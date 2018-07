Helleaalto korventaa pohjoista Eurooppaa, kuivuus riivaa viljelijöitä – myös Japanissa kuumuus tappanut kymmeniä

Maastopaloja Napapiirillä, kuivuuden riivaamia maanviljelijöitä ja sairaalat täynnä auringon polttamia ihmisiä. Epätavallisen pitkä helleaalto on pitänyt Pohjois-Eurooppaa kurimuksessaan.

Maanviljelijät eri puolilla aluetta ovat varoittaneet heikommasta sadosta kuivuuden vuoksi. Puola on pyytänyt EU:lta taloudellista tukea, kun 91 000 maatilaa on kärsinyt epätavallisen kuivuuden aiheuttamista kadoista. Myös Latviassa on julistettu maatiloille kansallinen hätätila kuivuuden vuoksi.

Saksassa kuivuudesta kärsittiin eniten touko–kesäkuussa. Maataloustuottajat ovat varoittaneet sadon olevan tänä vuonna 20–50 prosenttia normaalia pienempi.

Ruotsissa puolestaan karjaa on joutunut teuraalle rehuheinän puutteessa. Karjatilalliset varoittavat Euroopassa myös huonolaatuisen heinän vaikuttavan maidon laatuun.

Metsäpaloja monin paikoin

Metsäpalojen kanssa ei taistella vain Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, vaan muissakin pohjoisissa maissa on taisteltu maastopaloja ja niiden uhkaa vastaan.

Latvian länsiosissa määrättiin pikkukylä evakuoitavaksi keskiviikkona lähellä riehuvan palon vuoksi. Stiklin kylästä evakuoitiin kymmeniä ihmisiä, kun savu ja tuhka levisivät kohti kylää. Palo raivosi alueella vielä viikonloppunakin.

Tanskassa on suljettu kokonainen lomasaari kuivuuden takia, kertoi Tanskan yleisradioyhtiö DR. Pieni asumaton saari Fynin saaren pohjoispuolella on luonnonsuojelualue, joka houkuttelee 30 000–40 000 turistia vuodessa.

Saari suljettiin, koska pelastuslaitoksen olisi liian vaikeaa päästä saarelle, jos maastopalo syttyisi. Saarelle ei pääse autolla vaan vain kävellen matalan veden yli.

Etelä-Norjassa puolestaan on ollut kahden viime viikon aikana 350 paloa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Tilanne on vaikea, mutta hallinnassa. Riski uusien palojen syttymiselle on edelleen olemassa.

Britanniassa kolme viikkoa raivonnut maastopalo Saddleworthin nummilla saatiin sammumaan loppuviikosta. Viranomaiset kuitenkin varoittavat, että maasto on Britanniassa rutikuivaa ja syttymisvaara valtava.

Britanniassa on satanut vain 47 millimetriä kesäkuun alun ja heinäkuun puolivälin välissä.

– Enpä olisi tätä uskonut ikinä sanovani, mutta me rukoilemme sadetta, sanoi Lontoon palopäällikkö Dany Cotton AFP:lle.

Britanniassa lääkärit kertovat lisäksi, että sairaalat ovat täynnä nestehukasta ja auringonpolttamista kärsiviä ihmisiä. Erityisesti helle kiusaa vanhuksia.

Helle tappaa Japanissa

Helleaalto ei kuitenkaan ole ollut pelkästään Euroopan riesa. Japanissa ainakin 30 ihmistä on kuollut kuumuuden vuoksi, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Lisäksi tuhansia muita ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon viime viikkojen aikana.

Lämpötilat ovat paikoin kohonneet yli 40 asteen. Kioton kaupungissa hellettä on ollut yli 38 astetta seitsemän päivän ajan, mikä on ennätys sitten mittaamisen alun 1800-luvulla.

Japanin opetusministeriö kehotti kouluja varotoimenpiteisiin sen jälkeen kun 6-vuotias poika kuoli ulkona pidetyn oppitunnin jälkeen.

Lähteet: AFP, Yle, STT