Bussikuskit pelkäävät työssään – "Mä vielä tapan sut! Sä et tiedä, missä jengeissä mä liikun!"

Tamperelaisten bussikuskien taukotuvassa ja Facebook-ryhmässä on keskusteltu jo jonkin aikaa työn muuttumisesta aiempaa turvattomammaksi. Nimittelyt ja uhkailu ovat arkipäivää. Koskaan ei voi tietää, odottaako uhkaaja työvuoron lopuksi päätepysäkillä tai bussivarikolla.

– Asiakkaani ovat pääsääntöisesti ihania, mutta vaikeitakin asiakkaita vuoroihin osuu, samaa linjaa päivittäin ajava nainen kertoo.

Haastattelimme tätä juttua varten neljää tamperelaista bussikuljettajaa. Itsensä ja yksityisyytensä suojaamiseksi he tahtovat pysyä nimettöminä.

Viimeisen vuoden aikana nainen joutui tilanteeseen, jossa hän meni muiden matkustajien pyynnöstä keskeyttämään matkustajan huumeiden pistoa. Matkustaja kimpaantui keskeytyksestä niin, että hajotti metalliketjullaan bussin sivulasin.

Kuljettaja soitti hätäkeskukseen ja sai poliisit paikalle. Vahingontekijä oli kuitenkin lähtenyt jo matkoihinsa. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Samainen häiriköijä matkustaa yhä samalla linjalla.

– Hän saa matkustaa, koska en uskalla kieltääkään häntä tulemasta kyytiin. Kyllä minulla on turvaton ja hätääntynyt olo sekä itseni että matkustajien puolesta, kuljettaja kertoo.

Varsinkin naisia nimitellään ja uhkaillaan

Kuljettajat joutuvat uhkatilanteisiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Kuskit itse kokevat, että vaaranpaikkoja on aiempaa enemmän. Tarkkoja tilastoja Tampereen kaupunkiseudun busseissa sattuvista vaaratilanteista ei ole saatavissa, apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) harmittelee.

Kuljettajiin on käyty käsiksi, mutta pääsääntöisesti uhka on sanallista.

– Varsinkin naiskuljettajille on tullut aika ikävää nimittelyä, jonka he kokevat uhkaavana, Tampereen Kaupunkiliikenteen (TKL) työsuojeluvaltuutettu Timo Jousi kertoo.

Haastattelemamme kuljettaja kertoo, että huorittelu ja muu nimittely ovat hänelle arkipäivää. Uhkailu menee ihon alle.

Pahimmat uhkaukset kohdistuvat henkeen ja terveyteen.

– Mä vielä tapan sut! Sä et tiedä, missä jengissä mä liikun, nainen kertoo yhden matkustajan sanoneen.

Turvalaitteet tulisi huomioida jo kilpailutuksessa

Tampereen seudun linjurikuskit ovat pyytäneet, että kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta vaatisi tulevien kilpailutusten yhteydessä liikennöitsijää hoitamaan autoihinsa ainakin plekseillä kuljettajaa suojaavat turvaohjaamot. Myös muita turvatoimia toivotaan.

– Henkilökohtaisesti toivoisin sitä, että autoissa olisi ainakin turvahytit ja kameravalvonta, Jousi sanoo.

Muovipleksinen turvaohjaamo suojaisi kuljettajaa. Nyt niitä ei tamperelaisbusseissa ole. Antti Eintola / Yle

Kameravalvonta parantaisi työsuojeluvaltuutetun mukaan turvallisuuden ohella myös kuljettajan oikeusturvaa, koska tallennettu kuva kertoisi aina asioiden oikean kulun mahdollisissa kahnauksissa.

Tampereen kaupungin apulaispormestari, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Jäntti pitää ehdotusta harkitsemisen arvoisena, mutta ei näe sille vielä tarvetta.

– Totta kai turvallisuus on myös tunnetila. Jos koetaan, että on turvattomampaa, niin se on jokaiselle henkilölle aito tunne, Jäntti sanoo.

Kyllä minulla on turvaton ja hätääntynyt olo sekä itseni että matkustajien puolesta. Paikallisliikenteen bussin kuljettaja

Kuljettajien mielestä joukkoliikennelautakunnan asenne on sellainen, että lautakunta ei tahdo itse ottaa vastuuta kuljettajien turvallisuudesta vaan sysää vastuun alueella operoiville liikennöitsijöille. Väite ei ole täysin väärä, sillä lautakunnan puheenjohtajan mielestä ensisijainen vastuu kuljettajien turvallisuudesta on työantajalla.

– En kuitenkaan vähättele. Meilläkin voisi siinä roolia olla. Käymme säännöllisesti vuoropuhelua luottamusmiesten kanssa, Jäntti sanoo.

Helsingissä käytössä turvalaitteita, Oulussa ei nähdä tarvetta

Helsingissä bussikuskien turvallisuutta on lisätty vuonna 2011 Elielinaukiolla rautatieaseman kupeessa tapahtuneen vakavan bussinkuljettajan pahoinpitelyn jälkeen.

Myös Helsingissä turvallisuutta lisääviä toimia vaativat bussien kuljettajat itse. Helsingin seudun liikenne (HSL) ryhtyi pikaisiin toimiin ja nyt lähes kaikissa autoissa on turvaohjaamot, kameravalvonta ja hälytysnapit.

