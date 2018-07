Professori: Valkokypärien evakuointi yksi merkki presidentti Assadin olevan voittamassa Syyrian sodan

Sadat Syyrian siviilipuolustusjärjestön vapaaehtoiset eli valkokypärät pääsivät pakenemaan perheineen Jordaniaan Israelin avustuksella Etelä-Syyrian kapinallisalueilta. Syyrian hallituksen joukot ovat viime viikkoina vauhdilla kapinallisten alueilla Daraan maakunnassa.

Syyrian Valkokypärät Syyrian siviilipelastajien ryhmä muotoutui 2013 kapinallisalueilla, missä ei ollut saatavilla muuta pelastushenkilökuntaa. Nykyisen muotonsa se sai seuraavana vuonna ja ryhmä alettiin tuntea Valkokypärien nimellä viitaten heidän käyttämiinsä kypäriin.

Kaikki jäsenet ovat vapaaehtoisia, joilla valtaosalla oli ennen sotaa aivan muu ammatti.

Järjestö on pelastanut tuhansien pommiraunioihin juuttuneiden tai taisteluiden ristituleen joutuneiden siviilien hengen. Järjestö avustaa kaikkia ihmisiä uskontokunnasta riippumatta.

Ryhmän noin 3 750 jäsenestä valtaosa on miehiä, mutta ryhmässä on myös naisjäseniä. Yli 250 valkokypärää on kuollut sodassa.

Osa jäsenistä on saanut koulutusta ulkomailla ja he ovat palanneet sitten kouluttamaan muita ryhmän jäseniä etsintä- ja pelastustöissä.

Ryhmä saa rahoitusta useiden länsimaiden hallituksilta, mm. Britanniasta, Tanskasta, Saksasta, Japanista, Hollannista ja Yhdysvalloista. Lisäksi se saa yksityisiä lahjoituksia.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tukijat ovat arvostelleet järjestöä. Myös Venäjä on syyttänyt heitä muun muassa videoiden väärentämisestä. Länsimaissa järjestöä on kuitenkin ylistetty sankareina, sillä he ovat keskittyneet ainoastaan siviilien henkien pelastamiseen.

Järjestö oli ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi 2016. Viime vuonna heistä kertova dokumenttielokuva voitti Oscar-palkinnon ja toi ryhmälle lisää kansainvälistä mainetta. Lähde: AFP

Vapaaehtoisten avustajien evakuoiminen liittyy alueen voimasuhteiden muutokseen, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

– Evakuoinnin ajoituksen määrittelee se, missä tahdissa Syyrian hallinto ottaa näitä alueita haltuunsa. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että valkokypärien on poistuttava, mikäli he haluavat selviytyä hengissä, Juusola sanoo.

Syyrian hallinto on ottanut alueita haltuunsa askel askeleelta. Juusolan mukaan evakuointi on yksi merkki presidentti Bashar al-Assadin olevan voittamassa.

– Askel askeleelta Syyrian hallinto on ottanut alueita haltuunsa. Syyriassa ei varmasti tule rauhallista eikä vakaata, väkivallasta vapaata aluetta, mutta suuressa mittakaavassa Syyrian hallinto tukijoineen on voittamassa sodan. Tämä on yksi pieni osa tätä suurta prosessia, Juusola arvioi.

Jäsenet hengenvaarassa

Valkokypärien evakuointi on osa kansainvälistä suunnitelmaa. Israelin apua olivat pyytäneet useat länsimaat.

– Valkokypärät on ryhmä, joka on muun toimintansa ohella raportoinut niistä vääryyksistä, joita Syyrian hallinto ja Venäjä ovat tehneet sodan aikana. Sen takia tämä ryhmä on erityisen suuressa vaarassa siinä vaiheessa kun Syyrian hallinto ottaa alueita jälleen hallintoonsa. Evakuointi liittyy pyrkimykseen säästää heidän henkensä, Juusola sanoo.

Juusolan mukaan Israel oli mukana evakuoinnissa pikemminkin palveluksesta länsimaille.

– Kysymys on siitä, että tämä on Israelilta diplomatiaa, jolla osoitetaan, että tehdään hyvää ja pelastetaaan ihmishenkiä.

Mohammed Badra / EPA

Sota kääntyy pohjoiseen

Seuraavaksi sodan rintama on kääntymässä etelästä pohjoiseen. Kun etelä on kokonaan Syyrian hallinnon käsissä, huomio siirtyy Idlibin maakuntaan Pohjois-Syyriassa.

– Siellä on valtavasti pakolaisia ja edelleenkin paljon Assadin hallintoa vastaan taistelevia ryhmittymiä.

– Siihen sisältyy potentiaalisesti suuri vaara siitä, että paljon siviilien henkiä menetetään jälleen kerran. Idlibin hallintaan liittyy myös kansainvälisiä kysymyksiä, koska se on osittain Turkin hallinnon alaisuudessa. Eli jälleen kerran tähän liittyy kansainvälis-poliittista diplomatiaa, Juusola muistuttaa.

Lue myös:

Israel päästi turvaan 800 syyrialaista "Valkokypärää" – työskentelivät siviilien auttamiseksi sodan runtelemalla rajalla

Informaatiosota Syyrian kaasuiskusta käy kuumana: Vuosia vanhasta videosta tehtiin valeuutinen

Venäjä: Britit määräsivät avustusjärjestön väärentämään Douman myrkkykaasuiskun – Britannia: Törkeä valhe

Vaihtoehto-Nobel Syyrian sodan uhreja auttaville valkokypärille