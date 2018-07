Montenegron ulkoministeri Trumpin puheista CNN:lle: ”Olemme liian pieniä aloittaaksemme maailmansodan"

Montenegron ulkoministeri torjuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hämmennystä aiheuttaneet puheet, joiden mukaan pikkuruisesta Balkanin valtiosta voi käynnistyä uusi maailmansota.

– Meillä ei ole aikeita aloittaa kolmatta maailmansotaa, olemme liian pieni siihen, totesi Montenegron ulkoministeri Srdjan Darmanovic yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Reilu vuosi sitten sotilasliitto Natoon liittynyt Montenegro pääsi hetkessä maailman lehtien otsikoihin, kun Trump kuvaili kuluneella viikolla maan asukkaita ”erittäin aggressiivisiksi” Fox Newsin haastattelussa.

Naton viidenteen artiklaan viitaten Fox Newsin toimittaja Tucker Carlson kysyi Trumpilta, miksi Yhdysvaltain pitäisi puolustaa reilun 600 000 asukkaan Montenegroa.

– Olen pohtinut samaa asiaa. Montenegro on pieni maa, jonka asukkaat ovat erittäin vahvoja. He ovat erittäin vahva kansa, he ovat erittäin aggressiivinen kansa, he voivat käydä aggressiivisiksi, ja onneksi olkoon, siinä meillä on sitten kolmas maailmansota, Trump maalaili.

Ulkoministeri Srdjan Darmanovic kertoi CNN:lle, että Montenegro on kuitenkin hyvin erilainen kuin miten Trump maata ja sen kansaa luonnehti.

– Oli huvittaa kuulla siitä, se oli kuin hyvä vitsi, mutta me olemme hyvin rauhanomainen kansa, sanoi Darmanovic.

Ministeri arveli, että Trump käytti haastattelussa Montenegroa vain esimerkkitapauksena vaatiessaan Naton jäsenmaita kasvattamaan puolustusmenojaan kahteen prosenttiin.

– Ehkä hän valitsi Monternegron esimerkkitapaukseksi siksi, että kuulumme sotilasliiton pienimpiin maihin, Darmanovic pohti.

Viime vuonna maailmalle levisi video, jossa Trump näytti työntävän Naton kokouksessa Montenegron pääministerin syrjään päästäkseen etualalle jäsenmaiden johtajien ryhmäkuvassa.

Venäjä vastusti jyrkästi Monternegron liittymistä Natoon. Viime vuonna maassa tapahtui epäonnistunut vallankaappausyritys, josta Montenegro epäili Venäjää. Venäjä on kiistänyt väitteet.