Kaikki nämä eivät ole liikennöitsijöille välttämättömiä hankintoja, mutta käytännössä kilpailutusten yhteydessä nämä luvataan, sillä niistä saa kilpailutukseen lisäpisteitä. Osastonjohtaja Tero Anttila HSL:ltä kertoo, että edullisimman tarjouksen tehnyt liikennöitsijä ei välttämättä ole kilpailutustilanteessa vahvoilla, jos turvalaitteissa on puutteita.

Kaikkiin tilanteisiin turvalaitteistakaan ei ole apua. Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, miten matkustajan epäilleen potkaisseen kuskia bussin ulkopuolella Jätkäsaaressa maanantaina.

HSL:n busseista turvaohjaamot löytyvät Yle

Pohjois-Suomen suurkaupungissa Oulussa ei Helsingin kaltaisia turvajärjestelyjä ole katsottu vielä tarpeelliseksi laajamittaisesti.

Asiaa on tarkasteltu viimeksi viime vuonna. Tuolloin linja-autonkuljettajien turvallisuutta lisäävien varusteiden hankinnan tarve katsottiin vähäiseksi, kertoo Oulun joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lam. Tilaaja ei näin ollen vaadi niitä liikennöitsijöiltä.

Esimerkiksi turvaohjaamoita löytyy Oulun seudulta muutamista uudemmista autoista.

Apulaispormestari: Toisivatko turvaohjaamot matkustajille turvattomuutta?

HSL:n busseissa yleisesti käytössä olevat kuljettajien turvanapit jakavat ammattikunnan mietteitä. Haastattelemamme neljä kuljettajaa ovat vahvasti hälytysnappien kannalla. Heidän mielestään juuri ne lisäisivät turvallisuutta.

– Yhdessä vaaratilanteessa soitin kolme kertaa hätäkeskukseen. Pitkän odottamisen jälkeen poliisit kävivät pikaisesti paikalla ja lähtivät uuteen kohteeseen. Turvanappia painamalla paikalle olisi saatu vartijat välittömästi. Kyllähän tämä lisää turvallisuutta, Tampereella neljä vuotta bussia ajanut nainen sanoo.

TKL:n työsuojeluvaltuutettu Timo Jousi pitää juuri vartijoiden roolia hätänappien yhteydessä ongelmallisena.

– Mikäli hälytys menisi suoraan vartijoille ja vartija tulisi paikalle väkivaltatilanteeseen, olisivat hänenkin toimintamahdollisuutensa rajalliset. Vartija joutuisi soittamaan paikalle poliisin.

Nimenomaan hälytysnapit kuuluisivat niitä kannattavien kuljettajien mielestä joukkoliikenteen järjestäjän eli Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vastuulle, jotta ne olisivat kaikilla alueilla liikkuvilla autoilla yhteneväiset ja hälytykset ohjautuisivat samaan pisteeseen.

Aleksi Jäntti toimii sekä Tampereen kaupungin apulaispormestarina että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajana. Jäntin mielestä esimerkiksi turvaohjaamoille ei ole ainakaan vielä tarvetta Tampereen busseissa. Matias Väänänen / Yle

Tampereen seudun kuljettajille on tullut tutuksi kesken ajon kuljettajan viereen lampsivat pullistelijat. Turvaohjaamo plekseineen estäisi mahdolliset väkivaltatilanteet ajon aikana.

Turvaohjaamoasiassa apulaispormestari Aleksi Jäntti pohtii niiden vaikutusta matkustajien turvallisuuteen.

– Minkälaisen turvallisuuden tunteen se antaa matkustajille, jos kuljettaja on panssarilasin takana ja matkustajat ovat keskenään autossa?

Nämä pohdinnat saavat kuljettajilta huutia.

– Kuskiko saisi olla sitten turvattomana, jotta matkustajilla olisi turvan tunne? Meillä on koko ajan vastuu matkustajista. Eniten turvallisuutta kaikille luo se, että kuljettaja voi keskittyä työhönsä turvaohjaamossa, viitisen vuotta Tampereella ajanut mies pohtii.

Työsuojelun neuvo: soita poliisi!

Osa kuskeista sanoo, että turvattomuuden lisääntymisen taustalla on Tampereen huumetilanteen pahentuminen. Humalaisten matkustajien tai liputta matkalle pyrkivien kanssa kuskit selviävät pitkälti keskustelemalla, mutta huumepäissään autoon nousevat ovat arvaamattomampia. He eivät tahdo ymmärtää, että matkasta on maksettava. Matkustaja saattaa äityä hyvin kovapäiseksi ja kimmastua niin, että potkii kuskin ovea ja repii rahastuslaitteita.

Tällaiset kiivailut ovat kuitenkin kuskien mukaan lopulta helpoimmasta päästä. Erityisen rankkana tamperelaiskuljettajat kokevat tilanteet, joissa matkustajat uhkaavat myöhemmin tapahtuvalla kostolla.

Tavatonta ei ole sekään, että kuljettaja kohtaa uhkailijan uudelleen linjansa päätepysäkillä, joskus jopa viikkojen kuluttua uhkauksen saamisesta. Usein tilanne jatkuu samanlaisena kuin aiemmin bussissa.

Uhkatilanteisiin työsuojeluvaltuutetulla on yksi neuvo.

– Itse olen aina neuvonut, että hytistä ei lähdetä minnekään vaan soitetaan numeroon 112 ja hommataan poliisi paikalle.

– Yksin sinä et siellä mitään voi ja sulle itsellesi voi käydä huonosti, Tampereen Kaupunkiliikenteen (TKL) työsuojeluvaltuutettu Timo Jousi sanoo.