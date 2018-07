Arkistonhoitaja varasti historiallisia kirjoja kahdeksan miljoonan arvosta – joukossa esimerkiksi Isaac Newtonin tiedeklassikko

Yhdysvalloissa arkistonhoitaja ja antiikkikirjakauppias ovat saaneet syytteet miljoonien dollarien arvoisten harvinaisten kirjojen, kuvitusten, karttojen ja valokuvien varastamisesta.

Rikokset tehtiin Pittsburgin Carnegie -kirjaston historiallisessa kokoelmassa ja ne tapahtuivat 20 vuoden aikana. Joissain tapauksissa kirjastossa työskennellyt arkistonhoitaja käytti jopa veistä irrottaessaan arvokkaita karttoja ja kuvia kirjoista, sanovat viranomaiset.

Tutkijoiden mukaan yli 300 teosta on kateissa tai vahingoitunut. Tuhot ovat yhteensä kahdeksan miljoonan dollarin (vajaan seitsemän miljoonan euron) arvoiset.

61-vuotiaalle arkistonhoitajalle ja 54-vuotiaalle antiikkikirjakauppiaalle luettiin syytteet varkaudesta, salaliitosta, väärennyksestä, varastetun tavaran vastaanottamisesta sekä muista rikoksista.

Kadonneita kirjoja alkoi ilmestyä netissä

Rikosvyyhti alkoi paljastua viime vuonna, kun historiallisessa kokoelmassa alettiin tehdä inventaariota. Tässä yhteydessä havaittiin kadonneet tai vahingoittuneet kirjat. Edellinen invantaario oli tehty vuonna 1991.

Tutkijat sinetöivät jäljellä olevan kokoelman ja alkoivat etsiä teoksia internetistä. Pian niitä havaittiinkin nettimyynnissä. Lisäksi huomattiin, että nyt syytteet saaneen antiikkikirjakauppiaan yritys oli myynyt tai mainostanut useita teoksista. Kirjakauppa sijaitsee korttelin päässä kirjastosta.

Kesäkuussa 2017 kirjastovirkailijat hälyttivät viranomaiset ja antoivat potkut arkistonhoitajalle.

Tutkijat ovat onnistuneet saamaan takaisin teoksia noin miljoonan euron arvosta. Osa kirjoista löytyi viime vuonna kirjakauppiaan varastorakennuksesta ratsiassa.

Yksi erittäin arvokkaista takaisin saaduista teoksista on Isaac Newtonin Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Luonnonfilosofian matemaattiset perusteet), jonka arvo on noin 900 000 dollaria (770 000 euroa).

Kansojen varallisuus kateissa

Kateissa on kuitenkin edelleen muiden muassa Adam Smithin An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Kansojen varallisuus), arvoltaan noin 180 000 dollaria eli 154 000 euroa sekä George Washingtonin päiväkirja, arvoltaan noin 250 000 dollaria eli 214 000 euroa.

Arvokkain yhä kateissa oleva teos on prinssi Alexander Philipp Maxmillianin ja Karl Bodmerin Yhdysvaltojen villin lännen tutkimusretkestä kertova teos Reise in das Innere Nord-America, jonka arvo on noin 1,2 miljoonaa dollaria eli reilu miljoona euroa.

Kuulusteluissa arkistonhoitaja kertoi, kuinka hän lähestyi kirjakauppiasta 1990-luvun lopussa myydäkseen kirjoja kokoelmasta. Kauppas hyväksyi suunnitelman.

Arkistonhoitaja yksinkertaisesti käveli ulos kirjastosta kirjat mukanaan. Joskus hän kätki karttoja tai kuvia kansioihin tai kääri ne rullalle ja kantoi ulos. Hän ei pystynyt itse arvioimaan teosten arvoa vaan kauppias teki sen.

Arkistonhoitaja nettosi rikoksista joitain kymmeniä tuhansia. Kirjakauppiaan arvellaan tienanneen merkittävästi enemmän.

