Vuorenpeikon näkötorni on huikea yksittäisen ihmisen ponnistus – rakennusvalvonnallakin meni pää pyörälle

Vuorenpeikon näkötorni Nastolassa on Erkki Salosen omin käsin rakentama.

Vuorenpeikon näkötorni Nastolassa on Erkki Salosen omin käsin rakentama. Markku Lähdetluoma / Yle

Vuorenpeikon näkötorni lyhyesti Sijaitsee Nastolassa Vuorenmäentien päässä.

Avoinna yleisölle, vapaaehtoinen 2 euron maksu.

Kerroksia yhdeksän, rappuja 121.

Korkeus on 27,72 metriä.

Korkean kallion laella, Salosten pihapiirissä, kohoaa vankka näkötorni. Se on tilan isännän, Erkki Salosen, omin käsin rakentama. Metsuri-koneyrittäjä keksi vapautuneille sähkötolpille uutta käyttöä.

– Tein tästä ensin pienoismallin ja se olikin ihan hyvä idea. Alussa ei ollut tarkoitus tehdä tästä näin korkeata, mutta ruokahalu kasvaa syödessä, Salonen kertoo.

Tolppia onkin tarvittu rutkasti lisää, sillä Salonen on korottanut torniaan kolmeen otteeseen. Nyt lopullisessa korkeudessa näkötorni on tarkalleen 27,72 metriä korkea. Kerroksia tornissa on yhdeksän ja rappuja 121. Kolmannesta kerroksesta löytyy vieraskirja.

Vuorenpeikon näkötorni koko komeudessaan. Markku Lähdetluoma / Yle

Rakennusmateriaalit ja työtunnit kirjattu tarkasti ylös

Salosen käyttämä työmäärä tornin rakentamiseen on huikea. Työtunteja hän on kirjannut käyttäneensä rakentamiseen kaikkiaan noin 2 200. Rakennustarvikkeista ja työkoneista aiheutuneet kustannukset hän on maksanut itse – ulkopuolista rahoitusta ei ole ollut.

Tarvikkeina torniin on uponnut muun muassa 20 pylvästä, rautaa 3 360 kiloa, kyllästettyä puutavaraa 415 metriä, muuta puutavaraa 2 700 metriä, harusvaijeria 878 metriä, hitsauspuikkoja 54 kiloa, maalia ja kyllästettä 152 litraa. Laikkoja on mennyt 140.

Metsäkoneurakoitsijana Salosella on ollut koneita, joilla raskaita ja pitkiä pylväitä on voinut liikutella kallion laelle. Temppu jo sinällään. Käytettyjä konetunteja Salonen on kirjannut ylös 81.

Vuorenpeikon näkötorni on avoinna yleisölle vapaaehtoista 2 euron maksua vastaan. Markku Lähdetluoma / Yle

Yleisökäynneille tilapäinen stoppi viime kesänä

Torni on ollut avoinna yleisölle, mutta Salonen joutui sulkemaan sen viime kesänä lupa-asioiden selvittelyn ajaksi.

Lahden kaupungin rakennusvalvonta havahtui tornin yleisömenestykseen ja edellytti tornille lupaa ja tiettyjä parannuksia kuluttajaturvallisuuslakiin vedoten.

Joskus hommat menee liian vaikeaksi. Erkki Salonen

Näkötorniin oli siihen mennessä tutustunut jo yli 3 000 kävijää. Erkki Salonen ei oikein pureksimatta niellyt rakennusvalvonnan vaatimaa lupamenettelyä ja tuskaili siihen kulunutta aikaa. Lopulta yhteisymmärrys löytyi. Salonen teki rakennusvalvonnan vaatimat lisäykset torniin ja toimitti tarvittavat asiakirjat.

Salosen piti muun muassa vahvistaa tornin kaiderakenteita ja lisätä niihin verkkoa. Hankkia ensiapulaukku ja sammutin. Yleisölle torni avautui jälleen tänä kesänä.

Silmän kantamattomiin jatkuva vihreä metsämaisema hivelee metsämiehen silmää. Markku Lähdetluoma / Yle

Salonen mainitsee tornin juurella sijaitsevassa listassaan rakennusluvan vaatineen häneltä käsittämättömän määrän aikaa ja hermoja.

– Joskus hommat menee liian vaikeaksi. Ei pystytä tekemään yksinkertaisia ratkaisuja, Salonen muistelee viime kesää.

Lupakysymykset vaikeita

Lahden kaupungin rakennuslupa-arkkitehti Jukka Vesanen arvostaa Salosen rakennushanketta. Hän myöntää, että rajapinnan vetäminen lupakysymyksissä on vaikeaa.

– Vastuumme tulee siinä, että pitää arvioida mikä on luvanvaraista ja mikä ei. Se ei ole aina helposti määriteltävissä, vaan ne ovat tapauskohtaisia asioita, Vesanen kertoo.

Lahden kaupungin rakennuslupa-arkkitehti Jukka Vesanen arvostaa Salosen kekseliäisyyttä ja sitkeyttä. Markku Lähdetluoma / Yle

Rakennusvalvonnassa nostetaan hattua Erkki Saloselle.

– Näkötorni on vaatinut suurta kekseliäisyyttä, ääretöntä sitkeyttä ja tietysti taloudellisia uhrauksia. Kuulemma piti nähdä kauas. Riittävän kauas, Vesanen naurahtaa.

Iloa myös jälkipolville

Erkki Salonen on tyytyväinen, kun näkötorni on vihdoinkin valmis lopullisessa korkeudessaan ja myös lupaviranomaisten hyväksymä.

– Kyllä kunto nousi ainakin niinä vuosina, kun tornia tuli rakennettua. Sen nyt ainakin tiedän, että näkötorni tulee kestämään jälkipolvillekin. Tämä on niin vankasti tehty, että se ei lahoa kymmeniin vuosiin. Ihan huoleti saa olla.