Taifuuni aiheuttanut suuria tulvia ja maanvyöryjä Vietnamissa – jo kolmas trooppinen myrsky tänä vuonna

Vietnamin sadekausi kestää naapurimaiden tapaan tavallisesti kesäkuusta marraskuuhun. Myrskyisän sään seuraukset ovat silti yleensä pahimpia Vietnamissa. Japanissa ihmisiä on kuollut kuumuuden vuoksi.

Ainakin 19 ihmistä on kuollut trooppisten myrskyjen aiheuttamissa tulvissa Vietnamissa. Sen lisäksi ainakin 13 ihmistä on kadoksissa.

Trooppiseksi matalapaineeksi muuttunut Son Tinh -taifuuni rantautui maahan keskiviikkona. Se on aiheuttanut tulvia ja maanvyöryjä suuressa osassa maata, mutta erityisesti pohjoisosissa.

Kovien sateiden vaikutukset ovat nähtävissä myös maan pääkaupungissa Hanoissa. Tulvien ja maanvyöryjen odotetaan jatkuvan tulevien päivien aikana.

Vietnamilaismedian mukaan ainakin joitakin ihmisiä Hanoin laidalla on kehotettu jättämään kotinsa ja siirtymään ylemmäksi tulvien tieltä.

– Meidän pitää siirtää huonekalut kodeistamme nopeasti. Viime vuonna meillä ei ollut aikaa juosta, paikallinen mies kertoi maan tiedotusvälineille.

Son Tinh on jo kolmas trooppinen myrsky, joka iskee Vietnamiin kuluvan vuoden aikana.

Taifuuni on vaurioittanut tai romahduttanut yli 15 000 taloa. Sen lisäksi yli 110 000 hehtaaria peltoa on vaurioitunut ja melkein 17 000 eläintä on kuollut.

Viime vuonna Vietnamin luonnonkatastrofeissa kuoli 389 ihmistä. Maa kärsii voimakkaista monsuunisateista joka vuosi. Sadekausi kestää yleensä kesäkuusta marraskuuhun.

Myrskyisä sää aiheuttaa ongelmia myös naapurimaissa, mutta seuraukset ovat yleensä pahimpia Vietnamissa. Japanissa kärsitään tällä hetkellä voimakkaasta helleaallosta. Kuumuuden vuoksi on kuollut ainakin 30 ihmistä.

Lähteet: AFP, Reuters