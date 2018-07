Poikkeuksellinen näky Enäjärvellä: tuhansia kuolleita simpukoita lilluu veden pinnalla – asukkaat siivoavat haisevaa rantaa haavilla

Vihdissä Enäjärvellä on kuollut valtava määrä simpukoita. Jopa tuhannet kuolleet simpukat olivat irronneet kuoristaan ja jääneet veden pintaan kellumaan – ja haisemaan.

Simpukoiden joukkokuoleman syyksi epäillään veden korkeaa lämpötilaa, happikatoa ja runsaan sinileväkasvuston aiheuttamaa, korkeaa pH-arvoa, kertoo Vihdin ympäristöpäällikkö Sari Janhunen. Lisäksi veden pinta on ollut järvessä alhaalla.

Janhunen oli perjantaina paikalla ottamassa näytteitä.

– Tällä hetkellä meillä on vain arvauksia. Olemme keskittyneet kartoittamaan ja tutkimaan tilannetta. Ensi viikolla selviää tarkemmin syitä, ja mitä seurauksia tällä on.

Janhusen mukaan simpukoiden lajista ei ole vielä varmuutta. Pintapuolisesti ne vaikuttavat kuitenkin järvisimpukoilta.

– En ole koskaan nähnyt vastaavaa. Mitä olemme iltapäivän aikana viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken nopeasti selvitelleet, niin hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta on kyse, Janhunen toteaa.

Antti Kolppo / Yle

Suurimmat jopa nyrkin kokoisia

Näky yllätti myös Enäjärven rannalla asuva Mimosa Virkkusen. Hän ilmoitti kuolleista simpukoista Ely-keskukseen ja Vihdin kunnalle.

– Kauhea tilanne, Virkkunen kauhisteli.

Hän huomasi kuolleet järvisimpukat alkuviikosta, kun hän palasi matkaltaan kotiin. Tuolloin hän siivosi rannan yhdessä naapurin kanssa, mutta nyt torstaina kuolleita simpukoita oli ilmestynyt lisää.

– Talkoilla lähdimme perkaamaan niitä. Simpukoita oli tuhansia, osa oli ulpukoissa kiinni. Keräsimme niitä haavilla neljä tuntia.

Talkoot jatkuivat myös perjantaina. Virkkunen kertoo, että suurimmat simpukoista olivat miehen nyrkin kokoisia. Seassa oli myös kotiloita ja joitain kuolleita kaloja.

– Olemme tehneet valtavan ponnistuksen, kun olemme keränneet simpukoita, kaivaneet kuoppia ja haudanneet simpukoita niihin, Virkkunen kuvaa.

Hänen mukaansa paikalla oli käynyt Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, mutta järven putsausurakka oli ilmeisesti heillekin liian suuri.

Mimosa Virkkusen mukaan kuolleita simpukoita oli keräyksen jälkeen haudattu maahan kaivettuihin kuoppiin. Antti Kolppo / Yle

Haju Enäjärven rannalla oli melko etova. Antti Kolppo / Yle

Järven tila ollut huono ennenkin

Matalaa ja rehevöitynyttä Enäjärveä on seurattu pitkään ja sen happitilanteessa on ollut aiemminkin ongelmia. Myös Virkkunen on tästä tietoinen. Hänen suvullaan on ollut tila Enäjärven rannalla 1920-luvulta asti.

– Tällaista massakuolemaa ei ole ollut aiemmin. Joskus on kuolleita kaloja ajautunut rantaan, mutta tämä on toisissa mittasuhteissa.

Virkkunen ei osannut sanoa, onko kuolleita simpukoita näkynyt muissakin osissa Enäjärveä. Hän epäilee, että tuulen suunnan ja järven kapeuden takia suurin osa kuolleista simpukoista on ajautunut juuri hänen tontilleen.

Länsi-Uudenmaan vesistöistä tietoa keräävän Vesientila.fi-sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Enäjärven happitilanne on pääsääntöisesti todettu heikoksi ja järvessä on jopa lähes hapeton syvänne. Lisäksi järvi on todettu ylireheväksi.

Kunnostustoimenpiteiden ansiosta järven tila on kuitenkin parantunut. Tutkimuksia on päivitetty viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.

Vihdin ympäristöpäällikkö Sari Janhunen kertoi, ettei koskaan ole nähnyt vastaavaa. Antti Kolppo / Yle

Ympäristöpäällikkö Sari Janhunen kertoo ottaneensa nyt vesinäytteen, josta selviää järven pH-arvo ja happitilanne. Toinen näyte on otettu levästä, jotta sen myrkyllisyyttä ja lajistoa on mahdollista selvittää. Lisäksi joitain juuri kuolleita simpukoita pakastetaan Eviran ohjeiden mukaisesti tutkimuksia varten.