Harrastekalastajat järkyttyivät kuutin hukuttua heidän verkkoonsa: "Sanoivat, että he eivät sitä verkkoa enää heitä"

Eteläisellä Saimaalla löytyi lauantaina lailliseen kalastusverkkoon hukkunut saimaannorpan kuutti. Kyseessä oli viime talvena syntynyt naaras.

– Kuutti oli erittäin vahva ja hyväkuntoinen, painoakin sillä oli 25 kiloa, kertoo Metsähallituksen aluevastaava Risto Eronen.

Eronen ei halua tapahtumapaikkaa tarkemmin julkisuuteen, koska kuuttien verkkokuolemat herättävät voimakkaita intohimoja.

– Näistä seuraa kaikenlaisia uhkauksia ja muuta ikävää. Ihmiset tuntevat täällä toisensa ja tietävät kyllä, kuka kalastaa ja missä. Nämä olivat kuitenkin ihan tavallisia kotitarvekalastajia ja ihan laillisilla välineillä liikkeellä, Eronen perustelee.

Harvinainen sokkeliverkko

Verkko, johon kuutti hukkui, oli tyypiltään melko harvinainen sokkeliverkko.

Muikunpyyntiin tarkoitetussa verkossa on alaosassa puolesta metristä metriin isosilmäistä, harvaa verkkoa. Ideana on, että verkon voi laskea pohjaan saakka ilman, että ei-halutut kalat kuten ahvenet ja kiisket tarttuvat siihen.

– Vaikka verkko on täysin laillinen, minun näkemykseni on, että norppa takertuu siihen helpommin kuin tavalliseen muikkuverkkoon. Pohjassa norpan on vaikeampi havaita isosilmäistä, kirkaslankaista verkkoa, Eronen sanoo.

"Tämän verkon voit viedä, minne tahdot"

Erosen mukaan kalastajat ovat tapauksesta järkyttyneitä, lajin säilymisen kannalta kun elinvoimaisen nuoren naaraan menehtyminen on erityisen iso menetys.

– Olivat aika lailla poissa tolaltaan nostettuaan verkot lauantaiaamuna, kun tällainen tapaus sattui heidän kohdalleen. He ovat mielikseen seuranneet norppia siinä mökkirannassaan, Eronen kertoo.

– Antoivat verkon minulle ja sanoivat, että tämän verkon voit viedä minne tahdot. He eivät enää sitä heitä. Kalastamisesta meni maku.

Metsähallituksen mukaan Saimaalle syntyi viime talvena 86 norpan poikasta. Risto Eronen laskee, että nyt hukkunut kuutti oli toinen verkkoon menehtynyt norppa heinäkuun aikana. Kalastusrajoitukset Saimaalla päättyivät kesäkuun lopussa.