Venäläiset myyvät nyt mökkejään Suomesta – moni yllättyy ikävästi kuullessaan välittäjän hinta-arvion

Suomesta ostettujen asuntojen hintakehitys on tullut pettymyksenä joillekin venäläisille kiinteistönostajille.

Entistä harvempi venäläinen on liikkeellä Suomen kiinteistömarkkinoilla ostoaikeissa. Soittokierros itä- ja kaakkoissuomalaisille kiinteistönvälittäjille paljastaa, että venäläiset ovat yhä kiinnostuneempia myymään omistuksiaan Suomesta.

Venäläiset ostivat ahkerasti mökkejä ja muita kiinteistöjä Suomesta runsaat kymmenen vuotta sitten. Muutama vuosi sitten vaaka kallistui ostamisesta myynnin puolelle ja joidenkin välittäjien mielestä vauhti on kiihtynyt. Myyntihaluja ovat lisänneet Venäjän talouden ongelmat ja ruplan huono kurssi.

Venäläiset luopuvat omistuksestaan Suomessa. Seppo Kairikko, Kiinteistömaailma

SKV Kiinteistövälitys Kuopion kiinteistövälittäjällä Jukka Leskisellä on parhaillaan puolisen tusinaa toimeksiantoa venäläisiltä kiinteistönomistajilta.

– Suurin osa on rantakiinteistöjä, mutta muutamia kohteita löytyy myös Tahkolta.

Myynnissä on kahdensadan, jopa kolmensadan neliön vapaa-ajan asuntoja. Hintaluokka on keskimäärin 100 000–150 000 euroa.

Laskenut hintataso yllättänyt monet

Kiinteistömaailma Savonlinnan yrittäjä Seppo Kairikko kertoo saavansa yhteydenottoja venäläisiltä lähes viikoittain.

– Venäläiset ovat usein sijoittaneet tonttiin isoja summia ja rakentaneet sille hulppean vapaa-ajan asunnon, Kairikko kuvaa tilannetta.

Joskus hintatoive on niin korkea, ettei me oteta niitä myyntiin. Niina Tiainen

Nyt kiinteistön ylläpito on kallistunut ja siitä halutaan luopua. Venäläisten kannalta markkinatilanne on kuitenkin ongelmallinen, sillä kiinteistöjen hintataso on ollut jo jonkin aikaa loivassa laskussa.

– Joskus hintatoive on niin korkea, ettei me oteta niitä myyntiin, kertoo Niina Tiainen lappeenrantalaisesta Karjalan kiinteistönvälityksestä.

– Kun rantakiinteistöjenkin hinnat ovat tulleet Suomessa alaspäin, heidän kiinteistöön käyttämänsä raha ei välttämättä ole linjassa nykyisen markkinatilanteen kanssa.

Imatralaisen In and Out -kiinteistönvälityspalvelun mukaan venäläisten asiakkaiden teettämä kalliskin remontti voi askarruttaa suomalaisia ostajia. Laatuun ei luoteta tai sitten pelätään sitä, että myyjää ei koskaan saada kiinni, jos virheitä paljastuu.

– Eli jos [venäläiset myyjät] ovat itse tehneet korjauksia tai rakentaneet, on vaikea myydä, kiinteistönvälittäjä Ensio Pulkkinen sanoo.

"Tässä on oltava rehellinen itselleen ja asiakkaalle"

Seppo Kairikon mukaan Savonlinnan seudulla tehdään mökkikauppoja nykyisin keskimäärin korkeintaan sadallatuhannella eurolla. Kaikki venäläiset eivät kuitenkaan ymmärrä laskenutta hintatasoa, vaan hintapyyntö asetetaan joskus epärealistiselle tasolle.

Myös Kairikko kertoo joutuneensa välistä kieltäytymään ottamasta kohdetta myyntiin.

– Tässä on oltava rehellinen itselleen ja asiakkaalle. Asiakas saa itse päättää, lähteekö myymään tappiolla vai jääkö odottamaan mahdollisesti parempia aikoja.

Kairikko arvioi, että puolessa tapauksissa kohdetta lähdetään silti myymään. Kalliitakin kohteita käy joskus kaupaksi, mutta se on hänen mukaansa varsin satunnaista nykyisessä markkinatilanteessa.

Venäläinen myy ja suomalaiset ostavat

Savonlinnan seudulla on kesän aikana ollut pientä liikettä myös toiseen suuntaan, eli kiinteistönvälittäjälle on tullut Venäjältä kyselyjä ostettavista kohteista. Kauppoihin ei ole kuitenkaan päästy.

– Venäläiset luopuvat omistuksestaan Suomessa, Kairikko uskoo.

Myös kuopiolainen SKV:n välittäjä Jukka Leskinen näkee, että ostajat ovat nyt poikkeuksetta suomalaisia.

Imatran SKV Kiinteistönvälityksen myyntipäällikkö Tiina Kytösalmi puolestaan sanoo venäläisten ostaneen tänäkin vuonna muutamia kiinteistöjä. Ylipäänsä venäläisten aktiivisuus on pysytellyt hänen mielestään samalla tasolla viime vuodet.