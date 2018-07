Pitkä hellejakso pompautti kaukojäähdytyksen kulutuksen moninkertaiseksi – "Niin kauan kuin aurinko möllöttää, niin kauppa käy"

Pitkä hellejakso on nostanut kiinteistöjen kaukojäähdytyksen menekin moninkertaiseksi alkukesän lukemista.

– Kaukojäähdytyksen kulutus on pompannut kolminkertaiseksi kesäkuusta. Jäähdytyksen tarve on lisääntynyt huomattavasti pitkän hellejakson myötä, sanoo myyntipäällikkö Jani Luukkonen energiayhtiö Heleniltä.

Esimerkiksi Helsingissä kylmää kaukojäähdytysvettä tuotetaan muun muassa syvällä luolassa Esplanadin puiston alla toimitettavaksi (kaukolämmön tapaan) putkistoja pitikin kiinteistöjen lämmönvaihtimiin. Espan laitteisto on uusi ja koekäytössä, mutta Sörnäisten ja Salmisaaren laitokset ovat olleet toiminnassa jo pidempään.

Yle Uutisgrafiikka

Kiinteistöjen kaukoviilennys on yleistynyt toimistoissa, kauppakeskuksissa, museoissa ja muissa julkisissa tiloissa ja myös asuntojen jäähdytys on lisännyt suosiotaan.

– Jäähdytyksen menekki kasvaa vuosi vuodelta 10-15 prosentin vuosivauhtia ja se tarkoittaa, että rakennetaan paljon. Kaupunki laajenee ja samalla kaukojäähdytyksen verkosto kasvaa. Asuntotuotannossa tarvitaan jäähdytystä. Joka vuosi noin 40 kiinteistöä liittyy kaukojäähdytykseen, Luukkonen kertoo.

Kolmanneksi suurin

Kiinteistöjen kaukojäähdytys käynnistyi Suomessa 2000-luvun alussa. Sinä aikana ilmastointi on yleistynyt vakiovarusteeksi autoihin, mutta kiinteistöissä, etenkin asunnoissa riittää vielä paljon markkinaa. Helsingissä onkin Pariisin ja Tukholman jälkeen Euroopan kolmanneksi suurin ja nopeimmin kasvava kaukojäähdytysjärjestelmä. Silti se on yhä pientä verrattuna esimerkiksi kaukolämmitykseen. Heinäkuun porotus on kuitenkin kääntänyt mieliä saunakansassa viileän perään.

– Voi sanoa, että niin kauan kuin aurinko möllöttää, niin kauppa käy. Puhelin soi nyt hellejakson aikana päivittäin ja kysytään saako huoneistoon viilennystä. Jos tänään soittaa, niin onnistuu parissa kuukaudessa, jos kaukojäähdytysputki on aivan talon vieressä, Luukkonen kertoo.

Energiayhtiö Helenin Jani Luukkonen ja Eero Kaartokallio esittelevät kaukojäähdytyksen tuotantotiloja Espan puiston alla, 50 metriä merenpinnan alapuolella. Janne Lindroos / Yle

Liittymisen jälkeen normiasunnon viilennys maksaa pari sataa vuodessa.

– Toki yksittäinen asunto ei voi liittyä kaukojäähdytykseen suoranaisesti, vaan sitten täytyy olla koko asunto-osakeyhtiö, joka liittyy kaukojäähdytykseen, Luukkonen kuvaa käytäntöä.