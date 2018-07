Helsingin käräjäoikeus vangitsi "sarjasyömärin" petoksista epäiltynä – totesi poliisille ettei aio lopettaa "ilmaisia illallisia"

Helsingin käräjäoikeus vangitsi lauantaina 48-vuotiaan miehen, jota epäillään todennäköisin syin kahdesta petoksesta, poliisi kertoo. Poliisi otti miehen kiinni viime torstaina, kun tämä oli ruokaillut Helsingin Bulevardilla sijaitsevassa ravintolassa, mutta jättänyt ruoat ja juomat maksamatta.

– Hän tilasi ankkaa, muutaman oluen, drinkin ja jälkiruoan. Summa oli liki 150 euroa, rikoskomisario Pekka Seppälä kertoo.

Edellisen kerran mies otettiin kiinni vastaavasta teosta vajaat kolme viikkoa sitten. Kahden viimeisimmän tapauksen lisäksi mies on ollut poliisin mukaan tänä vuonna epäiltynä seitsemästä samalla tekotavalla tehdystä petoksesta ja hänet on tuomittu vuosien varrella useista vastaavista teoista.

– Miehen rikoshistorian vuoksi on syytä epäillä, että hän jatkaa rikollista toimintaa. Hän on myös toistuvasti itse todennut poliisille, ettei aio lopettaa "ilmaisia illallisia", Seppälä sanoo.

Ei edes yritä paeta

Mies ei ole kertonut mitään syytä teoilleen, jotka hän on tunnustanut poliisille.

– Hänellä on nälkä ja jano ja hän haluaa nauttia ja syödä. Aina ei ole rahaa taskussa. Normaalisti tällainen voisi mennä lievänä petoksena, josta poliisi voi antaa sakon. Tässä on kuitenkin kysymys toistuvasta suunnitelmallisesta toiminnasta ja häntä on yhteiskunta ojentanut useaan otteeseen.

– Kun teon kuvaus on tällainen, niin häntä epäillään perusmuotoisesta petoksesta. Perusmuotoisen petoksen rangaistusmaksimi on kaksi vuotta vankeutta.

Seppälän mukaan ravintolan tason mukaisesti pukeutuva ja hyväkäytöksinen mies ei peittele tekosiaan.

– Hän jää rauhallisesti odottelemaan tarjoilijan tuomaa laskua ja toteaa, että ei ole rahaa tai tarjoaa maksukorttia, vaikka tietää ettei siellä ole katetta. Hän jää odottelemaan, mitä ravitsemusliike tekee hänen osaltaan.