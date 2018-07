Venäjä vaati Yhdysvaltoja vapauttamaan vakoilusta epäillyn Mariia Butinan

Venäjä vaatii Yhdysvaltoja vapauttamaan vakoillusta epäillyn Mariia Butinan. Asiasta kertoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov Yhdysvaltain ulkoministerille Mike Pompeolle.

Venäjän mukaan 29-vuotiaan aseintoilijan pidätys on mahdotonta hyväksyä ja vakoilusyytteet ovat vääriä.

Yhdysvaltain syyttäjien mukaan opiskelijana esittäytynyt Butina käytti hyväkseen läheisiä suhteitaan vaikutusvaltaiseen kivääriyhdistys NRA:han päästäkseen republikaanipuolueen sisäpiireihin.

Syytteiden mukaan häntä ohjasi yksi presidentti Vladimir Putinin tärkeimmistä poliittisista tukijoista, entinen senaattori ja Venäjän keskuspankin varajohtaja Aleksandr Toršin.

Butina pidätettiin viime sunnuntaina ja hänelle luettiin tällä viikolla Washingtonissa syytteet Venäjän laittomana agenttina toimimisesta. Butina ei ollut rekisteröitynyt oikeusministeriölle, kuten vieraan vallan puolesta vaikuttavan pitäisi lain mukaan tehdä.

Lavrov sanoi puhelinkeskustelussaan Pompeolle, että syytteet Butinaa vastaan ovat virheellisiä. Lavrov vaati Butinaa vapautettavaksi niin pian kuin mahdollista, kertoi ulkoministeriö lausunnossaan.

Opiskelija ja aselobbari

Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Butina saapui Yhdysvaltoihin elokuussa 2016 opiskelijaviisumilla. Hän opiskeli Washingtonissa Amerikkalaisessa yliopistossa ja valmistui kansainvälisten suhteiden maisteriksi toukokuussa 2018, kertoi hänen lakimiehensä.

Butina on jäsen venäläisissä aselobbausjärjestöissä. Jäsenen ominaisuudessa hän osallistui kansalliselle rukousaamiaiselle Washingtonissa helmikuussa 2017. Myös presidentti Trump osallistui tilaisuuteen.

Maria Butinalla on värikäs tausta. Hän on alun perin kotoisin Barnaulin kaupungista Etelä-Siperiasta ja muutti Moskovaan parikymppisenä. Butina on itse kertonut kasvaneensa jo nuorena aseiden ympäröimänä, sillä hänen isänsä harrasti metsästystä.

Butinan työskenteli nuorena huonekalukauppiaana, mutta oli myös poliittisesti aktiivinen Venäjällä. Hän oli ehdokkaana valtapuolue Yhtenäisen Venäjän nuorisosiiven riveistä ja oli mukana perustamassa aselobbausjärjestöä.

Lähteet: AFP, AP, Tass