime vuonna MTV teki 180 miljoonan euron liikevaihdolla 20 miljoonan euron tappiot.

Kuinka tärkeä osa kokonaisuudesta MTV on, Telian toimitusjohtaja Johan Dennelind?

– Suomi on meille toiseksi suurin markkina ja meille on erittäin tärkeää onnistua siellä. Olemme viimeksi kuluneen vuoden aikana investoineet Suomeen paljon ja jatkamme investointeja.

Bonnier Broadcastingilla on yhteensä noin 1 200 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 250 henkilöä. Nämä MTV:n työntekijät miettivät nyt, mitä Telia voi tehdä paremmin kuin perinteinen mediatalo.

– MTV:llä on ollut haasteita kannattavuudessa – esimerkiksi taloustilanne ja mainosmarkkina ovat olleet heille hankalia. Asiat kehittyvät oikeaan suuntaan, mutta MTV3 vaatii kärsivällisyyttä. Uskomme, että meidän investointimme lisää mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen, Dennelind sanoo.

Johan Dennelind ei kerro, mitä Telia aikoo käytännössä tehdä.

– MTV3:ssa on houkuttelevaa, että heillä on vahva asema sekä traditionaalisessa televisiossa että niin sanotussa uudessa televisiossa. He ovat löytäneet oikean tasapainon.

Henrietta Hassinen / Yle

Telia osti viime vuonna Suomen jääkiekkoliigan lähetysoikeudet. Maikkarilla taas on oikeudet F1-lähetyksiin.

Keskittyykö Telia jatkossa erityisesti urheiluun?

– Urheilu on osa tarjoomaa, mutta vielä tärkeämpiä kuluttajille ovat paikalliset ja kansalliset sisällöt. Netflixin kaltaiset uudet yhtiöt tekevät hyviä kansainvälisiä sarjoja, mutta samaan aikaan on suuri kysyntä suomalaisille ja ruotsalaisille sarjoille.

Netflixiä ja Googlea vastaan

Operaattorit haluavat olla nyt sisältöyhtiöitä, eivät pelkkiä bittien kuljettajia. Siksi yhdysvaltalainen jättioperaattori AT&T ilmoitti pari vuotta sitten ostavansa mediayhtiö Time Warnerin ja tanskalainen TDC ruotsalaisen Modern Times Groupin.

Ensimmäinen kauppa on yhä viranomaisten hampaissa ja jälkimmäinen hanke purkautui TDC:n omien omistusjärjestelyjen vuoksi. Operaattoreiden halu sisältöjen pariin on kuitenkin kova.

British Telecomin, Verizonin ja espanlaisen Telefónican kaltaiset suuret operaattorit ovat investoineet mediasisältöihin miljardeja euroja. Useimmat operaattoreista kuitenkin ostavat sisältöjä – eivät ryhdy itse mediayhtiöiksi.

Analyytikkotilaisuudessa Johan Dennelind joutuu vastaamaan samaan kysymykseen kerta toisensa jälkeen. Miksi Telian piti ostaa itselleen mediayhtiö?

– Tämä on taloudellisesti järkevää. Meidän on yhä vaikeampaa tarjota asiakkaille kansallista ja kansainvälistä sisältöä juuri silloin kun he haluavat, millä tahansa laitteella, ilman rajoitteita ja kohtuulliseen hintaan, Dennelind sanoo.

– Kun kontrolloimme sisältöjä, voimme tehdä sen.

Morgan Norman

Telia haluaa päästä mukaan mediatuotantoon voidakseen paketoida sisältöjä juuri kuten haluaa – se voi esimerkiksi antaa hittisarja Solsidanin (kuva) kaikki jaksot omien liittymäasiakkaidensa nautittavaksi. Dennelindin mukaan Telia voi myös osallistua mediayhtiöiden välisiin sisältöjen vaihtokauppoihin.

Kuten Microsoftin perustaja Bill Gates kirjoitti vuonna 1996 (siirryt toiseen palveluun), sisältö on kuningas.

Nyt saa riittää

Telia kertoi muutama päivä sitten ostavansa TDC Groupin Norjan liiketoiminnan yli kahdella miljardeilla eurolla. Nyt oli vuorossa vajaan miljardin euron kauppa Bonnierin kanssa. Samaan aikaan Telia lupaa pitää kiinni osinkopolitiikastaan ja jatkaa osakkeiden takaisinostoja.

Miten Telialla on rahaa kaikkeen tähän?

– Olemme saavuttaneet taloudellista liikkumavaraa vuosien kuluessa. Meillä on oma vahva kassavirta ja olemme myyneet toimintoja Turkissa, Venäjällä ja Euraasiassa, Dennelind sanoo.

– Noita varoja sijoitamme eteenpäin ja palautamme osakkeenomistajille. Lisäksi ostamamme yrityksetkin tuottavat meille lisää kassavirtaa.

Yrityskauppa on kuitenkin aina riski. Haastattelun jälkeen alkavassa tiedotustilaisuudessa Johan Dennelind lupaa analyytikoille, että isot kaupat olivat nyt tässä. Uusia ei ole lähivuosina tulossa.

